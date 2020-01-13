تقتل الجراثيم.. فوائد استخدام أدوات طعام من الفضة

تناول الطعام في إناء من الفضة، يساعد في التعزيز من عملية الأيض، وتقوية الجهاز المناعي، كما ثُبت من خلال العديد من الدراسات فاعليتها في الوقاية من الأمراض المختلفة.
الأطفال هم جيل المستقبل، لذا يحتاجون دائمًا إلى رعاية كبيرة ومستمرة، فالآباء الجدد يقعون في بعض الأخطاء بدون وعي، على سبيل المثال تحدثنا مسبقًا أنه توجد بعض من الأطعمة التي يجب تقديمها للطفل في عامه الأول، والاكتفاء بالرضاعة الطبيعية فقط، إضافة إلى ذلك قال بعض الخبراء: يجب إطعام الأطفال في أواني مصنوعة من الفضة، وذلك لأنها تكافح انتقال الأمراض، وتحمي من الأمراض الموسمية، وتعمل على تنقية الماء بشكل كبير، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
تعكس طريقة تقديم الطعام الحالة الاجتماعية للشخص، وإلى أي مدى يتميز بالذوق في اختيار الأدوات، ففي الهند على سبيل المثال يمكن رؤية عظمة الاحتفالات والمهرجانات في طريقة تقديم الطعام، حيث تعتبر ثقافة ترسخت في الهند منذ عدة سنوات، فيعد تراث الطهي الهندي من أحد أكثر الأمثلة الرائعة على فن تقديم الطعام، والذي
تعكس طريقة تقديم الطعام الحالة الاجتماعية للشخص، وإلى أي مدى يتميز بالذوق في اختيار الأدوات، ففي الهند على سبيل المثال يمكن رؤية عظمة الاحتفالات والمهرجانات في طريقة تقديم الطعام، حيث تعتبر ثقافة ترسخت في الهند منذ عدة سنوات، فيعد تراث الطهي الهندي من أحد أكثر الأمثلة الرائعة على فن تقديم الطعام، والذي كان مزيجًا مثاليًا للطعام بالإضافة إلى الطلاء، كما يعتمدون بشكل كبير على استخدام الأواني المصنوعة من المعادن.
منذ عدة سنوات، سمعنا عن أهمية إطعام الأطفال من خلال استخدام أدوات مصنوعة من الفضة، وذلك لأنها تتميز بالنقاء، وبالتالي تحافظ على الصحة بشكل كبير، وخاصة الأطفال الأكثر عرضة للأمراض في سن صغير، وما يلي بعض من الفوائد الأخرى لاستخدام الأدوات الفضية في تناول الطعام:
أنفلونزا المعدة قد تكون معدية.. عالجها بخل التفاح
1-مكافحة الأمراض
تناول الطعام في إناء من الفضة، يساعد في التعزيز من عملية الأيض، وتقوية الجهاز المناعي، كما ثُبت من خلال العديد من الدراسات فاعليتها في الوقاية من الأمراض المختلفة.
2-الوقاية من الأمراض الموسمية
بالرغم من أن الفضة تتميز بانخفاض درجة حرارتها، مقارنة بالطبيعة المعدنية للمعادن الأخرى، إلا أنها تحتوي على العديد من المعادن، التي تساعد في مكافحة الأمراض الموسمية، في الواقع أثبتت العديد من الأبحاث أن تناول الماء في كوب من الفضة، يساعد في حماية الأطفال من المشكلات الموسمية.
خسرت 20 كيلوجرام من وزنها| كيف فقدت أديل وزنها؟
3-تنقية الطعام
وجود مجموعة مختلفة من المعادن بالفضة، يساعد في تنقية الماء ومكافحة أي نوع من المواد المغشوشة المستخدمة في صناعة أدوات الطعام، وبالتالي من العادات الصحية التي يجب ادراجها في النظام الغذائي، تناول المياه في أواني من الفضة.
وبالتالي الأدوات المصنوعة من البلاستيك تشكل خطرًا على صحة طفلك، فيجب تجنبها، أو شراء منتجات ذات جودة عالية.
4-زيادة قوة المخ
اُستخدم معدن الفضة في العديد من الاستخدامات الطبية، كأحد المكونات النشطة التي تساعد في مكافحة الأمراض، فالفضة لا تساعد فقط في التحسين من الصحة، ولكن في نفس الوقت تعزز من قوة المخ في سنوات النمو، وبالتالي إطعام الأطفال في أواني فضية، من أفضل الطرق للحفاظ على صحة الأطفال.
العسل والملح| جنب طفلك هذه الأطعمة في عامه الأول
توجد فوائد أخرى للفضة يجب وضعها في الاعتبار، على سبيل المثال مكافحة المايكروبات، حيث تتميز بخصائص جعلتها ذات أولوية في المجال الطبي، حيث تساعد في قتل الباكتيريا، كما أنه علاج جيد للحروق، تعمل على التئامها، كما يستخدم مرضى الحروق كريمات تحتوي على الفضة، للتخفيف من آلام الحروق.
دواء جديد لسرطان الثدي منخفض الآثار الجانبية
وبالتالي الفضة ليست للزينة فقط ولكنها متعددة الفوائد، لذا يجب اختيار أدوات الطعام المصنوعة من الفضة، وليس للصغار فقط، ولكنها تحافظ على صحة جميع الفئات العمرية، لفاعليتها في قتل الجراثيم والباكتيريا، والمساعدة أيضًا في علاج الحروق.
الشيزوفرينيا وضغط الدم|7 أمراض شائعة بين جيل الألفية