انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.8% نهاية 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ ص

سلع غذائية

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.8% خلال شهر ديسمبر 2019، في مقابل نحو 11.1% خلال نفس الشهر من العام السابق 2018. وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.4 نقطة، مسجلا تراجعا 0.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر 2019. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتي مهمة البنك المركزي، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب تراجع معدل التضخم الشهري، إلى انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 6.3%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 6.8%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 2.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.4%.وقال تقرير صادر من مؤسسة «فوكس إيكونوميكس»