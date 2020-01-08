ممدوح عباس يعلق على سخرية صلاح من اتحاد الكرة

تحرير:محمد جمال ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٧ م

محمد صلاح

وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي. وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أكن أود أن أقرأ هذه التغريدة من محمد صلاح، والتي نشرت على حسابه الشخصي، فالسخرية من اتحاد الكرة المصري السابق رغم خلافي الكبير معهم ليست واجبة، بل أكاد أؤكد أنك خسرت كثيرًا من حب وتعاطف الجماهير المصرية.. صلاح، أرجو رجاء حارًّا أن تعود صلاح بتاع زمان وليس صلاح الحالي. ونشبت خلافات بين صلاح واتحاد الكرة خلال الفترة التي كان يتولى فيها المهندس هاني أبوريدة رئاسة الاتحاد.

وكان ممدوح عباس قد بعث رسالة أخرى لصلاح بسبب عدم حضوره حفل الكاف، جاء فيها: "حفل توزيع جوائز أفضل لاعب في إفريقيا، والذي يقام في مصر لأول مرة، كيف لا يحضرها الابن محمد صلاح حتى لو لم يكن المرشح للفوز، أعتقد أن الروح الرياضية لمحمد صلاح أكبر من الجائزة". ومن جانبه، نشر صورة ابنته مكة عبر استوري "إنستجرام"،