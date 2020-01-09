ماس كهربائي سبب حريق فيلا إيهاب توفيق ووفاة والده

٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ ص

إيهاب توفيق

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان والد الفنان إيهاب توفيق، وذلك فور انتهاء إجراءات التحقق من عدم وجود شبهة جنائية، إذ تبين من التحقيقات الأولية أن والد المطرب المشهور، توفى جراء اندلاع حريق بالطابق الأول بالفيلا التى يسكنها ونجله، إذ اتضح تسبب مدفأة فى الطابق الأرضي بالفيلا فى نشوب ماس كهربائي، وتسبب الحريق وتصاعد الأدخنة فى اختناق والد الفنان، دون أن يتمكن أحد من الدخول إليه وإنقاذه، وأمرت النيابة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق والتحقق من أسبابه لسرعة إنتهاء التحقيقات.

تداول الإعلام إفادة لإيهاب توفيق، قال فيها إن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح الخميس أثناء وجوده بالطابق الثاني من الفيلا، وعندما شاهد الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والده ركض ليحاول إنقاذه إلا أن النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك، وأضاف: "لم يستطع أحد الدخول له قبل وفاته، إنا لله وإنا

تداول الإعلام إفادة لإيهاب توفيق، قال فيها إن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح الخميس أثناء وجوده بالطابق الثاني من الفيلا، وعندما شاهد الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والده ركض ليحاول إنقاذه إلا أن النيران وكثافة الدخان حالت دون ذلك، وأضاف: "لم يستطع أحد الدخول له قبل وفاته، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله".



أفادت التحريات الأولية نشوب حريق فى منزل المطرب إيهاب توفيق، الواقع في حي مدينة نصر بمدينة القاهرة، ونشوب الحريق فى الفيلا بالطابق الأرضي منها جراء ماس كهربائي، تسببت فيه مدفئة في الطابق الأول، مما أسفر عن وفاة والد إيهاب توفيق جراء الاختناق.



