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تقتل الجراثيم.. فوائد استخدام أدوات طعام من الفضة

تناول الطعام في إناء من الفضة، يساعد في التعزيز من عملية الأيض، وتقوية الجهاز المناعي، كما ثُبت من خلال العديد من الدراسات فاعليتها في الوقاية من الأمراض المختلفة.
تحرير:إسراء سليمان ١٣ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
صحة الأطفال
صحة الأطفال
الأطفال هم جيل المستقبل، لذا يحتاجون دائمًا إلى رعاية كبيرة ومستمرة، فالآباء الجدد يقعون في بعض الأخطاء بدون وعي، على سبيل المثال تحدثنا مسبقًا أنه توجد بعض من الأطعمة التي يجب تقديمها للطفل في عامه الأول، والاكتفاء بالرضاعة الطبيعية فقط، إضافة إلى ذلك قال بعض الخبراء: يجب إطعام الأطفال في أواني مصنوعة من الفضة، وذلك لأنها تكافح انتقال الأمراض، وتحمي من الأمراض الموسمية، وتعمل على تنقية الماء بشكل كبير، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
تعكس طريقة تقديم الطعام الحالة الاجتماعية للشخص، وإلى أي مدى يتميز بالذوق في اختيار الأدوات، ففي الهند على سبيل المثال يمكن رؤية عظمة الاحتفالات والمهرجانات في طريقة تقديم الطعام، حيث تعتبر ثقافة ترسخت في الهند منذ عدة سنوات، فيعد تراث الطهي الهندي من أحد أكثر الأمثلة الرائعة على فن تقديم الطعام، والذي
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دراسة: إدمانك للهاتف وإهمال رضيعك يؤثر على مخه

يحتاج الأطفال منذ الولادة إلى الرعاية والاهتمام، ولكن آباء الأجيال الحالية ليسوا على دراية كاملة بالتربية السليمة، وأشار بحث علمي جديد إلى أن الآباء المدمنين للهواتف الذكية ولا يقضون وقتا مع أطفالهم للتحدث إليهم يمكن أن يجعل دماغ هؤلاء الأطفال أصغر، حيث وجد العلماء أن حجم المخ أصغر بنسبة 8.6%. وبخلاف التغذية الخاطئة في كثير من الأحيان، فإن ترك الأطفال الرضع وما هم أكبر قليلا دون التفاعل معهم يؤذي عقلهم في مرحلة البلوغ، فهذه الدراسة هي الأولى التي تُظهر تأثيرها الصارخ على حجم المخ في مرحلة البلوغ.
زيت-التامانو

زيت بذور القرع.. يحافظ على البشرة ويكافح حب الشباب

يعتبر حب الشباب من المشكلات الجلدية، التي تواجه العديد من الأشخاص، وخاصة في مرحلة المراهقة، لذا ينصح بشراء منتجات تحتوي على مكونات مضادة للالتهابات والبكتيريا المسببة لهذه الحبوب، وعلى الجانب الآخر، يميل البعض إلى استخدام المكونات الطبيعية، مثل استخدام خل التفاح، لأنه يساعد على مكافحة البكتيريا، ويقلل من الالتهاب الناتج عن زيادة الحبوب، كما يعتبر ماسك العسل والقرفة أكثرها فاعلية، لأنه يطهر البشرة ويرطبها، ولكن هل تعلم أن زيت القرع فعال أيضًا؟ نقلا عن "healthline".
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«بديل المسكنات».. حضر هذا الزيت لتخفيف الآلام

عندما تهاجمك آلام العضلات، فأول شيء تقوم به هو الحصول على الأيبوبروفين -دواء لاستيرويدي مضاد للالتهاب يسوق بشكل كبير تحت أسماء تجارية مختلفة مثل بروفين- وبينما يمكن الحصول على بعض الأدوية بدون وصفة طبية حيث أصبح هذا الأمر صناعة ضخمة، فيمكن أيضا التركيز على العلامات المنزلية، ولكن في الحقيقة غير واضح الآثار الجانبية لها. ومن المعروف عن الأيبوبروفين أن له آثارا جانبية قصيرة المدى، مثل عسر الهضم، وحرقة في المعدة، ضيق التنفس، وآلام الصدر بالإضافة إلى القيء.
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تناول الطعام بكميات أقل

الفلفل الحار والبيض| 7 أطعمة صحية لقمع الشهية

كل شيء في الحياة قابل لأن يتحول لإدمان، فيوجد من يقبلون على القراءة بشكل يومي، والبعض الأخر يحب ممارسة الرياضة والكتابة، أما الطعام فله عشاقه، لا أحد يستطيع انكار متعة تناول الطعام، ولكن الإفراط في التناول يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة تتمثل في السمنة ومرض السكري وصعوبة الحركة، لذا يحاول الأطباء البحث عن طرق طبيعية لتقليل الشهية، وذلك من خلال تناول أطعمة تتمثل في العسل والبيض والشوكولات الداكنة، إضافة إلى الشوربة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
الوقت الصحيح لتناول الفواكه

الجريب فروت والليمون.. فواكه مهمة لصحة جسمك

عند البحث عن الأطعمة الصحية التي يمكن اتخاذها كأسناك بين الوجبات الرئيسية، ستجد أن الفواكه والخضراوات غنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، ولكن وجد خبراء التغذية أن بعض أنواع الفواكه صحية عن غيرها، على سبيل المثال التوت غني بأنواع محددة من الألياف الغذائية، تساعد في الوقاية من أنواع السرطان، كما أن الرمان، يقلل من ضغط الدم، ويحسن من الوظائف المعرفية والإدراكية، وغيرها من الفواكه الأخرى، نقلًا عن "boldsky".
اللبن يزيد الوزن

على عكس الشائع.. اللبن كامل الدسم مفيد للأطفال

نسمع دائمًا أن الألبان كاملة الدسم تضر بالصحة، وتساعد على زيادة الوزن، ولكن جاء الوقت لتغيير هذه المقولة الخاطئة، فهو يساعد في الحفاظ على صحة العظام، لأنه غني بمعدلات عالية من الكالسيوم، كما يوفر حماية كاملة لصحة القلب، وذلك لأنه غني بالبوتاسيوم، الذي يحافظ على معدلات ضغط الدم، كما يقلل من معدلات الاكتئاب، لذا يجب تناوله في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية، ولكن هل تعلم أنه مفيد للأطفال أيضًا؟ وضحت الأبحاث أهميته بالنسبة لصغار السن، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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