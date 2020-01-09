«معرفتش أنقذه»..مصرع والد إيهاب توفيق في حريق فيلته

٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٩ ص

حريق - أرشيفية

لقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق هائل التهم فيلته الكائنة بحي مجينة نصر بمحافظة القاهرة. غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من فيلا بنطاق قسم شرطة أول مدينة نصر، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة مدير الحماية المدنية ورئيس قسم الإطفاء، فضلا عن فرق إنقاذ بري لسرعة التدخل ومحاصرة ألسنة النيران والعمل على تقليل حجم الخسائر والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة.

كثافة الأدخنة حالت دون وصول العاملين إلى الداخل، وتبين نشوب الحريق في الطابق الثاني من الفيلا حيث يقيم والد المطرب إيهاب توفيق، مما أسفر عن مصرعه بسبب إسفكسيا الخنق.وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي التهم محتويات الطابق الثاني بالكامل، ورجحت المعاينة الاولية سبب نشوب الحريق إلى حدوث ماس