رياضة

أبو القاسم يشارك في كأس العالم للشيش بفرنسا

تحرير:كريم مليم ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٧ م
علاء أبو القاسم
علاء أبو القاسم
غادر بطل سلاح الشيش الأوليمبي علاء أبو القاسم لاعب منتخب مصر، إلي فرنسا للمشاركة في كأس العالم لسلاح الشيش المقرر إقامتها في باريس يومي 10 و11 يناير في أولي بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة لسلاح الشيش في العام الجديد، وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من أبطال اللعبة من أجل تعديل التصنيف العالمي المؤهل إلي أولمبياد طوكيو 2020. وقال علاء أبو القاسم، إنه يخوض فترة إعداد كبيرة استعداداً للدورة الأوليمبية، ويطمح لتحقيق الميدالية الأوليمبية الثانية له في ظل الطفرة التي يشهدها السلاح المصري.
وواصل: "السلاح المصري يشهد طفرة سواء على علي مستوي التنظيم من استضافة للبطولات الكبيرة والعالمية، أو علي مستوي النتائج والهيمنة علي الميداليات الإفريقية وتحقيق نتائج مميزة علي المستوي العالمي للكبار والشباب".وتوجه بطل سلاح الشيش الأوليمبي بالشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعمه المتواصل للأبطال
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حرس الحدود يقسو على طلائع الجيش في الدوري

حقق فريق حرس الحدود، فوزا ثمينًا، على نظيره طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الحرس رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد الطلائع عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة. فريق حرس الحدود بدأ المباراة ضاغطًا، وكان قريب من التسجيل في الدقيقة، بعدما استقبل أحمد شرويدة، كرة عرضية، بتسديدة مباشرة مرت أعلى المرمى
طارق-حامد

مران الزمالك.. جلسة رباعية وراحة لطارق حامد

حصل طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، ويستأنف لاعب الوسط الدولي التدريبات غدا الخميس استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي، مساء الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020. وغاب طارق عن مران اليوم، بسبب حضوره مساء أمس في الغردقة لحضور حفل الاتحاد الإفريقي (كاف) لجوائز الأفضل، علمًأ بأنه كان أحد المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية والتي حصدها الجزائري يوسف البلايلي.
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كيف هزم «صلاح» هاني أبوريدة ومحمد كامل؟

جسدت مقولة «شرُّ البَليَّة ما يُضحك»، مشهد صعود هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، ورئيس اتحاد الكرة السابق، لاستلام جائزة مصر كأفضل اتحاد في قارة إفريقيا خلال 2019، بحفل الأفضل في إفريقيا الذي أقيم في منطقة سهل حشيش بالغردقة. وعلى الرغم من خروج الحفل بصورة جيدة، الا أن المجاملات كانت واضحة في بعض الاختيارات، مما آثار جدلا واسعا بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل أبرزها تتويج اتحاد الكرة، كما جاء صعود أبو ريدة رغم وجود عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الجبلاية حاليًا، ليثير علامات الاستفهام.
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مفاجآت في جائزة الأفضل بإفريقيا وغياب صلاح

كشفت بعض التسريبات، عن فوز النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا خلال عام 2019، بعد منافسة مع الدولي المصري محمد صلاح، الذي حل ثانيًا، و الجزائري رياض محرز، الذي جاء في المركز الثالث. وأكدت بعض التقارير أن صلاح، قد يغيب عن حضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، المقرر إقامته بسهل حشيش في مدينة الغردقة، في السابع من شهر يناير الجاري. وأوضحت التقارير، أن هناك اتصالات مكثفة تلقاها اللاعب فى الساعات الأخيرة لإقناعة بالحضور خاصة فى ظل اعتماد القائمين على الحفل لظهور النجم المصرى وهو الأمر الذى رفضه حتى الآن.
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البرنس يثير الجدل بعد ظهوره مع جهاز البدري

أثار ظهور الشيف ناصر البرنس في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة لمتابعة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، رفقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءلت الجماهير عن سر وجوده في هذا المكان إلى جوار الجهاز الفني وهل عاد مرة أخرى للعمل في المنتخب بعد أن سبق وعمل مسؤول تغذية أثناء فترة أجيري، وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها البرنس الجدل حيث سبق وأن تعرض مجلس إدارة اتحاد الكرة لانتقادات شديدة بعد أن قاموا بتعيين البرنس مسؤل تغذية للمنتخب الأول.
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إعلامي سعودي: الدوسري أفضل من محمد صلاح (فيديو)

يرى الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، أن سالم الدوسري لاعب فريق الهلال، لا يختلف مهارة وإبداعًا عن الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، إذ قال في تصريحات عبر قناة "24 الرياضية" السعودية، إن "سالم الدوسري لا يختلف مهارة وإبداعا عن محمد صلاح.. صلاح في أحد الفترات كانت أحد الأندية السعودية سوف تتعاقد معه.. سالم الدوسري لاعب عالمي، ولا يمكن وصفه"، وواصل: "يوما ما وضعنا يوسف الثنيان أفضل من ميسي، ونواف العابد أفضل من بيكهام، فطبيعي أن يكون سالم أفضل من محمد صلاح.. فريق الهلال هو قمر أسيا، ويجب أن يتم ترسيخ هذا الإسم".
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أبو تريكة: صلاح عريس مونديال الأندية

أكد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أخبره في وقت سابق عن هروبه من المدرسة، من أجل مشاهدة مباريات المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في اليابان آنذاك، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" أثناء تحليله لمواجهة الريدز ومونتيري، التي تقام حاليًا على ملعب «استاد خليفة الدولي»، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقام حاليًا في دولة قطر، قائلا: "هذه سنة الحصاد لليفربول ومشروع مدربه يورجن كلوب".
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