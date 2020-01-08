مقتل 3 عسكريين أتراك في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

تحرير:وكالات ٠٨ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٨ م

انفجار في سوريا_أرشيفة

قتل 3 عسكريين أتراك في انفجار سيارة مفخخة بقرية الأربعين في ريف مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة، وفقًا لروسيا اليوم. وأوفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في وقت سابق من اليوم، سقوط قتلى وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا بانفجار في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا. وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة انفجرت في حاجز للفصائل الموالية للنظام التركي في قرية كوع شلاح بريف رأس العين وتم نقلهم إلى الأراضي التركية. ووقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف "رأس العين".

أوضحت مصادر ميدانية سورية، أن الاشتباكات دارت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل حول سقوط ضحايا جراء الاشتباكات.وكانت وحدات الجيش السوري قد انتشرت، في وقت سابق، على طول الشريط الحدودي بين القامشلي والمالكية شرقا، عند الحدود مع تركيا، في إطار استكمالها لعملية الانتشار التي بدأها