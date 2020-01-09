في ذكرى رحيله.. مراحل بمسيرة «الثعلب» حمادة إمام

والده يحيى إمام حارس مرمى منتخب مصر وله، ولدان أشرف وهو طيار بمصر للطيران وقدم للملاعب موهبة فذة هي نجله حازم الذي يعتبر واحدًا من أبرز نجوم مصر والزمالك.. هو حمادة إمام

تحرير:كريم مليم ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م

حمادة إمام

تحل اليوم الخميس، الذكرى الرابعة على رحيل حمادة إمام، نجم مصر والزمالك السابق، حيث إنه وافته المنية في التاسع من يناير عام 2016، بعد رحلة قصيرة مع المرض، بأحد مستشفيات القوات المُسلحة، ليترك الحياة في عمر الـ72 عامًا، مُكتفيًا بتاريخ كتبه بحروف من نور، وأخلاق كتبت له المجد بين العظماء، علمًا بإنه ولد في الثامن والعشرين من نوفمبر لعام 1943، في حي السيدة زينب، ليلتحق بالكلية الحربية وتخرج منها ضابطًا عام 1963، وخدم في القوات المسلحة حتى وصل إلى رتبة العميد، وكان من رجال المخابرات.

نشأ ثعلب الزمالك في أسرة عسكرية منذ صغره، فقد كان والده اللواء يحيى إمام، هو حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر في الأربعينيات، إلا أن حمادة إمام انضم لأشبال الزمالك بالصدفة عندما شاهده الكابتن على شرف الملقب بـ"أبوالأشبال"، مدرب الناشئين بالقلعة البيضاء، عام 1957، وضمه لفريق الناشئين تحت 16 عامًا، بعد أن