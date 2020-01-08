رياضة

طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل: فخور بما وصلت إليه

تحرير:علي الزيني ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٣ م
طارق حامد
طارق حامد
وجه طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر إلى الجماهير المصرية التي قامت بدعمه خلال ترشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة، والتي توج بها الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي، بعد منافسة مع كل من الدولي المصري، والتونسي أنيس البدري. ونشر طارق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلا: لست حزينًا على خسارة الجائزة أمس، بل فخور بما وصلت إليه.. أشكر كل من دعمني من جمهور مصر العظيم الوفي لتواجدي في هذا الحدث الكبير، دعمكم لي هو أكبر جائزة".
وبدأ طارق حامد مشواره الكروي في مدينة طلخا بالدقهلية، وانضم لفريق كهرباء طلخا، ومنها إلى صفوف الفريق الأول لطلائع الجيش موسم 2010/ 2011، وفي الموسم التالي انتقل إلى سموحة، واستمر معه حتى صيف 2014، قبل أن ينضم إلى الزمالك، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الفريق. وحصد طارق بطولة الكونفيدرالية الإفريقية
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قناة -الزمالك (1)

الزمالك يكشف عن موعد انطلاق قناة النادي

أعلن نادي الزمالك عن الموعد الرسمي للبث المباشر لقناته الفضائية التي أطلق البث التجريبي الخاص بها منذ أيام قليلة مع مطلع عام 2020 الجاري، ومن المقرر أن يبدأ البث المباشر لقناة الزمالك يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري، في تمام الحادية عشرة مساء. وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على انطلاق قناة الزمالك، وتمت مخاطبة الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بموافقة الأمن، استعدادًا لظهور القناة خلال الأيام القليلة المقبلة.
محمد صلاح

ممدوح عباس يعلق على سخرية صلاح من اتحاد الكرة

وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي. وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أكن أود أن أقرأ هذه التغريدة من محمد صلاح، والتي نشرت على حسابه الشخصي، فالسخرية من اتحاد الكرة المصري السابق رغم خلافي الكبير معهم ليست واجبة، بل أكاد أؤكد أنك خسرت كثيرًا من حب وتعاطف الجماهير المصرية.. صلاح، أرجو رجاء حارًّا أن تعود صلاح بتاع زمان وليس صلاح الحالي. ونشبت خلافات بين صلاح واتحاد الكرة خلال الفترة التي كان يتولى فيها المهندس هاني أبوريدة رئاسة الاتحاد.
حرس-الحدود

حرس الحدود يقسو على طلائع الجيش في الدوري

حقق فريق حرس الحدود، فوزا ثمينًا، على نظيره طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الحرس رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد الطلائع عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة. فريق حرس الحدود بدأ المباراة ضاغطًا، وكان قريب من التسجيل في الدقيقة، بعدما استقبل أحمد شرويدة، كرة عرضية، بتسديدة مباشرة مرت أعلى المرمى
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ساديو مانى‎ (2)

مانى يهدى الجماهير المصرية جائزة أفضل لاعب في القارة

أبدى النجم السنغالي ساديو ماني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، سعادته البالغة بعد التتويج بلقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا عام 2019، موجهًا التحية لجميع الحاضرين في حفل تسليم جوائز الكاف في الغردقة، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر بعد تتويجه بهذه الجائزة. وأهدي مانى جائزة أفضل لاعب في أفريقيا إلى عائلته وأصدقائه وزملائه في ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال الذين وقفوا بجواره وساهموا في فوزه باللقب. كما أهدى مانى الجائزة للجماهير المصرية التى ساندته في بطولة أمم أفريقيا واستقبلوه بحفاوة في الحفل، وشكر الشعب السنغالي وأكد أنه فخور بإسعاد أبناء بلاده.
فينجر

فينجر: صلاح وماني يستحقان الأفضل في إفريقيا

أكد آرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، أنه من الصعب اختيار واحد من بين محمد صلاح أو ساديو ماني ليصبح الأفضل في القارة الإفريقية عام 2019، مشيرًا إلى أن اللاعبين المصريين لا ينقصهم إلا تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عقب مباراة الأساطير التي أقيمت في منطقة الأهرامات. وبدأ فينجر حديثه، قائلا: "تواجدي في مصر ليست لأول مرة، دائمًا ما أسعد بأن أكون هنا، تواجدت من قبل هنا لمشاهدة إحدى المباريات عام 1997، إنه لأمر رائع أن أشاهد هؤلاء الأساطير يلعبون كرة القدم من جديد".
محمد صلاح - ساديو ماني

مفاجآت في جائزة الأفضل بإفريقيا وغياب صلاح

كشفت بعض التسريبات، عن فوز النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا خلال عام 2019، بعد منافسة مع الدولي المصري محمد صلاح، الذي حل ثانيًا، و الجزائري رياض محرز، الذي جاء في المركز الثالث. وأكدت بعض التقارير أن صلاح، قد يغيب عن حضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، المقرر إقامته بسهل حشيش في مدينة الغردقة، في السابع من شهر يناير الجاري. وأوضحت التقارير، أن هناك اتصالات مكثفة تلقاها اللاعب فى الساعات الأخيرة لإقناعة بالحضور خاصة فى ظل اعتماد القائمين على الحفل لظهور النجم المصرى وهو الأمر الذى رفضه حتى الآن.
محمد-صلاح (1)

استادات تحصل على شرف تنظيم جائزة الأفضل في إفريقيا

وقع اختيار شركة "بيك الباتروس" صاحبة الحقوق التسويقية والتجارية لحفل جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا هذا العام 2019، بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على إسناد الأعمال التنظيمية وإنتاج وتصوير وإخراج الحفل إلى الشركة الوطنية "استادات القابضة". وقع على العقود من جانب "استادات" محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة شركة "بيك الباتروس"، بحضور معاذ حجي، السكرتير العام من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
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