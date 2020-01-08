رياضة

الزمالك يكشف عن موعد انطلاق قناة النادي

تحرير:علي الزيني ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٠ م
الزمالك
الزمالك
أعلن نادي الزمالك عن الموعد الرسمي للبث المباشر لقناته الفضائية التي أطلق البث التجريبي الخاص بها منذ أيام قليلة مع مطلع عام 2020 الجاري، ومن المقرر أن يبدأ البث المباشر لقناة الزمالك يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري، في تمام الحادية عشرة مساء. وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على انطلاق قناة الزمالك، وتمت مخاطبة الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بموافقة الأمن، استعدادًا لظهور القناة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأرسل ناصر العبد رئيس الإدارة المركزية للأمن إلى محمد خالد دياب بشأن الخطاب المقدم من شركة دي ميديا الإعلامية بإنشاء قناة الزمالك لبث المباريات والفعاليات والأنشطة الرياضية، وعمل استوديو تحليلي للمباريات فإنه تم مخاطبة الجهات المعنية وردت بالموافقة. ويستعد فريق الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي،
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طارق حامد

طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل: فخور بما وصلت إليه

وجه طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر إلى الجماهير المصرية التي قامت بدعمه خلال ترشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة، والتي توج بها الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي، بعد منافسة مع كل من الدولي المصري، والتونسي أنيس البدري. ونشر طارق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلا: لست حزينًا على خسارة الجائزة أمس، بل فخور بما وصلت إليه.. أشكر كل من دعمني من جمهور مصر العظيم الوفي لتواجدي في هذا الحدث الكبير، دعمكم لي هو أكبر جائزة".
محمد صلاح

ممدوح عباس يعلق على سخرية صلاح من اتحاد الكرة

وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي. وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أكن أود أن أقرأ هذه التغريدة من محمد صلاح، والتي نشرت على حسابه الشخصي، فالسخرية من اتحاد الكرة المصري السابق رغم خلافي الكبير معهم ليست واجبة، بل أكاد أؤكد أنك خسرت كثيرًا من حب وتعاطف الجماهير المصرية.. صلاح، أرجو رجاء حارًّا أن تعود صلاح بتاع زمان وليس صلاح الحالي. ونشبت خلافات بين صلاح واتحاد الكرة خلال الفترة التي كان يتولى فيها المهندس هاني أبوريدة رئاسة الاتحاد.
حرس-الحدود

حرس الحدود يقسو على طلائع الجيش في الدوري

حقق فريق حرس الحدود، فوزا ثمينًا، على نظيره طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الحرس رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد الطلائع عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة. فريق حرس الحدود بدأ المباراة ضاغطًا، وكان قريب من التسجيل في الدقيقة، بعدما استقبل أحمد شرويدة، كرة عرضية، بتسديدة مباشرة مرت أعلى المرمى
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مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور: ما مدى شرعية وجود اللجنة الخماسية ؟

تساءل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مدى شرعية اللجنة الخماسية، التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد داخل النادي بميت عقبة، مع عدد من ممثلي الأندية ومراكز الشباب لمناقشة اللائحة الحالية. وبدأ مرتضى منصور، حديثه، قائلًا: "ما هي الجمعية الشرعية لوجود اللجنة الخماسية باتحاد الكرة؟ أريد إجابة.. كل الحاضرين من أندية ومراكز شباب أتوا بأصوات وجمعية عمومية.. لكن من أنتم؟ من أتى بكم؟ الجمعية العمومية أشخاص محترمين وحتى الأندية الصغيرة".
بيراميدز-وادي دجلة (2)

في مباراة مثيرة.. بيراميدز يفوز على وادي دجلة

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق عبدالله السعيد، ليحقق الفريق الفوز الأول تحت القيادة الفنية، لـ عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الذي تولى المهمة خلفًا لسيباستيان ديسابر، ورفع بيراميدز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز الأخير.
مرتضى منصور

مرتضى منصور يحضر مباراة الزمالك والإنتاج رغم الإيقاف

وصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى ملعب السلام لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي، التي تجمعهما على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، جاء قرار رئيس النادي بالحضور بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة، التي انتهت بالتعادل السلبي، في الجولة الماضية.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور: نعلم من سرب عقود اللاعبين

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يعلم من يقف وراء، تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نافيًا أن يكون هناك أي تحقيق مع اللاعبين، بشأن هذا الأمر، جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي أكد النادي خلاله أنه :"لا صحة لوجود تحقيقات داخل النادي بسبب تسريب عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي." وقال البيان:"ويؤكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي أنه يعلم من وراء تسريب عقود اللاعبين من داخل اتحاد الكرة، حيث إنه قد تم تسريبها عبر الضابط المخابراتي القطري أبو سنيدة لسيستم اتحاد الكرة المصري).
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