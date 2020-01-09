جريمة

تفحم سيارة وتصادم مروع على «صحراوي الإسكندرية»

٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م
حريق سيارة
حريق سيارة
تفقد اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، موقع حادث تصادم شاحنتين أسفر عن اشتعال النيران بسيارة ملاكي دون خسائر في الأرواح. البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة ثان العامرية بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 58 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، اتجاه القاهرة، وتوقف حركة المرور، في الوقت الذي أخطرت غرفة عمليات النجدة قيادات المرور والحماية المدنية لمعاينة موقع الحادث.
تبين من الفحص والمعاينة أن تصادما وقع بين سيارتين نقل ثقيل، أحدهما تحمل مواد بترولية سريعة الاشتعال وانقلاب حمولتها وسط الطريق، فيما اصطدمت الثانية بجزيرة منتصف الطريق، دون حدوث إصابات.وتواصل قوات الإطفاء بالإدارة العامة للحماية المدنية بالإسكندرية جهودها لأإزالة المواد البترولية من الطريق بفرش مية
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سرقة

ضبط عصابة لسرقة المساكن بالشيخ زايد: «مبنسرقش غلابة»

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة وفق السياسة الموضوعة والاستراتيجية التي وضعها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتي ترجمها ضباط إدارة البحث الجنائي بمجيرية أمن الجيزة بنجاحهم في الإيقاع بتشكيل عصابي يضم عاطلين اثنين يحملان جنسية دولة عربية، تخخص نشاطهما الإجرامي في سرقة الوحدات السكنية وتحديدا التجمعات السكنية الراقية بمدينة الشيخ زايد.
كلبش

«مصلحتك عندي»..حيلة عامل للنصب على المواطنين بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، واستغلال تلك الصفة فى عمليات نصب واحتيال على بعض المواطنين، وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية، نظير حصوله على مبالغ مالية طائلة تحت ذلك الزعم، وتم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير.
ايهاب-توفيق

ماس كهربائي سبب حريق فيلا إيهاب توفيق ووفاة والده

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان والد الفنان إيهاب توفيق، وذلك فور انتهاء إجراءات التحقق من عدم وجود شبهة جنائية، إذ تبين من التحقيقات الأولية أن والد المطرب المشهور، توفى جراء اندلاع حريق بالطابق الأول بالفيلا التى يسكنها ونجله، إذ اتضح تسبب مدفأة فى الطابق الأرضي بالفيلا فى نشوب ماس كهربائي، وتسبب الحريق وتصاعد الأدخنة فى اختناق والد الفنان، دون أن يتمكن أحد من الدخول إليه وإنقاذه، وأمرت النيابة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق والتحقق من أسبابه لسرعة إنتهاء التحقيقات.
الحريق (31)

«معرفتش أنقذه»..مصرع والد إيهاب توفيق في حريق فيلته

لقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق هائل التهم فيلته الكائنة بحي مجينة نصر بمحافظة القاهرة. غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من فيلا بنطاق قسم شرطة أول مدينة نصر، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة مدير الحماية المدنية ورئيس قسم الإطفاء، فضلا عن فرق إنقاذ بري لسرعة التدخل ومحاصرة ألسنة النيران والعمل على تقليل حجم الخسائر والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة.
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اقراص-مخدرة (1)

85 ألف قرص تامول.. كواليس صفقة الـ6 ملايين جنيه

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد الأشخاص (مدير شركة لتجارة المواد البترولية – مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح) فى مجال الاتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
طريق-السويس-الصحراوى

ننشر خريطة التحويلات المرورية بـ«صحراوي السويس»

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ لتنفيذ أعمال الربط بين طريق القاهرة السويس الحالي وطريق السويس المستحدث، والذى يتطلب غلق طريق القاهرة السويس الصحراوى مع تعديل حركة المرور إلى طريق الخدمة ومنه إلى المحور البديل، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء الموافق ولمدة عشرة أيام، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بالطريق.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

لوري وميكروباص و3 قتلى.. تفاصيل حادث تصادم جامعة القاهرة

سيارة نقل "لوري" تسير عكس الاتجاه أمام محطة مترو جامعة القاهرة، اصطدمت بسيارة ميكروباص قادمة من منطقة فيصل، تسببت في حادث مروع راح ضحيته 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين بينهم 3 سيدات، فيما لقي رجل وسيدتان مصرعهما متأثرين بإصابتهم بكسور وكدمات متفرقة بالجسم بعد انقلاب السيارة الميكروباص وتهشمها بسبب قوة التصادم. وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمحور صفط اللبن، في الاتجاه القادم من فيصل في اتجاه ميدان لبنان، أمام جامعة القاهرة، مع ظهور كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن، أمام جامعة القاهرة.
حادث- الاتوبيس (3)

إصابة 19 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالشرقية

شهد طريق "بلبيس- العاشر من رمضان" بالشرقية اليوم الخميس، حادث انقلاب أتوبيس أسفر عن إصابة 19 شخصا من مستقليه، وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب أتوبيس بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان"، أصيب على أثره 19 شخصا بكدمات وجروح وسحجات، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي وبلبيس المركزي، وانتقل الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إلى مستشفى بلبيس المركزي لمتابعة تلقي المصابين العلاج اللازم.
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