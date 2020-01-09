الأرز والسكر.. 8 سلع أدت إلى تراجع التضخم في ديسمبر

سجل معدل التضخم الشهري في مصر معدلا سالبا خلال بنهاية العام الماضي 2019، نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع ومنها السكر والأرز والزيت والأسماك والخضروات والبيض وغيرها
انخفض معدل التضخم السنوي في مصر بنهاية عام 2019، مسجلا نحو 6.8% خلال شهر ديسمبر، في مقابل نحو 11.1% خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر ديسمبر 2019 لأعلى مستوى في 5 أشهر، بالمقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه.
وعلى أساس شهري، فقد سجل معدل التضخم معدلا سالبا، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.4 نقطة، مسجلا تراجعا 0.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر 2019.، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال شهر ديسمبر الماضي وفقا لما يلي:
سلع انخفضت أسعارها في ديسمبرقسم الطعام والمشروباتسجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضا قدره 0.8%، وذلك نتيجة انخفاض أسعار كل من:مجموعة الخضرواتانخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة بلغت نحو 0.7% خلال شهر ديسمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطماطم بنسبة 12.7%، ومجموعة الجزر بنسبة 24.5%، ومجموعة الفاصوليا
سلع انخفضت أسعارها في ديسمبر
قسم الطعام والمشروبات
سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضا قدره 0.8%، وذلك نتيجة انخفاض أسعار كل من:
مجموعة الخضروات
انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة بلغت نحو 0.7% خلال شهر ديسمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطماطم بنسبة 12.7%، ومجموعة الجزر بنسبة 24.5%، ومجموعة الفاصوليا بنسبة 9.2%.
مجموعة الزيوت والدهون
انخفضت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة بلغت نحو 6.3% خلال شهر ديسمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة زيت الطعام (التموين) بنسبة بلغت نحو 10.5%.
مجموعة السكر والأغذية السكرية
انخفضت أسعار مجموعة السكر والأغذية بنسبة بلغت نحو 6.8% خلال شهر ديسمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة سكر (التموين) بنسبة بلغت نحو 10.5%.
مجموعة الحبوب والخبز
انخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة بلغت نحو 2% خلال شهر ديسمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة أرز أبيض بلدي (التموين) بنسبة بلغت نحو 25.6%.
مجموعة الألبان والجبن والبيض
انخفضت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة بلغت نحو 0.8% خلال شهر ديسمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة بلغت نحو 3%.
مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية
انخفضت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة بلغت نحو 1.5% خلال شهر ديسمبر الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة بنسبة بلغت نحو 1.9%.
سلع ارتفعت أسعارها في ديسمبر
مجموعة الفاكهة
ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة بلغت نحو 2.5% خلال شهر ديسمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة بلغت نحو 18.4%، وأسعار مجموعة البطيخ بنسبة بلغت نحو 11.9%.
مجموعة اللحوم والدواجن
ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة بلغت نحو 2.4% خلال شهر ديسمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدواجن بنسبة بلغت نحو 5.3%.
قسم المشروبات الكحولية والدخان
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 0.1% خلال شهر ديسمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة بلغت نحو 0.1%.
قسم الملابس والأحذية
سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره 0.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة بلغت نحو 0.8%، ومجموعة خدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة بلغت نحو 2.9%.
قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة
سجل ارتفاعا قدره نحو 0.1% خلال شهر ديسمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة بلغت نحو 0.2%، وارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة بلغت نحو 0.5%، وارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة بلغت نحو 0.2%.
قسم الرعاية الصحية
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 0.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة بلغت نحو 1.3%.
قسم النقل والمواصلات
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 0.1% خلال شهر ديسمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة بلغت نحو 0.2%.
قسم المطاعم والفنادق
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 0.2% خلال شهر ديسمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة بلغت نحو 0.2%.