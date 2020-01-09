ضبط عصابة لسرقة المساكن بالشيخ زايد: «مبنسرقش غلابة»

٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٨ م

سرقة المساكن

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة وفق السياسة الموضوعة والاستراتيجية التي وضعها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتي ترجمها ضباط إدارة البحث الجنائي بمجيرية أمن الجيزة بنجاحهم في الإيقاع بتشكيل عصابي يضم عاطلين اثنين يحملان جنسية دولة عربية، تخخص نشاطهما الإجرامي في سرقة الوحدات السكنية وتحديدا التجمعات السكنية الراقية بمدينة الشيخ زايد.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة على قيام عاطلين يحملان جنسية إحدى الدول العربية مُقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقات المساكن من داخل التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة أول الشيخ

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة على قيام عاطلين يحملان جنسية إحدى الدول العربية مُقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقات المساكن من داخل التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بأسلوب التسلق.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم، وأضافا بسرقة سيارتين عن طريق الاستيلاء على المفاتيح الخاصة بهما من داخل المساكن، وأرشدا عن السيارتين والمسروقات واختتما اعترافاتهما "مبنسرقش غلابة".







