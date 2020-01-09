الأرز والسكر.. 8 سلع أدت إلى تراجع التضخم في ديسمبر

سجل معدل التضخم الشهري في مصر معدلا سالبا خلال بنهاية العام الماضي 2019، نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع ومنها السكر والأرز والزيت والأسماك والخضروات والبيض وغيرها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٨ م

أسعار السلع

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر بنهاية عام 2019، مسجلا نحو 6.8% خلال شهر ديسمبر، في مقابل نحو 11.1% خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر ديسمبر 2019 لأعلى مستوى في 5 أشهر، بالمقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه. وعلى أساس شهري، فقد سجل معدل التضخم معدلا سالبا، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.4 نقطة، مسجلا تراجعا 0.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر 2019.، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال شهر ديسمبر الماضي وفقا لما يلي:

سلع انخفضت أسعارها في ديسمبرقسم الطعام والمشروباتسجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضا قدره 0.8%، وذلك نتيجة انخفاض أسعار كل من:مجموعة الخضرواتانخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة بلغت نحو 0.7% خلال شهر ديسمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطماطم بنسبة 12.7%، ومجموعة الجزر بنسبة 24.5%، ومجموعة الفاصوليا