أبو القاسم يشارك في كأس العالم للشيش بفرنسا

تحرير:كريم مليم ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٧ م

علاء أبو القاسم

غادر بطل سلاح الشيش الأوليمبي علاء أبو القاسم لاعب منتخب مصر، إلي فرنسا للمشاركة في كأس العالم لسلاح الشيش المقرر إقامتها في باريس يومي 10 و11 يناير في أولي بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة لسلاح الشيش في العام الجديد، وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من أبطال اللعبة من أجل تعديل التصنيف العالمي المؤهل إلي أولمبياد طوكيو 2020. وقال علاء أبو القاسم، إنه يخوض فترة إعداد كبيرة استعداداً للدورة الأوليمبية، ويطمح لتحقيق الميدالية الأوليمبية الثانية له في ظل الطفرة التي يشهدها السلاح المصري.

وواصل: "السلاح المصري يشهد طفرة سواء على علي مستوي التنظيم من استضافة للبطولات الكبيرة والعالمية، أو علي مستوي النتائج والهيمنة علي الميداليات الإفريقية وتحقيق نتائج مميزة علي المستوي العالمي للكبار والشباب".وتوجه بطل سلاح الشيش الأوليمبي بالشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعمه المتواصل للأبطال

وواصل: "السلاح المصري يشهد طفرة سواء على علي مستوي التنظيم من استضافة للبطولات الكبيرة والعالمية، أو علي مستوي النتائج والهيمنة علي الميداليات الإفريقية وتحقيق نتائج مميزة علي المستوي العالمي للكبار والشباب".



وتوجه بطل سلاح الشيش الأوليمبي بالشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعمه المتواصل للأبطال وإلي اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، وإلى عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، وإلي البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي ينتمي إليه، وإلى شركة روابط الرياضية الوكيل الحصري له.



الجدير بالذكر أن منتخب مصر لسلاح الشيش تأهل الي أولمبياد طوكيو لوجوده ضمن أفضل 16 منتخب في التصنيف العالمي وبذلك أصبح أبو القاسم علي موعد مع المشاركة الثالثة في الأولمبياد بعد لندن وريو.

