رياضة

جمال الغندور: لن أرحل.. وراضي عن قرارات التحكيم

٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤١ م
جمال الغندور
جمال الغندور
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، أنه لن يرحل عن منصبه إلا في حالة واحدة وهو عدم تنفيذ ما تفق عليه مع اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية حاليًا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت". وقال رئيس لجنة الحكام: "أنا مقاتل، أثق في عملي جيدًا والحالة الوحيدة التي تجعلني أرحل عن منصبي هو عدم تنفيذ ما اتفق عليه مع المسئولين". وعن الإعلان عن قرارات الإيقاف بالنسبة للحكام، قال :"فيفا يمنع ذلك، الإعلان عن إيقاف الحكام لا تعلن لكن يحدث عقوبات داخلية من بينها الإيقاف لفترة أو إدارة مباريات في أقسام أقل من الدوري".
وحول أداء الحكام في الدوري حتى الآن، رد رئيس لجنة الحكام: "إجماليًا أنا راضي عن قرارات التحكيم، لكن في الأسبوع (الجولة الحادية عشر) غير راضي عن بعض القرارات، الأخطاء واردة لكن لا أحب هذا المصطلح لأننا يجب أن نعالج هذه الأخطاء".وأكمل جمال الغندور: "في الموسم الماضي تم تعيين العديد من الحكام الأجانب لإدارة
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باتريس كارتيرون

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لموقعة زيسكو

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، والمقررة إقامتها مساء غد الجمعة، على استاد السلام، بحضور 10 آلاف مشجع. ويقام الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة مساء اليوم الخميس، بحضور مندوبي الناديين والحكام ومراقب المباراة ومسئولي الأمن على أن يقام مساء اليوم أيضًا المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي سيحضره كارتيرون.
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في ذكرى رحيله.. مراحل بمسيرة «الثعلب» حمادة إمام

تحل اليوم الخميس، الذكرى الرابعة على رحيل حمادة إمام، نجم مصر والزمالك السابق، حيث إنه وافته المنية في التاسع من يناير عام 2016، بعد رحلة قصيرة مع المرض، بأحد مستشفيات القوات المُسلحة، ليترك الحياة في عمر الـ72 عامًا، مُكتفيًا بتاريخ كتبه بحروف من نور، وأخلاق كتبت له المجد بين العظماء، علمًا بإنه ولد في الثامن والعشرين من نوفمبر لعام 1943، في حي السيدة زينب، ليلتحق بالكلية الحربية وتخرج منها ضابطًا عام 1963، وخدم في القوات المسلحة حتى وصل إلى رتبة العميد، وكان من رجال المخابرات.
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اتحاد الكرة: «لا أحد يأخذ القرارات بالنيابة عنا»

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الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

اتحاد الكرة: «لا أحد يأخذ القرارات بالنيابة عنا»

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن تعديل عقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وذلك حسبما أفاد في حوار مطول لقناة On Sport. وتحدث عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة قائلا: "الرجل قام بإنجاز ومن حقه الاستثناء، واللجنة متفقة معه على تعديل عقده وعقود جهازه وهذا حقهم، ولا أحد يأخذ القرارات بالنيابة عن اللجنة الخماسية". وكان قد أكد مدرب المنتخب الأولمبي، فخره بالتكريم الذي حظي به من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه وعد الرئيس بتحقيق إنجاز في طوكيو.
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فضل يتحدث عن اعتذار جلال وتطورات تطبيق الـ(VAR)

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن كواليس جديدة بشأن ملف تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الذي يقوده حاليا حسام البدري، وذلك حسبما أفاد في حوار مطول لقناة On Sport. وقال عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة: "إيهاب جلال اعتذر في اللحظات الأخيرة عن عدم تدريب منتخب مصر بعد أن اتفق مع الاتحاد على كل التفاصيل". وأضاف محمد فضل: "لقد كان المرشح الأول ولكنه اعتذر دون مقدمات ولم يبلغني بذلك رغم أنني كنت من يفاوضه، وبعد رفض جلال، عدنا للتحليل الكامل الذي عقدناه لكل المدربين وتم اختيار حسام البدري".
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محمد فضل: السوبر في فبراير.. والدوري ينتهي 15 يونيو

حدد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة موعد انتهاء بطولتي الدوري وكأس مصر هذا الموسم، كما كشف عن موعد مباراة السوبر المصري، مؤكداً إقامته في شهر فبراير المقبل، نافياً إقامته في العراق أو اليمن، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر". وقال فضل: "أعتقد أن بطولة الدوري سوف تنتهي يوم 15 يونيو والكأس بعده بعشرة أيام، والمواعيد بالتحديد أعتقد أن حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات أكثر دراية بها، وأتمنى ألا توجد ظروف قهرية تستدعي تأجيلات أخرى في بطولة الدوري".
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اتحاد الكرة عن الاستبدال: لم يُطرح من الأساس

يرى محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أنه ليس هناك أي سبب للحديث على فتح الاستبدال في قوائم فرق الدوري للاعبين المصابين والهاربين، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته عبر قناة القاهرة والناس. وقال فضل: "الأزمة الآن أننا نُحاسب على أمور تذكر في الإعلام ولم تُطرح من الأساس في الاجتماعات، الاستبدال؟ هذا الأمر لم يُطرح من الأساس نهائيا، ومفيش داعي نناقش أمر لم يُطرح، وفي الطبيعي عندما نطرح أي موضوع، نجلس سويا ونناقش الأمر ونرى كافة الجوانب بشفافية كاملة لصالح الكرة المصرية فقط. الأهم دائما هو اللوائح والقوانين. هذا ما يتطور الكرة".
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