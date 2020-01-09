فضل يتحدث عن اعتذار جلال وتطورات تطبيق الـ(VAR)

٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١١ م

محمد فضل

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن كواليس جديدة بشأن ملف تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الذي يقوده حاليا حسام البدري، وذلك حسبما أفاد في حوار مطول لقناة On Sport. وقال عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة: "إيهاب جلال اعتذر في اللحظات الأخيرة عن عدم تدريب منتخب مصر بعد أن اتفق مع الاتحاد على كل التفاصيل". وأضاف محمد فضل: "لقد كان المرشح الأول ولكنه اعتذر دون مقدمات ولم يبلغني بذلك رغم أنني كنت من يفاوضه، وبعد رفض جلال، عدنا للتحليل الكامل الذي عقدناه لكل المدربين وتم اختيار حسام البدري".

كما نفى أن يكون تم فرض أسماء معينة على البدري في جهازه الحالي، مشددا أنه تم وضع توصيات والبدري قبل بها بجانب أسماء قام بترشيحها.وأعلن أن تقنية حكم الفيديو (VAR) سيتم تطبيقها مع بداية الدور الثاني، مضيفًا: "سنحصل على التقنية من إحدى الشركات لمدة 3 أعوام ونصف كمستأجر، ثم نتملكها".وأردف: "أنهينا كل الإجراءات،