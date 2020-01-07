realme تختار مصر مقرا رئيسيا لأعمالها في المنطقة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٠ م

جوزيف وانج

اختارت شركة realme مصر لتُصبح المقر الرئيسي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، تحت قيادة جوزيف وانج، رئيس شركة realme لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويأتي هذا الإعلان بعد نجاح realme في السوق المصري، خلال العام الماضي، حيث يُعتبر السوق المصري سوقا كبيرا للغاية، ويمثل بوابة دخول سوق الشرق الأوسط وإفريقيا نظرًا لموقع مصر الاستراتيجي، وهذا ضمن نية الشركة اقتحام أسواق جديدة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كالمغرب، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، العراق، جنوب إفريقيا ، كينيا ونيجيريا.

وقال جوزيف وانج إن مصر تمثل سوقا جذابًا للشركات العالمية المصنعة والمنتجة والمجمعة لأجهزة الهواتف المحمولة، فالسوق المصري أصبح حاليًا متاحا للجميع للمنافسة فيه بقوة وليس كما كان فى الماضى، بأن تقوم إحدى الشركات بالاستحواذ على نصيب الأسد وباقى الشركات تقل حصتهم عن 10?".وأضاف، "أتوقع أن يشهد السوق المصري