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سعر الدولار اليوم الخميس 9 يناير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16 جنيه، ونحو 16.10 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك العربي الإفريقي ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك بلوم، وبنك كريدي إجريكول نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك المشرق، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء.فيما
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الهبوط والجرام يفقد 9 جنيهات

شهدت أسعار الذهب انخفاضا محلوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 9 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1547 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط تعلن تعديلات مواد قانون التخطيط العام

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن التعديلات التي تمت على مشروع قانون التخطيط العام للدولة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار القانون. وأشارت السعيد ،أن التعديلات جاءت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وتابعت أن التعديلات تمت على المواد أرقام 16 و19 و20 و25 من القانون. وأوضحت السعيد، أن تلك التعديلات تمثلت في إضافة تقرير ربع سنوي فيما يخص المدى الزمني لتقارير المتابعة التي تعدها الوزارات والهيئات والمحافظات والمراكز، لتكن بذلك تقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية.
البنك الدولي

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6%

توقع البنك الدولي، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل 2020-2021 ، بدعم نجاح منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي ساهمت في تحسين بيئة مناخ الأعمال، ورفع معدلات الاستهلاك، وزيادة استثمارات القطاع الخاص. وأوضح البنك الدولي، في تقريره السنوي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي، أن المتغيرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري تجعله أكثر استقرارا وأكثر قدرة على تحقيق معدلات نمو تفوق غيره من اقتصادات المنطقة المعتمدة على العائدات النفطية، التي أصبحت مهددة في ضوء التوترات الجيوسياسية.
سلع-غذائية

انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.8% نهاية 2019

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.8% خلال شهر ديسمبر 2019، في مقابل نحو 11.1% خلال نفس الشهر من العام السابق 2018. وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.4 نقطة، مسجلا تراجعا 0.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر 2019. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتي مهمة البنك المركزي، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
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دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك الكويت الوطني، وبنك المشرق، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 4 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.07 جنيه للبيع، و15.97 جنيه للشراء.
الدولار (1)

سعر الدولار اليوم الخميس 2 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.
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