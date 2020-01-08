حرس الحدود يقسو على طلائع الجيش في الدوري

تحرير:علي الزيني ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:١٨ م

حرس الحدود

حقق فريق حرس الحدود، فوزا ثمينًا، على نظيره طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الحرس رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد الطلائع عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة. فريق حرس الحدود بدأ المباراة ضاغطًا، وكان قريب من التسجيل في الدقيقة، بعدما استقبل أحمد شرويدة، كرة عرضية، بتسديدة مباشرة مرت أعلى المرمى

وفي الدقيقة 13، نجح فريق حرس الحدود من تسجيل هدف التقدم، بعدما أطلق عمرو الحلواني تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس محمد بسام ببراعة، وارتدت أمام لوكاسا في الجهة اليسرى، داخل المنطقة، ومرر الكرة الى محمد عبد اللطيف جريندو، الذي وضعها في الشباك. وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول عاد

وفي الدقيقة 13، نجح فريق حرس الحدود من تسجيل هدف التقدم، بعدما أطلق عمرو الحلواني تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس محمد بسام ببراعة، وارتدت أمام لوكاسا في الجهة اليسرى، داخل المنطقة، ومرر الكرة الى محمد عبد اللطيف جريندو، الذي وضعها في الشباك.



وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول عاد جريندو، وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما استقبل تمريرة أنطوني لوكاسا، بتسديدة مباشرة سكنت شباك محمد بسام.



في الشوط الثاني، انحصر اللاعب في وسط الملعب، دون خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 89 سجل جريندو الهدف الثالث له ولفريقه مسجلًا "هاتريك"، بعدما انطلق من وسط الملعب وأطلق تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك محمد بسام، لينتهي اللقاء بفوز حرس الحدود بنتيجة (3 - 0 ).