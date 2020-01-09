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هل تعمدت إيران عدم وقوع خسائر في هجوم «عين الأسد»؟

الضربة الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية تعد رسالة للداخل الإيراني فقط لحفظ ماء الوجه، وأن إيران لن تغامر بالدخول في حرب عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
تحرير:وفاء بسيوني ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١١:١٩ ص
الهجوم الإيراني
الهجوم الإيراني
"كل شيء على ما يرام"، بهذه الكلمات علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم الصاروخي الذي قام به الحرس الثوري الإيراني، الذي استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بالعراق، ردا على العملية التي نفذتها الولايات المتحدة يوم 3 يناير الجاري قرب مطار بغداد، وأسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري قاسم سليماني. حمل الهجوم الإيراني العديد من علامات الاستفهام، نظرا لعدم وقوع أي خسائر بين صفوف القوات الأمريكية خلال هذه العملية، وذهبت العديد من التكهنات إلى أن إيران لم ترغب في عدم سقوط ضحايا خلال تلك العملية
يأتي ذلك رغم أن طهران سبق وأن هددت بـ"رد مزلزل" بعد اغتيال سليماني. وبينما زعم الحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم الصاروخي أدى إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، نفت الولايات المتحدة سقوط قتلى بين قواتها وهو ما أكدته العديد من المصادر، كما أكد ترامب أن "كل شيء على ما يرام"، مشيرا إلى أن بلاده لديها "أقوى جيش
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قاعدة عين الأسد

ثاني أكبر قاعدة جوية في العراق.. ماذا قصفت إيران؟

?تملك الولايات المتحدة نحو 5 آلاف جندي ومستشار عسكري في العراق، يتوزعون على أكثر من 12 قاعدة عسكرية، من أبرزها "عين الأسد" التي طالها هجوم صاروخي إيراني فجر الأربعاء. وشنت طهران، فجر الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأميركي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني. وتضم عين الأسد، التي كانت حتى عام 2003 تعرف باسم "قاعدة القادسية الجوية"، مبان عسكرية ومخازن محصنة ومرافق خدمية.
الطائرة المنكوبة

147 إيرانيا و32 أجنبيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن 147 إيرانيا كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الطائرة كان على متنها 147 إيرانيا و32 أجنبيا. وسقطت طائرة أوكرانية، من طراز "بوينغ 737"، اليوم الأربعاء، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.
جنود-امريكية

"غرف محصنة" أنقذت الجنود الأمريكيين من الضربة الإيرانية

رغم أن إيران أطلقت 15 صاروخا باليستيا في هجومها على القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أميركية في العراق، فجر الأربعاء، لكن ذلك لم يؤد إلى وقوع إصابات بحسب التقارير الأميركية. وكان الحرس الثوري تبنى عملية إطلاق الصواريخ من داخل إيران انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم السليماني، الذي قتلته ضربة جوية أميركية في بغداد الجمعة الماضية. واستهدفت الضربة الصاروخية الأميركية بصورة أساسية قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، إضافة إلى القاعدة العسكرية في مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.
الطائرة المنكوبة

عطل.. أوكرانيا تكشف الأسباب الأولية لتحطم الطائرة

قالت السفارة الأوكرانية في إيران، الأربعاء، إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا في المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران. وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من مطار الخميني واشتعلت فيها النيران. وذكرت السفارة، في بيان أيضا، أن 168 شخصا اشتروا تذاكر للرحلة الجوية التي كانت متجهة صوب كييف، فيما حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أي "تكهنات" بشأن تحطم الطائرة.
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ترامب (1)

ترامب: فرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين في العراق تضمان قوات أمريكية، وذلك خلال كلمة وجهها للأمريكيين مساء اليوم، إذ قال ترامب: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني»، مشيرًا إلى أن إدارته ستواصل دراسة الخيارات الأخرى للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، مضيفًا: «هذه العقوبات القوية ستبقى حتى تغير إيران سلوكها»، متابعًا: «خلال الأشهر الأخيرة وحدها، احتجزت إيران سفنا في المياه الدولية، وشنت هجوما غير مبرر على السعودية وأسقطت طائرتين مسيرتين».
وزير- الخارجية- العراقي- محمد- علي -الحكيم (2)

العراق تقرر استدعاء سفير إيران: لن نسمح بأن تكون أرضنا ساحة صراعات

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، أكدت فيه رفضها للهجوم الإيراني على معسكرات للجيش العراقي والقوات الأمريكية، والتي جاءت انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وذكر البيان: "تعرضت الأراضي، والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء، لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية".
مايك-بومبيو

بومبيو: «سليماني» كان على علاقة بالجماعات الإرهابية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني خلال تواجده في بغداد، بناء على معلومات استخبارية دقيقة، لافتا إلى أن الأخير لم يكن في العراق في مهمة دبلوماسية. وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت سيارة تقل قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضية، بطائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتله وأثار سلسلة من التهديدات الإيرانية، ومن الميليشيات الموالية لها، للولايات المتحدة ولدول في المنطقة.
قاسم سليماني

ابنة «سليماني» لترامب: التشييع المليوني للشهداء رسالة واضحة

قالت زينب سليماني ابنة قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، خلال مراسم تشييع جثماني سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران، إن التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأمريكا، مضيفة: «ليعلم مستكبرو العالم أن قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني». وتوجهت إلى الرئيس الأمريكي بالقول: «ترامب المقامر، مؤامرتك الشريرة لبث التفرقة بين إيران والعراق قد أدت إلى توثيق الارتباط التاريخي بين البلدين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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