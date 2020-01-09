سعر الدولار اليوم الخميس 9 يناير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16 جنيه، ونحو 16.10 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك العربي الإفريقي ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك بلوم، وبنك كريدي إجريكول نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك المشرق، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء.فيما