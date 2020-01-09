"غلق العين" يساعد على التحفيز من الذاكرة بنسبة 23%

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

فقدان الذاكرة

التقدم بالعمر أمر لا مفر منه، ويعتبر فقدان الذاكرة من أكثر الأشياء المزعجة عند بلوغ مرحلة الشيخوخة، ينصح بعض الأطباء بممارسة الرياضة بانتظام، مع تناول الأطعمة التي تحفز من الذاكرة، على سبيل المثال الليمون والمكسرات والشوكولاتة والسبانخ والتفاح والمأكولات البحرية والبيض، ولكن كل هذه الأشياء قد يكون تأثيرها مؤقت أو بسيط، كشف الأطباء عن بعض الحيل، التي تتميز بقدرتها على التعزيز من الذاكرة بنسبة تصل إلى 23%، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".

لا يمكن تجنب فقدان الذاكرة المرتبطة بالعمر، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك، فكشف الأطباء عن خدعة سحرية سوف تساعدك بشكل كبير، من خلال دراسة أجريت على مجموعة من الأشخاص يشاهدون الأفلام القصيرة، وبعد ذلك يبدأون بسرد التفاصيل، من خلال مجموعة من الأسئلة، وطلب الأطباء من نصف الأشخاص أن يغلقوا