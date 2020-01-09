«مصلحتك عندي»..حيلة عامل للنصب على المواطنين بالجيزة

٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٩ م

ضبط متهم - تعبيرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، واستغلال تلك الصفة فى عمليات نصب واحتيال على بعض المواطنين، وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية، نظير حصوله على مبالغ مالية طائلة تحت ذلك الزعم، وتم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير.

أسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط الإجرامى أحد الأشخاص (حاصل على شهادة ثانوية - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة)، إذ قام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد "خلافاً للحقيقة"، وذلك مقابل

أسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط الإجرامى أحد الأشخاص (حاصل على شهادة ثانوية - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة)، إذ قام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد "خلافاً للحقيقة"، وذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم، إضافةً إلى إنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يحمل الصفة المنتحلة، واستغلاله فى إيهام ضحاياه بأنه موظف بتلك الجهة وذلك بقصد تحقيق الإستفادة المادية والإجتماعية.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم، أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعثر بحوزته على هاتف يحوي العديد من الملفات تفيد المحادثات المتبادلة مع ضحاياه، وتؤكد نشاطه الإجرامى المشار إليه.



