اتحاد الكرة: «لا أحد يأخذ القرارات بالنيابة عنا»

٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٣ م

اتحاد الكرة

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن تعديل عقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وذلك حسبما أفاد في حوار مطول لقناة On Sport. وتحدث عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة قائلا: "الرجل قام بإنجاز ومن حقه الاستثناء، واللجنة متفقة معه على تعديل عقده وعقود جهازه وهذا حقهم، ولا أحد يأخذ القرارات بالنيابة عن اللجنة الخماسية". وكان قد أكد مدرب المنتخب الأولمبي، فخره بالتكريم الذي حظي به من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه وعد الرئيس بتحقيق إنجاز في طوكيو.

كما فضل عن ملف الجمعية العمومية: "نحن نريد مساعدة الأندية، الجمعية العمومية الماضية تم إلغائها بقرار من اللجنة الأولمبية، سنعقد جمعية عمومية بـ235 ناديا قبل تقليصهم لـ105 نناقش معهم لائحة الاتحاد".وأوضح محمد فضل: "بند الـ8 سنوات من البنود التي أعجبت سارة سولومون ممثلة فيفا، ولن يكون هناك منع لأشخاص

كما فضل عن ملف الجمعية العمومية: "نحن نريد مساعدة الأندية، الجمعية العمومية الماضية تم إلغائها بقرار من اللجنة الأولمبية، سنعقد جمعية عمومية بـ235 ناديا قبل تقليصهم لـ105 نناقش معهم لائحة الاتحاد".



وأوضح محمد فضل: "بند الـ8 سنوات من البنود التي أعجبت سارة سولومون ممثلة فيفا، ولن يكون هناك منع لأشخاص بعينهم من الترشح لمجلس إدارة الاتحاد لكن نريد منع تضارب المصالح والتعارض بين العمل الخاص ومصلحة الاتحاد".



وشدد عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أن رأيه الشخصي عدم فتح الاستبدال في الدور الثاني، لكنه رفض الرد إن كان ذلك رأي اللجنة الخماسية أم لا.



وأتم محمد فضل: "لدينا مشاريع كثيرة لكن الإجراءات القانونية تخنقنا، ومن المنتظر أن يكون السوبر خارج مصر، بنسبة كبيرة في الإمارات في شهر فبراير المقبل".

