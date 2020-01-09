سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزيرة التخطيط تعلن تعديلات مواد قانون التخطيط العام

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٣ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن التعديلات التي تمت على مشروع قانون التخطيط العام للدولة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار القانون. وأشارت السعيد ،أن التعديلات جاءت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وتابعت أن التعديلات تمت على المواد أرقام 16 و19 و20 و25 من القانون. وأوضحت السعيد، أن تلك التعديلات تمثلت في إضافة تقرير ربع سنوي فيما يخص المدى الزمني لتقارير المتابعة التي تعدها الوزارات والهيئات والمحافظات والمراكز، لتكن بذلك تقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن التعديلات شملت أيضًا استحداث مادة جديدة تلزم الوزارات والجهات والهيئات بموافاة وزارة التخطيط بتقرير ربع سنوي عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التي تم الانتهاء منها أو المعوقات التي تحول دون البدء الفوري في تنفيذها.وتابعت السعيد، أن تعديلات القانون أتاحت مزيدًا من التنسيق بين وزارتي
اقرأ المزيد
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الهبوط والجرام يفقد 9 جنيهات

شهدت أسعار الذهب انخفاضا محلوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 9 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1547 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
البنك الدولي

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6%

توقع البنك الدولي، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل 2020-2021 ، بدعم نجاح منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي ساهمت في تحسين بيئة مناخ الأعمال، ورفع معدلات الاستهلاك، وزيادة استثمارات القطاع الخاص. وأوضح البنك الدولي، في تقريره السنوي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي، أن المتغيرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري تجعله أكثر استقرارا وأكثر قدرة على تحقيق معدلات نمو تفوق غيره من اقتصادات المنطقة المعتمدة على العائدات النفطية، التي أصبحت مهددة في ضوء التوترات الجيوسياسية.
سلع-غذائية

انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.8% نهاية 2019

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.8% خلال شهر ديسمبر 2019، في مقابل نحو 11.1% خلال نفس الشهر من العام السابق 2018. وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.4 نقطة، مسجلا تراجعا 0.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر 2019. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتي مهمة البنك المركزي، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 9 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16 جنيه، ونحو 16.10 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك العربي الإفريقي ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.11 جنيه للبيع، و16.01 جنيه للشراء.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

تفاصيل الاكتتاب بصندوق الاستثمار الخيري للتعليم

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إرشادات الاكتتاب فى صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم من خلال بنك القاهرة، وهي خاصة بالتحويلات من خارج مصر للصندوق؛ والتي يجب أن تتم عن طريق بنك القاهرة. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاكتتاب مستمر حتى منتصف فبراير القادم، وتديره شركة “إن آي كابيتال” إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، موضحة أن قيمة الاكتتاب 100 جنيه قيمة أسمية للوثيقة وذلك لدعم مساهمة الأفراد والمؤسسات والبنوك والقطاع الخاص.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

175 مليار جنيه استثمارات موجهة لمدن الجيل الرابع

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم الانتهاء خلال عام 2018-2019 من 446 مشروعًا بتكلفة إجمالية 115 مليار جنيه ما بين مشروعات كبرى ومشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأخرى بقطاع النقل، موضحة أن جملة الاستثمارات التي تم توجيهها لمدن الجيل الرابع بلغت 175 مليار جنيه، توفر حاليا 672 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذه المدن حوالي 26 مليون نسمة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في ورشة عمل حوارية حول السياسات القومية وعلاقتها بتدخلات التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

940 مليار جنيه حجم الاستثمار الموجه للبنية الأساسية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمار العام الموجه للبنية الأساسية خلال خمس سنوات بلغ نحو 940 مليار جنيه، لافتة إلى أنه تم خلال عام 2018-2019 تنفيذ طرق جديدة بأطوال 250 كم، وتجديد طرق بطول 1000 كم، وتطوير مسافة 6385 كم من السكة الحديد وتطوير 64 مزلقان، كما تم تنفيذ 125 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومي للإسكان. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة ممثلة في الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة في ورشة عمل حوارية حول السياسات القومية والمنعقدة في إطار الفعاليات الختامية لبرنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: ملف التنمية الاقتصادية مرتبط باستقرار الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري بالغ الأهمية، وتم بذل جهود كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورا التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية. وأوضحت السعيد أن الوزارة استطاعت تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتي تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]