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مجلس الوزراء يمنح وزارة الاتصالات اختصاصات جديدة.. تعرف عليها

تحرير:أحمد البرماوي ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ م
وزير الاتصالات عمرو طلعت
وزير الاتصالات عمرو طلعت
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي نص على توسيع اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشمل كل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري «وزارة التنمية الإدارية سابقا»، المتعلقة بالميكنة والتحول الرقمي، وذلك في إطار حرص الحكومة على توحيد الاختصاصات ومنع الازدواجية بهدف تطوير الأداء الحكومي، من خلال توجيه كافة اختصاصات تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان ملف ميكنة القطاع الحكومي قد قُسم سنة 2004 بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية الإدارية آنذاك، وظل موزعا بينهما منذ ذلك الحين.نص القرار على اختصاص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية،
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عقارات-الاسكندرية-1

ماذا حققت شعبة الاستثمار العقاري خلال 4 سنوات؟

قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة عمدت خلال الأربع سنوات الماضية تحقيق البرنامج وخطة العمل التي تم وضعها منذ بداية انتخاب المجلس الذي يهدف إلى حل العديد من المشكلات والقضايا المتراكمة التي عانى منها القطاع، ووضع إستراتيجية تنفيذ وكذلك مسودات لقوانين تهدف إلى ضبط السوق ودفع الاستثمارات وتلبية مطالب العاملين بالقطاع والعمل كحلقة وصل فعالة بينهم وبين الدولة بمختلف مؤسساتها.
بورصة (2)

البورصة تربح 10.7 مليار جنيه بمشتريات عربية وأجنبية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.07 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 13542.48 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.3 % ليصل إلى مستوى 509.7 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1335.93 نقطة.
الذهب (2)

قفزة كبيرة في أسعار الذهب وعيار 24 يتخطى الـ800 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 6 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، على خلفية الهجوم الإيران على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أمريكية، وسجل سعر الأوقية نحو 1610 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
محطة -بنزين (1)

3 أسباب تدفع إلى تثبيت أسعار البنزين حتى مارس المقبل

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تثبيت أسعار بيع منتجات البنزين والسولار والمازوت في السوق المحلية، وذلك لمدة أشهر حتى مارس المقبل. وقررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن. وبدأت الحكومة في تطبيق الية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
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محمد-سعفان

القوى العاملة: الانتهاء من التحول الرقمي أول أبريل

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ضرورة الانتهاء من التحول الرقمي في جميع المديريات في موعد أقصاه أول أبريل 2020، لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة في يونيو المقبل للمساهمة في جهود الدولة للتحول الرقمي، وتسهيل آلية عمل الوزارة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي في كافة أعمال الجهاز الإداري للدولة، قائلا إنه بالانتهاء من منظومة التحول الرقمي والتشغيل الكامل بنسبة 100% ستكون هناك منظومة عمل جديدة للوزارة تتسم بالشفافية والنزاهة والوضوح.
رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء»: تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال 2019

أعلن مجلس الوزراء أن مؤشرات الأداء الاقتصادي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت تحسناً خلال العام 2019 وتحقيق العديد من الإنجازات أبرزها تحسن مؤشرات كل من الأداء الاقتصادي والبنية الأساسية للقطاع، بجانب تنفيذ العديد من مشروعات التحول إلى المجتمع الرقمي فضلاً عن مساهمته ودوره الفعال في بناء الإنسان المصري وأخيراً تحقيق القطاع نجاحات على المستوى الدولي. جاء ذلك خلال الانفوجراف، الذي نشره المركز الاعلامي لمجلس الوزراء والذي سلط من خلاله الضوء على حصاد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019، في إطار دعم واهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع الهام باعتباره ركيزة أساسية لبناء مجتمع رقمي.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يؤكد دور الثقافة في تنشئة جيل واعٍ بقضايا وطنه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة نحو خلق جيل مصري مثقف، واعٍ بقضايا وطنه، يميز بين الأفكار البناءة التي تسهم في إقامة مجتمع قوي متماسك، وغيرها من الأفكار التي يتغذى عليها التطرف والإرهاب.? جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لمتابعة خطة عمل الوزارة؛ وذلك في إطار الدور الذي تلعبه الوزارة في ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، تعزيز قيم المواطنة، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية، وهو ما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الثاني للحكومة المصرية المتمثل في "بناء الإنسان المصري".
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يُستبدل نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3371 لسنة 2016 الخاص بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية بالنص الآتي " يُعاد تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية ويكون مقرراً للجنة ومتحدثا رسميا باسمها، ووزير التعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام.
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