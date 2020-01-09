تفحم سيارة وتصادم مروع على «صحراوي الإسكندرية»

٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م

حريق سيارة

تفقد اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، موقع حادث تصادم شاحنتين أسفر عن اشتعال النيران بسيارة ملاكي دون خسائر في الأرواح. البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة ثان العامرية بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 58 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، اتجاه القاهرة، وتوقف حركة المرور، في الوقت الذي أخطرت غرفة عمليات النجدة قيادات المرور والحماية المدنية لمعاينة موقع الحادث.

تبين من الفحص والمعاينة أن تصادما وقع بين سيارتين نقل ثقيل، أحدهما تحمل مواد بترولية سريعة الاشتعال وانقلاب حمولتها وسط الطريق، فيما اصطدمت الثانية بجزيرة منتصف الطريق، دون حدوث إصابات.وتواصل قوات الإطفاء بالإدارة العامة للحماية المدنية بالإسكندرية جهودها لأإزالة المواد البترولية من الطريق بفرش مية