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أول بيان من الجيش العراقي على استهداف مقر الحكومة

تحرير:وكالات ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٩ م
الجيش العراقي_أرشيفية
الجيش العراقي_أرشيفية
أصدر الجيش العراقي بيانًا، اليوم الأربعاء، قال فيه، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، مضيفًا: «سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية وسنوافيكم التفاصيل لاحقا». وكان مصدر أمني عراقي، قد قال مساء اليوم، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.
وبين المصدر أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف، مضيفًا أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.وشنت طهران، فجر الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها
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الحرب-في- سوريا (8)

مقتل 3 عسكريين أتراك في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

قتل 3 عسكريين أتراك في انفجار سيارة مفخخة بقرية الأربعين في ريف مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة، وفقًا لروسيا اليوم. وأوفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في وقت سابق من اليوم، سقوط قتلى وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا بانفجار في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا. وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة انفجرت في حاجز للفصائل الموالية للنظام التركي في قرية كوع شلاح بريف رأس العين وتم نقلهم إلى الأراضي التركية. ووقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف "رأس العين".
انفجار-فى-العراق

قصف صاروخي يستهدف مقر الحكومة العراقية في بغداد

قال مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأربعاء، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، مبينا، أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف. وأضاف المصدر، أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
تفجير-ارهابي-في-العراق

إصابات 6 أشخاص في هجوم بمدينة الناصرية العراقية

أصيب 6 أشخاص على الأقل، مساء اليوم الثلاثاء، في هجوم نفذه مسلحون وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، إذ قالت مصادر، إن مسلحين مجهولين اقتحموا ساحة الحبوبي وسط الناصرية، وأطلقت النار على محتجين وأحرقت خيامهم. وأضافت مصادر طبية، أن 6 أشخاص حتى الآن أصيبوا في هجوم ساحة الحبوبي، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وكانت تقارير صحفية تحدثت في وقت سابق عن توتر شديد بين متظاهري الناصرية وميليشيات الحشد الشعبي، بعد رفض المحتجين إقامة تشييع رمزي لنائب قائد الميليشيات أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، اللذين قتلا الجمعة قرب مطار بغداد.
عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

الجزائر: الاتفاق مع تركيا لتفادي تعكير الأجواء في ليبيا

قالت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع تركيا لتفادي أي إجراء يزيد من تعكير الأجواء في ليبيا، لافته إلى أن الرئيس الجزائري «عبدالمجيد تبون»، وجه دعوة لنظيره التركي رجب أردوغان، لزيارة الجزائر، وذلك بحسب ما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل. وأعلن الرئيس التركي الأحد الماضي، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام، إذ قال أردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»: «إن مهمة جنودنا هناك هي التنسيق، جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي»، مؤكدًا أن بلاده سترسل أيضا كبار قادة الجيش.
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انفجار-فى-العراق

قصف صاروخي يستهدف مقر الحكومة العراقية في بغداد

قال مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأربعاء، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، مبينا، أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف. وأضاف المصدر، أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
الجيش العراقي

الجيش العراقي: سقوط 6 صواريخ «كاتيوشا» على بغداد

قال الجيش العراقي في بيان له مساء اليوم الأحد، إن ستة صواريخ كاتيوشا سقطت على بغداد، ثلاثة منها على المنطقة الخضراء شديدة التحصين وثلاثة أخرى على منطقة الجادرية المجاورة، وفقًا لما ذكرته رويترز. وكانت مصادر عراقية كانت قد أفادت في وقت سابق بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب نقطة تفتيش المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك المنطقة، لافتة إلى إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني، بالإضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة.
السفارة-الامريكية-في-بغداد (2)

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد وإصابة شخصين

أفادت مصادر عراقية، مساء اليوم الأحد، بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب نقطة تفتيش المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدة سقوط صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت تلك المنطقة، لافتة إلى إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأمريكية في العاصمة، بالإضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة، فيما أشارت أنباء غير مؤكدة عن سقوط ضحايا في الجهة المقابلة للسفارة، حيث تحدثت مصادر عراقية عن إصابة عائلة بأكملها بسقوط صاروخ، وفقًا لما ذكرته العربية.
العراق

العراق يشكو الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن

وجهت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة تشكو فيهما الولايات المتحدة،إذ قالت الخارجية في بيان لها: «إنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الأراضي العراقية»، وفقًا لروسيا اليوم.
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