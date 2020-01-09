جمال الغندور: لن أرحل.. وراضي عن قرارات التحكيم

٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤١ م

جمال الغندور

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، أنه لن يرحل عن منصبه إلا في حالة واحدة وهو عدم تنفيذ ما تفق عليه مع اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية حاليًا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت". وقال رئيس لجنة الحكام: "أنا مقاتل، أثق في عملي جيدًا والحالة الوحيدة التي تجعلني أرحل عن منصبي هو عدم تنفيذ ما اتفق عليه مع المسئولين". وعن الإعلان عن قرارات الإيقاف بالنسبة للحكام، قال :"فيفا يمنع ذلك، الإعلان عن إيقاف الحكام لا تعلن لكن يحدث عقوبات داخلية من بينها الإيقاف لفترة أو إدارة مباريات في أقسام أقل من الدوري".

وحول أداء الحكام في الدوري حتى الآن، رد رئيس لجنة الحكام: "إجماليًا أنا راضي عن قرارات التحكيم، لكن في الأسبوع (الجولة الحادية عشر) غير راضي عن بعض القرارات، الأخطاء واردة لكن لا أحب هذا المصطلح لأننا يجب أن نعالج هذه الأخطاء".وأكمل جمال الغندور: "في الموسم الماضي تم تعيين العديد من الحكام الأجانب لإدارة

وحول أداء الحكام في الدوري حتى الآن، رد رئيس لجنة الحكام: "إجماليًا أنا راضي عن قرارات التحكيم، لكن في الأسبوع (الجولة الحادية عشر) غير راضي عن بعض القرارات، الأخطاء واردة لكن لا أحب هذا المصطلح لأننا يجب أن نعالج هذه الأخطاء".



وأكمل جمال الغندور: "في الموسم الماضي تم تعيين العديد من الحكام الأجانب لإدارة المباريات، هذا يسيء للحكم المصري والآن أعمل على إعادة الحكم المصري من خلال زيادة الثقة في نفسه وهذا ما يحتاج لوقت وعمل كبير".



وحول تطبيق تقنية الفيديو "var" أنهى رئيس لجنة الحكام تصريحاته: "الحكم المصري ذكي ويستطيع التدريب واستيعاب التقنية بسرعة".

