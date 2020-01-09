كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لموقعة زيسكو

٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٣ م

كارتيرون

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، والمقررة إقامتها مساء غد الجمعة، على استاد السلام، بحضور 10 آلاف مشجع. ويقام الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة مساء اليوم الخميس، بحضور مندوبي الناديين والحكام ومراقب المباراة ومسئولي الأمن على أن يقام مساء اليوم أيضًا المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي سيحضره كارتيرون.

وضمت قائمة الزمالك للمباراة:- في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.- في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود "الونش" - حازم امام - محمد عبد الشافي.- في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - محمد حسن - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم