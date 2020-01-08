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ترامب: فرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران

تحرير:وكالات ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٥ م
ترامب
ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية، وذلك خلال كلمة وجهها للأمريكيين مساء اليوم، إذ قال ترامب: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني»، مشيرًا إلى أن إدارته ستواصل دراسة الخيارات الأخرى للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، مضيفًا: «هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها»، متابعًا: «خلال الأشهر الأخيرة وحدها، احتجزت إيران سفنا في المياه الدولية، وشنت هجوما غير مبرر على السعودية وأسقطت طائرتين مسيرتين».
وبما يخص الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، على قاعدتي عين الأسد وأربيل في العراق، قال ترامب: «على الأمريكيين أن يكونوا سعداء وممتنين، لم يصب أمريكيون بأذى في الهجوم الذي شنه النظام الإيراني الليلة الماضية»، متابعًا: «لم نعاني من سقوط ضحايا، جميع جنودنا آمنين وقد نجم ضرر
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دونالد ترامب

ترامب: قتل «قاسم سليماني» أنقذ الكثير من الأرواح

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه على استعداد لسحب قوات بلاده من العراق مستقبلا، لكنه شدد على أن ذلك سيترك موطئ قدم أكبر بكثير لإيران، مشيرًا إلى أنه يريد من العراق أن يقوم بضمان أمنه بنفسه، إذ قال ترامب: «إنه سيدرس فرض العقوبات ضد بغداد، فقط إذا لم يتعامل العراق مع واشنطن باحترام». وعن اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني: أضاف الرئيس الأمريكي: «أن الولايات المتحدة كانت تتابع الجنرال الإيراني منذ فترة طويلة، وإنه كان يخطط لـ«هجوم كبير»، وفقًا لروسيا اليوم.
مايك-بومبيو

بومبيو: «سليماني» كان على علاقة بالجماعات الإرهابية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني خلال تواجده في بغداد، بناء على معلومات استخبارية دقيقة، لافتا إلى أن الأخير لم يكن في العراق في مهمة دبلوماسية. وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت سيارة تقل قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضية، بطائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتله وأثار سلسلة من التهديدات الإيرانية، ومن الميليشيات الموالية لها، للولايات المتحدة ولدول في المنطقة.
دونالد ترامب

ترامب: إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا، قائلًا في تغريدة على «تويتر»، اليوم الإثنين،: «إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا». وجاءت تغريدة ترامب ردا على إعلان إيران أمس الأحد تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية. وقالت الحكومة الإيرانية: «إن الخطوة الخامسة والنهائية تنص على التخلي عن جميع القيود المفروضة على أنشطتنا النووية بموجب الاتفاق النووي بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم وكمية اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي»، وفقًا لروسيا اليوم.
نانسي-بيلوسي (3)

بيلوسي: مجلس النواب سيصوت على قرار للحد من تحركات ترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، إن المجلس سيطرح وسيصوت هذا الأسبوع على قرار بشأن صلاحيات الحرب يهدف للحد من تحركات الرئيس الأمريكيي دونالد ترامب، العسكرية تجاه إيران، مضيفة في تصريحات لها اليوم: «سيعيد القرار التأكيد على مسؤوليات الكونجرس الإشراقية الراسخة منذ فترة طويلة، بإصدار أمر بأن توقف الإدارة العمليات القتالية العسكرية فيما يتعلق بإيران خلال 30 يومًا ما لم يتخذ الكونجرس إجراء آخر»، وفقًا لما ذكرته دويتشيه فيله.
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وزير- الخارجية- العراقي- محمد- علي -الحكيم (2)

العراق تقرر استدعاء سفير إيران: لن نسمح بأن تكون أرضنا ساحة صراعات

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، أكدت فيه رفضها للهجوم الإيراني على معسكرات للجيش العراقي والقوات الأمريكية، والتي جاءت انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وذكر البيان: "تعرضت الأراضي، والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء، لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية".
دونالد ترامب

ترامب: قتل «قاسم سليماني» أنقذ الكثير من الأرواح

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه على استعداد لسحب قوات بلاده من العراق مستقبلا، لكنه شدد على أن ذلك سيترك موطئ قدم أكبر بكثير لإيران، مشيرًا إلى أنه يريد من العراق أن يقوم بضمان أمنه بنفسه، إذ قال ترامب: «إنه سيدرس فرض العقوبات ضد بغداد، فقط إذا لم يتعامل العراق مع واشنطن باحترام». وعن اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني: أضاف الرئيس الأمريكي: «أن الولايات المتحدة كانت تتابع الجنرال الإيراني منذ فترة طويلة، وإنه كان يخطط لـ«هجوم كبير»، وفقًا لروسيا اليوم.
مايك-بومبيو

بومبيو: «سليماني» كان على علاقة بالجماعات الإرهابية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني خلال تواجده في بغداد، بناء على معلومات استخبارية دقيقة، لافتا إلى أن الأخير لم يكن في العراق في مهمة دبلوماسية. وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت سيارة تقل قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضية، بطائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتله وأثار سلسلة من التهديدات الإيرانية، ومن الميليشيات الموالية لها، للولايات المتحدة ولدول في المنطقة.
دونالد ترامب

ترامب: إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا، قائلًا في تغريدة على «تويتر»، اليوم الإثنين،: «إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا». وجاءت تغريدة ترامب ردا على إعلان إيران أمس الأحد تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية. وقالت الحكومة الإيرانية: «إن الخطوة الخامسة والنهائية تنص على التخلي عن جميع القيود المفروضة على أنشطتنا النووية بموجب الاتفاق النووي بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم وكمية اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي»، وفقًا لروسيا اليوم.
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