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"غلق العين" يساعد على التحفيز من الذاكرة بنسبة 23%

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
فقدان الذاكرة
فقدان الذاكرة
التقدم بالعمر أمر لا مفر منه، ويعتبر فقدان الذاكرة من أكثر الأشياء المزعجة عند بلوغ مرحلة الشيخوخة، ينصح بعض الأطباء بممارسة الرياضة بانتظام، مع تناول الأطعمة التي تحفز من الذاكرة، على سبيل المثال الليمون والمكسرات والشوكولاتة والسبانخ والتفاح والمأكولات البحرية والبيض، ولكن كل هذه الأشياء قد يكون تأثيرها مؤقت أو بسيط، كشف الأطباء عن بعض الحيل، التي تتميز بقدرتها على التعزيز من الذاكرة بنسبة تصل إلى 23%، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
لا يمكن تجنب فقدان الذاكرة المرتبطة بالعمر، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك، فكشف الأطباء عن خدعة سحرية سوف تساعدك بشكل كبير، من خلال دراسة أجريت على مجموعة من الأشخاص يشاهدون الأفلام القصيرة، وبعد ذلك يبدأون بسرد التفاصيل، من خلال مجموعة من الأسئلة، وطلب الأطباء من نصف الأشخاص أن يغلقوا
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دراسة: استخدام بودرة التلك لا يسبب سرطان المبيض

خلال السنوات القليلة الماضية انتشرت العديد من الأقاويل والأبحاث التي تكشف عن أن بودرة التلك تسبب الأمراض الخبيثة، ولكن وفقا لدراسة حديثة، فإن استخدام هذا النوع من البودرة لا يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان المبيض. حدث خلاف بين استخدام هذه البودرة منذ عام 1970، بعد اكتشاف إنها تحتوي على الأسبست المعروف عنه إنه مسببا للأمراض، ولكن باستعراض 4 دراسات أمريكية على ربع مليون امرأة تم الكشف حاليا عن عدم وجود ارتباط خطير بين بودرة التلك والسرطان، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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الشيزوفرينيا وضغط الدم|7 أمراض شائعة بين جيل الألفية

في الآونة الأخيرة ازدادت بعض الأمراض، وأصبحت شائعة بشكل كبير، فيقول الخبراء أن جيل الألفية أو كما يعرف بـ"جيل واي"- وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الأشخاص الذين ولدوا بين منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينات- تعرضول لعديد من الأمراض، التي أصبحت منتشرة بينهم بشكل كبير، على سبيل المثال مرض السكري من النوع الثاني، والاضطرابات الناتجة عن التناول المستمر للتبغ، والمعدلات العالية من الكوليسترول الضار، والحالات الذهانية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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أنفلونزا المعدة قد تكون معدية.. عالجها بخل التفاح

تنتشر الفيروسات بأنواعها المختلفة في الشتاء خاصة عند الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا، كما هناك نوع من البرد الذي يصيب المعدة "أنفلونزا المعدة" والذي يعتبر من أنواع نزلات البرد الشائعة. خلال هذا الموسم، تنتشر أنفلونزا المعدة بشكل كبير وقد تجد أنه من المفيد معرفة ما هي وماذا تفعل إذا أصبت بها أو عائلتك؟ يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية في تهدئة الأعراض كما أن الراحة الكافية من أفضل الطرق للتخلص من برد المعدة سريعا، وذلك وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
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تناول الطعام بكميات أقل

الفلفل الحار والبيض| 7 أطعمة صحية لقمع الشهية

كل شيء في الحياة قابل لأن يتحول لإدمان، فيوجد من يقبلون على القراءة بشكل يومي، والبعض الأخر يحب ممارسة الرياضة والكتابة، أما الطعام فله عشاقه، لا أحد يستطيع انكار متعة تناول الطعام، ولكن الإفراط في التناول يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة تتمثل في السمنة ومرض السكري وصعوبة الحركة، لذا يحاول الأطباء البحث عن طرق طبيعية لتقليل الشهية، وذلك من خلال تناول أطعمة تتمثل في العسل والبيض والشوكولات الداكنة، إضافة إلى الشوربة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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الجريب فروت والليمون.. فواكه مهمة لصحة جسمك

عند البحث عن الأطعمة الصحية التي يمكن اتخاذها كأسناك بين الوجبات الرئيسية، ستجد أن الفواكه والخضراوات غنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، ولكن وجد خبراء التغذية أن بعض أنواع الفواكه صحية عن غيرها، على سبيل المثال التوت غني بأنواع محددة من الألياف الغذائية، تساعد في الوقاية من أنواع السرطان، كما أن الرمان، يقلل من ضغط الدم، ويحسن من الوظائف المعرفية والإدراكية، وغيرها من الفواكه الأخرى، نقلًا عن "boldsky".
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على عكس الشائع.. اللبن كامل الدسم مفيد للأطفال

نسمع دائمًا أن الألبان كاملة الدسم تضر بالصحة، وتساعد على زيادة الوزن، ولكن جاء الوقت لتغيير هذه المقولة الخاطئة، فهو يساعد في الحفاظ على صحة العظام، لأنه غني بمعدلات عالية من الكالسيوم، كما يوفر حماية كاملة لصحة القلب، وذلك لأنه غني بالبوتاسيوم، الذي يحافظ على معدلات ضغط الدم، كما يقلل من معدلات الاكتئاب، لذا يجب تناوله في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية، ولكن هل تعلم أنه مفيد للأطفال أيضًا؟ وضحت الأبحاث أهميته بالنسبة لصغار السن، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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