طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل: فخور بما وصلت إليه

تحرير:علي الزيني ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٣ م

طارق حامد

وجه طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر إلى الجماهير المصرية التي قامت بدعمه خلال ترشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة، والتي توج بها الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي، بعد منافسة مع كل من الدولي المصري، والتونسي أنيس البدري. ونشر طارق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلا: لست حزينًا على خسارة الجائزة أمس، بل فخور بما وصلت إليه.. أشكر كل من دعمني من جمهور مصر العظيم الوفي لتواجدي في هذا الحدث الكبير، دعمكم لي هو أكبر جائزة".

وبدأ طارق حامد مشواره الكروي في مدينة طلخا بالدقهلية، وانضم لفريق كهرباء طلخا، ومنها إلى صفوف الفريق الأول لطلائع الجيش موسم 2010/ 2011، وفي الموسم التالي انتقل إلى سموحة، واستمر معه حتى صيف 2014، قبل أن ينضم إلى الزمالك، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الفريق. وحصد طارق بطولة الكونفيدرالية الإفريقية