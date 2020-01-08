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نقيب المأذونين: حالات زواج القاصرات كثيرة ولا حصر لها

تحرير:محمد فتحي ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ م
إسلام عامر نقيب المأذونين
إسلام عامر نقيب المأذونين
قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن زواج القاصرات مشكلة وعلينا منع انتهاك حرمة طفلة دون السن القانونية والقيام بتزويجها في سن صغيرة، لافتًا إلى أن وزير الأوقاف يقف بجوار المأذون في انتشار ظاهرة زواج القاصرات التي اجتاحت الجمهورية خاصة في القرى والريف والوجه القبلي وبعض محافظات وجه بحري. وأضاف إسلام عامر خلال حواره في برنامج «اليوم »، والمذاع على قناة «دي إم سي»: «لا يجرؤ أي مأذون توثيق عقد زواج دون السن القانونية بـ 18 سنة، ويجرم توثيق العقد ولا يجرم الزواج نفسه».

وأوضح عامر: «طالبت بتجريم العقد العرفي دون السن القانونية وما يتم تجريمه في القانون يتم تجريمه في العرف»، متابعًا: «حالات زواج القاصرات كثيرة ولا حصر لها واتعرض إلى حالات زواج قاصرات دون السن القانونية».

 



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