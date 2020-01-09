جريمة

«مصلحتك عندي»..حيلة عامل للنصب على المواطنين بالجيزة

٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٩ م
ضبط متهم - تعبيرية
ضبط متهم - تعبيرية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، واستغلال تلك الصفة فى عمليات نصب واحتيال على بعض المواطنين، وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية، نظير حصوله على مبالغ مالية طائلة تحت ذلك الزعم، وتم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير.
أسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط الإجرامى أحد الأشخاص (حاصل على شهادة ثانوية - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة)، إذ قام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد "خلافاً للحقيقة"، وذلك مقابل
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سرقة

ضبط عصابة لسرقة المساكن بالشيخ زايد: «مبنسرقش غلابة»

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة وفق السياسة الموضوعة والاستراتيجية التي وضعها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتي ترجمها ضباط إدارة البحث الجنائي بمجيرية أمن الجيزة بنجاحهم في الإيقاع بتشكيل عصابي يضم عاطلين اثنين يحملان جنسية دولة عربية، تخخص نشاطهما الإجرامي في سرقة الوحدات السكنية وتحديدا التجمعات السكنية الراقية بمدينة الشيخ زايد.
حريق-يلتهم-قش-الارز-وسيارتين (3)

تفحم سيارة وتصادم مروع على «صحراوي الإسكندرية»

تفقد اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، موقع حادث تصادم شاحنتين أسفر عن اشتعال النيران بسيارة ملاكي دون خسائر في الأرواح. البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة ثان العامرية بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 58 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، اتجاه القاهرة، وتوقف حركة المرور، في الوقت الذي أخطرت غرفة عمليات النجدة قيادات المرور والحماية المدنية لمعاينة موقع الحادث.
ايهاب-توفيق

ماس كهربائي سبب حريق فيلا إيهاب توفيق ووفاة والده

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان والد الفنان إيهاب توفيق، وذلك فور انتهاء إجراءات التحقق من عدم وجود شبهة جنائية، إذ تبين من التحقيقات الأولية أن والد المطرب المشهور، توفى جراء اندلاع حريق بالطابق الأول بالفيلا التى يسكنها ونجله، إذ اتضح تسبب مدفأة فى الطابق الأرضي بالفيلا فى نشوب ماس كهربائي، وتسبب الحريق وتصاعد الأدخنة فى اختناق والد الفنان، دون أن يتمكن أحد من الدخول إليه وإنقاذه، وأمرت النيابة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق والتحقق من أسبابه لسرعة إنتهاء التحقيقات.
الحريق (31)

«معرفتش أنقذه»..مصرع والد إيهاب توفيق في حريق فيلته

لقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق هائل التهم فيلته الكائنة بحي مجينة نصر بمحافظة القاهرة. غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من فيلا بنطاق قسم شرطة أول مدينة نصر، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة مدير الحماية المدنية ورئيس قسم الإطفاء، فضلا عن فرق إنقاذ بري لسرعة التدخل ومحاصرة ألسنة النيران والعمل على تقليل حجم الخسائر والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة.
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كلبش

«هعينكم في الحكومة».. مسجل خطر بدرجة نصاب في الغربية

ألقت قوات الأمن القبض على مسجل خطر لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم، دهاء المتهم كشفه بلاغ ورد إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من مواطنين اثنين يقيمان بمحافظة الغربية، اتهما أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية – "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية، والاستيلاء من الشاكيين على 42 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 100 ألف جنيه مقابل تعيين أحدهما بإحدى الجهات الحكومية.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-9

برعاية الشرطة.. جلسة صلح تنهي نزاع عائلتين في أسيوط

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لحفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
جثة (5)

«ولع سيجارة جنب الجثة».. سوداني يقتل شقيقه في الدقي

شهد ميدان المساحة بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، جريمة قتل مؤسفة عندما أقدم شاب سوداني يعاني من أزمة نفسية على قتل شقيقه الأصغر، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية حادة بينهما تطورت إلى مشاجرة حامية الوطيس، أسرع على إثرها الأكبر إلى المطبخ واستل سكينا، وسدد له طعنة نافذة أسفل الرقبة أردته قتيلا في الحال وسط ذهول والدتهما التي حاولت السيطرة على نجليها لكن دون جدوى، لتطلق صرات استغاثة تجمع على إثرها الأهالي الذين أبلغوا شرطة النجدة وأخطرت بدورها قسم شرطة الدقي.
كلبش

طالب بدرجة نصاب.. استولى على بيانات العملاء وسرقهم

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الاحتيال المصرفى والاستيلاء على أموال البنوك وشركات التسوق الإلكترونى وعملائهم، فقد تبلغ للإدارة من مسئولى إحدى شركات التسوق الإلكترونى بتعرض الشركة لوقائع نصب واحتيال واختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض الأجهزة على موقع الشركة ودفع قيمتها خصماً من حسابات التجار عملاء الشركة بدون وجه حق، وإعتراضهم على تلك العمليات وهو ما عرض الشركة وعملائها لخسائر مادية بلغت قيمتها 167 ألف جنيه.
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