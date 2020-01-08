الزمالك يكشف عن موعد انطلاق قناة النادي

تحرير:علي الزيني ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٠ م

الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن الموعد الرسمي للبث المباشر لقناته الفضائية التي أطلق البث التجريبي الخاص بها منذ أيام قليلة مع مطلع عام 2020 الجاري، ومن المقرر أن يبدأ البث المباشر لقناة الزمالك يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري، في تمام الحادية عشرة مساء. وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على انطلاق قناة الزمالك، وتمت مخاطبة الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بموافقة الأمن، استعدادًا لظهور القناة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأرسل ناصر العبد رئيس الإدارة المركزية للأمن إلى محمد خالد دياب بشأن الخطاب المقدم من شركة دي ميديا الإعلامية بإنشاء قناة الزمالك لبث المباريات والفعاليات والأنشطة الرياضية، وعمل استوديو تحليلي للمباريات فإنه تم مخاطبة الجهات المعنية وردت بالموافقة. ويستعد فريق الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي،