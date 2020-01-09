رياضة

اتحاد الكرة: «لا أحد يأخذ القرارات بالنيابة عنا»

٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٣ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن تعديل عقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وذلك حسبما أفاد في حوار مطول لقناة On Sport. وتحدث عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة قائلا: "الرجل قام بإنجاز ومن حقه الاستثناء، واللجنة متفقة معه على تعديل عقده وعقود جهازه وهذا حقهم، ولا أحد يأخذ القرارات بالنيابة عن اللجنة الخماسية". وكان قد أكد مدرب المنتخب الأولمبي، فخره بالتكريم الذي حظي به من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه وعد الرئيس بتحقيق إنجاز في طوكيو.
كما فضل عن ملف الجمعية العمومية: "نحن نريد مساعدة الأندية، الجمعية العمومية الماضية تم إلغائها بقرار من اللجنة الأولمبية، سنعقد جمعية عمومية بـ235 ناديا قبل تقليصهم لـ105 نناقش معهم لائحة الاتحاد".وأوضح محمد فضل: "بند الـ8 سنوات من البنود التي أعجبت سارة سولومون ممثلة فيفا، ولن يكون هناك منع لأشخاص
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الزناتي - أحمد عبد الله - محمد فضل

فضل يتحدث عن اعتذار جلال وتطورات تطبيق الـ(VAR)

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن كواليس جديدة بشأن ملف تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الذي يقوده حاليا حسام البدري، وذلك حسبما أفاد في حوار مطول لقناة On Sport. وقال عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة: "إيهاب جلال اعتذر في اللحظات الأخيرة عن عدم تدريب منتخب مصر بعد أن اتفق مع الاتحاد على كل التفاصيل". وأضاف محمد فضل: "لقد كان المرشح الأول ولكنه اعتذر دون مقدمات ولم يبلغني بذلك رغم أنني كنت من يفاوضه، وبعد رفض جلال، عدنا للتحليل الكامل الذي عقدناه لكل المدربين وتم اختيار حسام البدري".
طارق حامد

طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل: فخور بما وصلت إليه

وجه طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر إلى الجماهير المصرية التي قامت بدعمه خلال ترشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة، والتي توج بها الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي، بعد منافسة مع كل من الدولي المصري، والتونسي أنيس البدري. ونشر طارق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلا: لست حزينًا على خسارة الجائزة أمس، بل فخور بما وصلت إليه.. أشكر كل من دعمني من جمهور مصر العظيم الوفي لتواجدي في هذا الحدث الكبير، دعمكم لي هو أكبر جائزة".
قناة -الزمالك (1)

الزمالك يكشف عن موعد انطلاق قناة النادي

أعلن نادي الزمالك عن الموعد الرسمي للبث المباشر لقناته الفضائية التي أطلق البث التجريبي الخاص بها منذ أيام قليلة مع مطلع عام 2020 الجاري، ومن المقرر أن يبدأ البث المباشر لقناة الزمالك يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري، في تمام الحادية عشرة مساء. وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على انطلاق قناة الزمالك، وتمت مخاطبة الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بموافقة الأمن، استعدادًا لظهور القناة خلال الأيام القليلة المقبلة.
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الزناتي - أحمد عبد الله - محمد فضل

فضل يتحدث عن اعتذار جلال وتطورات تطبيق الـ(VAR)

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن كواليس جديدة بشأن ملف تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الذي يقوده حاليا حسام البدري، وذلك حسبما أفاد في حوار مطول لقناة On Sport. وقال عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة: "إيهاب جلال اعتذر في اللحظات الأخيرة عن عدم تدريب منتخب مصر بعد أن اتفق مع الاتحاد على كل التفاصيل". وأضاف محمد فضل: "لقد كان المرشح الأول ولكنه اعتذر دون مقدمات ولم يبلغني بذلك رغم أنني كنت من يفاوضه، وبعد رفض جلال، عدنا للتحليل الكامل الذي عقدناه لكل المدربين وتم اختيار حسام البدري".
عمرو -الجناينى

عمرو الجنايني: هناك أخطاء تحكيمية في كل العالم

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على مبدأ الشفافية الذي تنتهجه اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، وعزمها على تطوير كافة الملفات المكلفة بها والملفات التي تساعد على إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم المصرية على كافة المستويات، مضيفًا أن ضيق الوقت المتاح أمام اللجنة وكثرة الملفات المفتوحة أمامها لم ينل من عزم اللجنة على المضي قدما في كل منها، غير عابئة بكون الانتهاء من هذه الملفات سيكون في عمر اللجنة أو مستقبلا مع أي إدارة تتولى شئون الاتحاد.
الزناتي - أحمد عبد الله - محمد فضل

محمد فضل: السوبر في فبراير.. والدوري ينتهي 15 يونيو

حدد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة موعد انتهاء بطولتي الدوري وكأس مصر هذا الموسم، كما كشف عن موعد مباراة السوبر المصري، مؤكداً إقامته في شهر فبراير المقبل، نافياً إقامته في العراق أو اليمن، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر". وقال فضل: "أعتقد أن بطولة الدوري سوف تنتهي يوم 15 يونيو والكأس بعده بعشرة أيام، والمواعيد بالتحديد أعتقد أن حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات أكثر دراية بها، وأتمنى ألا توجد ظروف قهرية تستدعي تأجيلات أخرى في بطولة الدوري".
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

اتحاد الكرة عن الاستبدال: لم يُطرح من الأساس

يرى محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أنه ليس هناك أي سبب للحديث على فتح الاستبدال في قوائم فرق الدوري للاعبين المصابين والهاربين، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة القاهرة والناس. وقال فضل: "الأزمة الآن أننا نُحاسب على أمور تذكر في الإعلام ولم تُطرح من الأساس في الاجتماعات، الاستبدال؟ هذا الأمر لم يُطرح من الأساس نهائيا، ومفيش داعي نناقش أمر لم يُطرح، وفي الطبيعي عندما نطرح أي موضوع، نجلس سويا ونناقش الأمر ونرى كافة الجوانب بشفافية كاملة لصالح الكرة المصرية فقط. الأهم دائما هو اللوائح والقوانين. هذا ما يتطور الكرة".
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