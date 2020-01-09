وزيرة التخطيط تعلن تعديلات مواد قانون التخطيط العام

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٣ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن التعديلات التي تمت على مشروع قانون التخطيط العام للدولة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار القانون. وأشارت السعيد ،أن التعديلات جاءت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وتابعت أن التعديلات تمت على المواد أرقام 16 و19 و20 و25 من القانون. وأوضحت السعيد، أن تلك التعديلات تمثلت في إضافة تقرير ربع سنوي فيما يخص المدى الزمني لتقارير المتابعة التي تعدها الوزارات والهيئات والمحافظات والمراكز، لتكن بذلك تقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن التعديلات شملت أيضًا استحداث مادة جديدة تلزم الوزارات والجهات والهيئات بموافاة وزارة التخطيط بتقرير ربع سنوي عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التي تم الانتهاء منها أو المعوقات التي تحول دون البدء الفوري في تنفيذها.وتابعت السعيد، أن تعديلات القانون أتاحت مزيدًا من التنسيق بين وزارتي