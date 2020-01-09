في ذكرى رحيله.. مراحل بمسيرة «الثعلب» حمادة إمام
والده يحيى إمام حارس مرمى منتخب مصر وله، ولدان أشرف وهو طيار بمصر للطيران وقدم للملاعب موهبة فذة هي نجله حازم الذي يعتبر واحدًا من أبرز نجوم مصر والزمالك.. هو حمادة إمام
تحرير:كريم مليم
٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م
حمادة إمام
تحل اليوم الخميس، الذكرى الرابعة على رحيل حمادة إمام، نجم مصر والزمالك السابق، حيث إنه وافته المنية في التاسع من يناير عام 2016، بعد رحلة قصيرة مع المرض، بأحد مستشفيات القوات المُسلحة، ليترك الحياة في عمر الـ72 عامًا، مُكتفيًا بتاريخ كتبه بحروف من نور، وأخلاق كتبت له المجد بين العظماء، علمًا بإنه ولد في الثامن والعشرين من نوفمبر لعام 1943، في حي السيدة زينب، ليلتحق بالكلية الحربية وتخرج منها ضابطًا عام 1963، وخدم في القوات المسلحة حتى وصل إلى رتبة العميد، وكان من رجال المخابرات.
نشأ ثعلب الزمالك في أسرة عسكرية منذ صغره، فقد كان والده اللواء يحيى إمام، هو حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر في الأربعينيات، إلا أن حمادة إمام انضم لأشبال الزمالك بالصدفة عندما شاهده الكابتن على شرف الملقب بـ"أبوالأشبال"، مدرب الناشئين بالقلعة البيضاء، عام 1957، وضمه لفريق الناشئين تحت 16 عامًا، بعد أن
نشأ ثعلب الزمالك في أسرة عسكرية منذ صغره، فقد كان والده اللواء يحيى إمام، هو حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر في الأربعينيات، إلا أن حمادة إمام انضم لأشبال الزمالك بالصدفة عندما شاهده الكابتن على شرف الملقب بـ"أبوالأشبال"، مدرب الناشئين بالقلعة البيضاء، عام 1957، وضمه لفريق الناشئين تحت 16 عامًا، بعد أن كان يقتصر لعبه لكرة القدم أو الكرة الشراب في شوارع السيدة زينب، حتى أعجب به وسارع بضمه لأشبال القلعة البيضاء دون أن يدري أنه ابن يحيى إمام.
ولفت حمادة الأنظار سريعًا؛ حيث كان يلعب ضمن مسابقات 15 و16 و17 و20 سنة، وهو في سن صغيرة لتميزه الشديد ومهاراته الرفيعة، وتم تصعيد «إمام» إلى الفريق الأول للقلعة البيضاء عام 1960، وإعجابًا باللاعب الشاب، أسس عضو الزمالك محمود مهنا رابطة باسم حمادة إمام، وهي أول رابطة مشجعين باسم لاعب.
- الثعلب
فاز حمادة إمام بالدوري مع الزمالك أعوام 1960 و1964 و1965، وأطلق عليه الناقد نجيب المستكاوي لقب «الثعلب» بعد تألقه وقيادته للقلعة البيضاء للفوز بالدوري موسم 1964-1965.
وأشهر مباريات حمادة إمام كانت أمام نادي وستهام الإنجليزي وديا عام 1966، وفاز فيها الزمالك بـ5 أهداف مقابل هدف، فيما ضم فريق وستهام حينها نجوما بحجم بوبى مور، كابتن منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966 وجيف هيرست هداف البطولة ذاتها.
- الدولي
وعلى الصعيد الدولي انضم حمادة إمام لمنتخب مصر وشارك معه في البطولات الإفريقية وبطولة البحر الأبيض، كما شارك مع المنتخب العسكري في عدة بطولات، واعتزل حمادة إمام كرة القدم عام 1974.
- مهرجان الاعتزال
تم تنظيم مهرجان اعتزال كبير لحمادة إمام شارك فيه العديد من النجوم وعلى رأسهم أسطورة الأهلي صالح سليم، ولم يحصل «الثعلب» في تاريخه في الملاعب على أي إنذار، وهو اللاعب المصري الوحيد الذي لم ترفع في وجهه بطاقة صفراء واحدة.
- الأسرة
زوجة الراحل حمادة إمام هي الدكتورة ماجى الحلواني، عميدة كلية إعلام القاهرة سابقًا، ولديهما ولدان، أولهما أشرف وهو طيار بشركة مصر للطيران، وثانيهما حازم إمام أحد أهم أساطير النادي.
- مواقف
في عام 1959 أرسل المشير عبد الحكيم عامر، طائرة خاصة إلى غزة لإحضار الشاب «حمادة»، للعب مباراة نهائي الكأس بين شباب الأهلي تحت 20 عامًا وشباب الزمالك، في مصر، وكان والده قد اصطحبه معه إلى غزة للتفرغ للمذاكرة قبل امتحانات الثانوية، ليقود للقلعة البيضاء لاكتساح المارد الأحمر بـ6 أهداف للا شيء في تلك المباراة، وسجل وحده 5 أهداف من الـ6، ليطلق عليه الناقد ناصف سليم لقب «محمد الخامس».
- الإدارة
اتجه حمادة إمام للإدارة بعد اعتزاله وعمل مديرًا لفرق الناشئين في الزمالك، ثم مديرًا للكرة عام 1980 ثم عضوًا في مجلس الإدارة عام 1984، ثم مشرفًا على الكرة 3 سنوات، ثم عضوًا في مجلس الإدارة عام 1988، ثم مشرفًا على جهاز الرياضة في الزمالك ثم وكيلا بالتزكية، كما تقلد منصب نائب رئيس اتحاد الكرة، فيما كان آخر المناصب الإدارية التي تقلدها هي رئيس لجنة الكرة بالقلعة البيضاء.
- التعليق
عمل حمادة إمام في التعليق الرياضي، وأصبح أحد أبرز الأسماء في هذا المجال في الوطن العربي، واشتهر الثعلب بتعليقه على فقرة أهداف الأسبوع الأوروبية في السهرة الرياضية، ومن أشهر جمل حمادة إمام في التعليق: «خش التاريخ يا راجل.. وهوبااااااا»، كما عمل أيضًا في مجال التقديم التليفزيوني، وظهر على شاشة أكثر من قناة، ومن أشهرها برامجه «أهداف الأسبوع مع الثعلب».
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