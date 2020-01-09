رياضة

في ذكرى رحيله.. مراحل بمسيرة «الثعلب» حمادة إمام

والده يحيى إمام حارس مرمى منتخب مصر وله، ولدان أشرف وهو طيار بمصر للطيران وقدم للملاعب موهبة فذة هي نجله حازم الذي يعتبر واحدًا من أبرز نجوم مصر والزمالك.. هو حمادة إمام
تحرير:كريم مليم ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م
حمادة إمام
حمادة إمام
تحل اليوم الخميس، الذكرى الرابعة على رحيل حمادة إمام، نجم مصر والزمالك السابق، حيث إنه وافته المنية في التاسع من يناير عام 2016، بعد رحلة قصيرة مع المرض، بأحد مستشفيات القوات المُسلحة، ليترك الحياة في عمر الـ72 عامًا، مُكتفيًا بتاريخ كتبه بحروف من نور، وأخلاق كتبت له المجد بين العظماء، علمًا بإنه ولد في الثامن والعشرين من نوفمبر لعام 1943، في حي السيدة زينب، ليلتحق بالكلية الحربية وتخرج منها ضابطًا عام 1963، وخدم في القوات المسلحة حتى وصل إلى رتبة العميد، وكان من رجال المخابرات.
نشأ ثعلب الزمالك في أسرة عسكرية منذ صغره، فقد كان والده اللواء يحيى إمام، هو حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر في الأربعينيات، إلا أن حمادة إمام انضم لأشبال الزمالك بالصدفة عندما شاهده الكابتن على شرف الملقب بـ"أبوالأشبال"، مدرب الناشئين بالقلعة البيضاء، عام 1957، وضمه لفريق الناشئين تحت 16 عامًا، بعد أن
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باتريس كارتيرون

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لموقعة زيسكو

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، والمقررة إقامتها مساء غد الجمعة، على استاد السلام، بحضور 10 آلاف مشجع. ويقام الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة مساء اليوم الخميس، بحضور مندوبي الناديين والحكام ومراقب المباراة ومسئولي الأمن على أن يقام مساء اليوم أيضًا المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي سيحضره كارتيرون.
حوار- جمال -الغندور (7)

جمال الغندور: لن أرحل.. وراضي عن قرارات التحكيم

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، أنه لن يرحل عن منصبه إلا في حالة واحدة وهو عدم تنفيذ ما تفق عليه مع اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية حاليًا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت". وقال رئيس لجنة الحكام: "أنا مقاتل، أثق في عملي جيدًا والحالة الوحيدة التي تجعلني أرحل عن منصبي هو عدم تنفيذ ما اتفق عليه مع المسئولين". وعن الإعلان عن قرارات الإيقاف بالنسبة للحكام، قال :"فيفا يمنع ذلك، الإعلان عن إيقاف الحكام لا تعلن لكن يحدث عقوبات داخلية من بينها الإيقاف لفترة أو إدارة مباريات في أقسام أقل من الدوري".
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

اتحاد الكرة: «لا أحد يأخذ القرارات بالنيابة عنا»

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن تعديل عقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وذلك حسبما أفاد في حوار مطول لقناة On Sport. وتحدث عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة قائلا: "الرجل قام بإنجاز ومن حقه الاستثناء، واللجنة متفقة معه على تعديل عقده وعقود جهازه وهذا حقهم، ولا أحد يأخذ القرارات بالنيابة عن اللجنة الخماسية". وكان قد أكد مدرب المنتخب الأولمبي، فخره بالتكريم الذي حظي به من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه وعد الرئيس بتحقيق إنجاز في طوكيو.
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طارق-حامد

مران الزمالك.. جلسة رباعية وراحة لطارق حامد

حصل طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، ويستأنف لاعب الوسط الدولي التدريبات غدا الخميس استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي، مساء الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020. وغاب طارق عن مران اليوم، بسبب حضوره مساء أمس في الغردقة لحضور حفل الاتحاد الإفريقي (كاف) لجوائز الأفضل، علمًأ بأنه كان أحد المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية والتي حصدها الجزائري يوسف البلايلي.
الزمالك- وطنطا (2)

الشيشيني: ما فعله كارتيرون أمام طنطا مخاطرة كبيرة

يرى سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن ضغط جدول مباريات الدوري يمثل عبئا كبيرا على الأندية، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة تايم سبورتس، قائلآ: "ضغط الجدول عذاب للأندية، لقد تعرض سعد سمير مدافع الأهلي لقطع في وتر أكيليس إضافة إلى إصابات عديدة بالصليبي وأخرى عضلية، وضغط الجدول من أجل إنهاء المسابقة مبكرا، لذا من لم يقم بتوسيع قاعدة الاختيار بتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لن يكون قادرا على الاستمرار، والموسم به ارتباطات عديدة في الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال والسوبر الإفريقي".
أهلي- جدة -و محمد- عبد- الشافي

مران الزمالك.. غياب شيفو وراحة لعبد الغني

تدرب كابونجو كاسونجو مع فريق الزمالك لأول مرة في الموسم الحالي رغبة من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أن يحافظ اللاعب على لياقته البدنية، وذلك بعد أن خرج اللاعب المنتمي للكونغو الديموقراطية من قائمة الزمالك للموسم الحالي ولم يحسم النادي مصيره بعد. كما شارك في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء اللاعبان محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة بعد تعافيهما من الإصابة، فيما فضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون إراحة محمد عبد الغني الذي لن يشارك أمام أسوان.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

اتحاد الكرة: تأجيل القمة ضرب الدوري في مقتل

كشف حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، تفكيره في الاستقالة حين تأجلت قمة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز. وقال الزناتي: "تأجيل القمة كان قرارا أمنيا، لم يكن بيدي شيء لأفعله. القرار الأمني لا يمكن تجاوزه أو حتى مناقشته. بمجرد علمي بوجود نية للتأجيل، كان رد فعلي أني غير قادر على الاستمرار، شعرت أن القرار ضرب المسابقة في مقتل، وما صفق لنا الناس له في البداية لم يتحقق، لقد أجرينا القرعة بشكل غير موجه، وإذا كانت لدي نية في إراحة نفسي لأجرينا قرعة موجهة، ليتقابل الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة من كل دور".
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