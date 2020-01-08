ترامب: فرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران

تحرير:وكالات ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٥ م

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية، وذلك خلال كلمة وجهها للأمريكيين مساء اليوم، إذ قال ترامب: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني»، مشيرًا إلى أن إدارته ستواصل دراسة الخيارات الأخرى للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، مضيفًا: «هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها»، متابعًا: «خلال الأشهر الأخيرة وحدها، احتجزت إيران سفنا في المياه الدولية، وشنت هجوما غير مبرر على السعودية وأسقطت طائرتين مسيرتين».

وبما يخص الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، على قاعدتي عين الأسد وأربيل في العراق، قال ترامب: «على الأمريكيين أن يكونوا سعداء وممتنين، لم يصب أمريكيون بأذى في الهجوم الذي شنه النظام الإيراني الليلة الماضية»، متابعًا: «لم نعاني من سقوط ضحايا، جميع جنودنا آمنين وقد نجم ضرر