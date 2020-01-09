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فنانون نعوا إيهاب توفيق بعد وفاة والده: ربنا يصبرك

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
حالة من الحزن سيطرت على الجميع صباح اليوم بعد وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، حيث رحل عن عالمنا جراء اندلاع حريق بالطابق الأول بالفيلا التى يسكنها ونجله، إذ اتضح تسبب مدفأة فى الطابق الأرضي بالفيلا فى نشوب ماس كهربائي، وتسبب الحريق وتصاعد الأدخنة فى اختناق والد الفنان، دون أن يتمكن أحد من الدخول إليه وإنقاذه، وحرص عدد من الفنانين على نعي إيهاب عبر وسائل التواصل الإجتماعي، فيفي عبده قالت عبر "إنستجرام"،"خالص عزائي الأخ العزير إيهاب توفيق في وفاة والده نتيجة حريق في الفيلا المقيم فيها ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته الرجاء قراءة الفاتحة".
الفنان شادي شامل كتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله، حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق، ووفاة والده في الحادث، أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة". وقدم الفنان مصطفى قمر خالص التعازي والمواساة لصديقه المطرب إيهاب توفيق وشارك صورة لإيهاب عبر حسابه الرسمي على موقع
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وفاة عمة الفنان أحمد أمين.. والجنازة بالسيدة عائشة

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أيمن بهجت قمر يرفض رفع رسوم المصنفات الفنية

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منة فضالي: مسلسل «رحيل زهرة» خطوة جديدة في مشواري

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