تقتل الجراثيم.. فوائد استخدام أدوات طعام من الفضة

تناول الطعام في إناء من الفضة، يساعد في التعزيز من عملية الأيض، وتقوية الجهاز المناعي، كما ثُبت من خلال العديد من الدراسات فاعليتها في الوقاية من الأمراض المختلفة.

تحرير:إسراء سليمان ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

صحة الأطفال

الأطفال هم جيل المستقبل، لذا يحتاجون دائمًا إلى رعاية كبيرة ومستمرة، فالآباء الجدد يقعون في بعض الأخطاء بدون وعي، على سبيل المثال تحدثنا مسبقًا أنه توجد بعض من الأطعمة التي يجب تقديمها للطفل في عامه الأول، والاكتفاء بالرضاعة الطبيعية فقط، إضافة إلى ذلك قال بعض الخبراء: يجب إطعام الأطفال في أواني مصنوعة من الفضة، وذلك لأنها تكافح انتقال الأمراض، وتحمي من الأمراض الموسمية، وتعمل على تنقية الماء بشكل كبير، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".

تعكس طريقة تقديم الطعام الحالة الاجتماعية للشخص، وإلى أي مدى يتميز بالذوق في اختيار الأدوات، ففي الهند على سبيل المثال يمكن رؤية عظمة الاحتفالات والمهرجانات في طريقة تقديم الطعام، حيث تعتبر ثقافة ترسخت في الهند منذ عدة سنوات، فيعد تراث الطهي الهندي من أحد أكثر الأمثلة الرائعة على فن تقديم الطعام، والذي