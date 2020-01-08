أحمد موسى: السلطة الإيرانية خدعت شعبها بالضربة

تحرير:محمد فتحي ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ م

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أمريكا كانت على علم بضرب القاعدتين العسكريتين في العراق، مشيرًا إلى أن إيران أبلغت العراق بموعد الضربة العسكرية، والأخيرة أبلغت أمريكا بموعد الضرب. وأضاف موسي، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيق جرى بين العراق وأمريكا وإيران قبل إطلاق الصواريخ على القاعدة العسكرية في العراق، قائلًا: «السلطة الإيرانية خدعت شعبها بالضربة التي وجهتها للقواعد الأمريكية في العراق».

وأشار موسى خلال تقديمه البرنامج إلى أن وزير خارجية إيران، اعترف بإبلاغ أمريكا بموعد ضرب القاعدة العسكرية في العراق. وشنت طهران، فجر اليوم الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأميركي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني. وتضم