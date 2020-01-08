رياضة

ممدوح عباس يعلق على سخرية صلاح من اتحاد الكرة

تحرير:محمد جمال ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٧ م
محمد صلاح
محمد صلاح
وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي. وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أكن أود أن أقرأ هذه التغريدة من محمد صلاح، والتي نشرت على حسابه الشخصي، فالسخرية من اتحاد الكرة المصري السابق رغم خلافي الكبير معهم ليست واجبة، بل أكاد أؤكد أنك خسرت كثيرًا من حب وتعاطف الجماهير المصرية.. صلاح، أرجو رجاء حارًّا أن تعود صلاح بتاع زمان وليس صلاح الحالي. ونشبت خلافات بين صلاح واتحاد الكرة خلال الفترة التي كان يتولى فيها المهندس هاني أبوريدة رئاسة الاتحاد.
وكان ممدوح عباس قد بعث رسالة أخرى لصلاح بسبب عدم حضوره حفل الكاف، جاء فيها: "حفل توزيع جوائز أفضل لاعب في إفريقيا، والذي يقام في مصر لأول مرة، كيف لا يحضرها الابن محمد صلاح حتى لو لم يكن المرشح للفوز، أعتقد أن الروح الرياضية لمحمد صلاح أكبر من الجائزة". ومن جانبه، نشر صورة ابنته مكة عبر استوري "إنستجرام"،
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طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل: فخور بما وصلت إليه

وجه طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر إلى الجماهير المصرية التي قامت بدعمه خلال ترشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة، والتي توج بها الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي، بعد منافسة مع كل من الدولي المصري، والتونسي أنيس البدري. ونشر طارق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلا: لست حزينًا على خسارة الجائزة أمس، بل فخور بما وصلت إليه.. أشكر كل من دعمني من جمهور مصر العظيم الوفي لتواجدي في هذا الحدث الكبير، دعمكم لي هو أكبر جائزة".
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الزمالك يكشف عن موعد انطلاق قناة النادي

أعلن نادي الزمالك عن الموعد الرسمي للبث المباشر لقناته الفضائية التي أطلق البث التجريبي الخاص بها منذ أيام قليلة مع مطلع عام 2020 الجاري، ومن المقرر أن يبدأ البث المباشر لقناة الزمالك يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري، في تمام الحادية عشرة مساء. وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على انطلاق قناة الزمالك، وتمت مخاطبة الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بموافقة الأمن، استعدادًا لظهور القناة خلال الأيام القليلة المقبلة.
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حرس الحدود يقسو على طلائع الجيش في الدوري

حقق فريق حرس الحدود، فوزا ثمينًا، على نظيره طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الحرس رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد الطلائع عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة. فريق حرس الحدود بدأ المباراة ضاغطًا، وكان قريب من التسجيل في الدقيقة، بعدما استقبل أحمد شرويدة، كرة عرضية، بتسديدة مباشرة مرت أعلى المرمى
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محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في ليفربول «فيديو»

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تتويج هدف الدولي المصري محمد صلاح في مرمى توتنهام هوتسبير، خلال الموسم الماضي، كهدف العِقد، بناء على تصويت الجماهير، بعدما أعلن الريدز عبر موقعه الرسمي قبل عدة أيام، عن عشرة أهداف لاختيار هدف العِقد من بينهم. ونشر ليفربول الأهداف الثلاثة التي حصدت نسبة التصويت الأعلى من جانب الجماهير، حيث حل هدف إيمري تشان في واتفورد ثالثًا، وهدف ديفوك أوريجي في مرمى برشلونة خلال مباراة الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية، بالمرتبة الثانية.
ليفربول - شيفيلد

أرقام من هدف صلاح في الفوز على شيفيلد

تغلب ليفربول مساء أمس الخميس على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن لقاءات الجولة رقم 21 من الدوري الإنجليزي، بفضل هدفي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وزميله السنغالي ساديو ماني، وسجل صلاح هدف المباراة الأول في الدقيقة الرابعةـ وهو الهدف العاشر له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مناصفة مع سيرجيو أجويرو، وخلف متصدر القائمة جيمي فرادي برصيد 17 هدفًا، ووفقا لموقع "سكواوكا"، فإن صلاح وصل إلى حاجز الـ10 أهداف في مسابقة الدوري للمرة الخامسة على التوالي في مشواره.
ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يكتسح ليستر سيتي في البريميرليج

بعد مباراة قدم فيها الريدز كل أنواع متعة كرة القدم، حقق ليفربول فوزًا كبيرًا، على نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب استاد «كينج باور» ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت أهداف الليفر عن طريق روبرتو فيرمينو "هدفين" وجيمس ميلنر من ركلة جزاء وأليكسندر أرنولد، ليرفع أبناء يورجن كلوب رصيده إلى 52 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد الثعالب عند 39 نقطة في المركز الثاني.
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محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر، بعدما ساهم في تتويج الريدز بالبطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخه، كما حصد برونو هنريكي لاعب فلامنجو جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة. وتعد هذه هي الجائزة الثانية للفرعون المصري، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ومونتيري المكسيكي، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف، وساهم صلاح في الهدف الأول والذي جاء عن طريق الدولي الغيني نابي كيتا.
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