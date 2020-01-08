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أحمد موسى: السلطة الإيرانية خدعت شعبها بالضربة

تحرير:محمد فتحي ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ م
أحمد موسى
أحمد موسى
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أمريكا كانت على علم بضرب القاعدتين العسكريتين في العراق، مشيرًا إلى أن إيران أبلغت العراق بموعد الضربة العسكرية، والأخيرة أبلغت أمريكا بموعد الضرب. وأضاف موسي، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيق جرى بين العراق وأمريكا وإيران قبل إطلاق الصواريخ على القاعدة العسكرية في العراق، قائلًا: «السلطة الإيرانية خدعت شعبها بالضربة التي وجهتها للقواعد الأمريكية في العراق».
وأشار موسى خلال تقديمه البرنامج إلى أن وزير خارجية إيران، اعترف بإبلاغ أمريكا بموعد ضرب القاعدة العسكرية في العراق. وشنت طهران، فجر اليوم الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأميركي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني. وتضم
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الشيخ- إسلام- عامر- نقيب- المأذونين (2)

نقيب المأذونين: حالات زواج القاصرات كثيرة ولا حصر لها

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن زواج القاصرات مشكلة وعلينا منع انتهاك حرمة طفلة دون السن القانونية والقيام بتزويجها في سن صغيرة، لافتًا إلى أن وزير الأوقاف يقف بجوار المأذون في انتشار ظاهرة زواج القاصرات التي اجتاحت الجمهورية خاصة في القرى والريف والوجه القبلي وبعض محافظات وجه بحري. وأضاف إسلام عامر خلال حواره في برنامج «اليوم »، والمذاع على قناة «دي إم سي»: «لا يجرؤ أي مأذون توثيق عقد زواج دون السن القانونية بـ 18 سنة، ويجرم توثيق العقد ولا يجرم الزواج نفسه».
وزير- الخارجية- العراقي- محمد- علي -الحكيم (2)

العراق تقرر استدعاء سفير إيران: لن نسمح بأن تكون أرضنا ساحة صراعات

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، أكدت فيه رفضها للهجوم الإيراني على معسكرات للجيش العراقي والقوات الأمريكية، والتي جاءت انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وذكر البيان: "تعرضت الأراضي، والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء، لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية".
مصطفى-مدبولي

الحكومة تصدر قانون التخطيط العام للدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (10)

الأرصاد: أمطار وصقيع خلال الـ72 ساعة المقبلة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس السيئ خلال الـ 72 ساعة المقبلة على أغلب الأنحاء واستمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس، واستمرار فرص الأمطار الغزيرة والرعدية على أن يبدأ التحسن فى حالة الجو بدء من السبت المقبل.
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ترامب (1)

ترامب: فرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية، وذلك خلال كلمة وجهها للأمريكيين مساء اليوم، إذ قال ترامب: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني»، مشيرًا إلى أن إدارته ستواصل دراسة الخيارات الأخرى للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، مضيفًا: «هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها»، متابعًا: «خلال الأشهر الأخيرة وحدها، احتجزت إيران سفنا في المياه الدولية، وشنت هجوما غير مبرر على السعودية وأسقطت طائرتين مسيرتين».
وزير- الخارجية- العراقي- محمد- علي -الحكيم (2)

العراق تقرر استدعاء سفير إيران: لن نسمح بأن تكون أرضنا ساحة صراعات

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، أكدت فيه رفضها للهجوم الإيراني على معسكرات للجيش العراقي والقوات الأمريكية، والتي جاءت انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وذكر البيان: "تعرضت الأراضي، والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء، لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية".
مايك-بومبيو

بومبيو: «سليماني» كان على علاقة بالجماعات الإرهابية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني خلال تواجده في بغداد، بناء على معلومات استخبارية دقيقة، لافتا إلى أن الأخير لم يكن في العراق في مهمة دبلوماسية. وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت سيارة تقل قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضية، بطائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتله وأثار سلسلة من التهديدات الإيرانية، ومن الميليشيات الموالية لها، للولايات المتحدة ولدول في المنطقة.
قاسم-سليمانى

50 قتيلا و213 مصابا ضحايا تشييع جثمان «قاسم سليماني»

ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع خلال مراسم تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران اليوم الثلاثاء إلى 50 قتيلا وأكثر من 213 مصابا في حالة حرجة. وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف في مدينة كرمان مسقط رأس سليماني، بينما شيع آلاف آخرون في العراق جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي قُتل بصحبة سليماني إثر العملية الأمريكية في العاصمة بغداد، الجمعة الماضية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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