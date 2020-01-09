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حاملا رسالة من السيسي.. سامح شكري يصل الجزائر لإجراء مشاورات

٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٦ م
وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري
وصل اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، إلى الجزائر العاصمة، في زيارة تستغرق يوما واحدا، لإجراء مشاورات مع الأشقاء الجزائريين حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتباحُث حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وكان في استقباله بمطار هواري بومدين، الوزير المنتدب المكلف بالجالية في الخارج رشيد بلادهان، والسفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، وطاقم السفارة المصرية.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شُكري من المُقرر أن يلتقي خلال الزيارة بالرئيس الجزائري حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس عبد المجيد تبون، فضلا عن الالتقاء بوزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم. ومن المقرر بحث سُبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات
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في أحدث تقارير الإياتا: ارتفاع الطلب على السفر وزيادة المعروض

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن نتائج حركة نقل الركاب العالمية لشهر نوفمبر 2019، والتي أظهرت ارتفاع الطلب بنسبة 3.3% مقارنة بنفس الشهر في عام 2018. ولم يتغير هذا المؤشر عن نتائج شهر أكتوبر. وعلى المدى طويل الأجل زادت السعة بنسبة 1.8%، وارتفع عامل الحمولة 1.1 نقطة مئوية إلى 81.1%، وهو رقم قياسي لشهر نوفمبر على الإطلاق، حيث شهدت جميع المناطق زيادات سنوية في حركة المرور.
سكينه- فؤاد (2)

سكينة فؤاد: نعيش أخطر لحظة في تاريخ المنطقة.. والعملاء لا أول لهم ولا آخر

مهتمة بقضايا وطنها ومشكلات أبنائه، لم تغير السنوات قناعاتها بأنها جندية فى معركة سلاحها القلم، عاصرت أهم الأحداث فى تاريخ مصر والأمة العربية ومرت فى رحلتها بثلاث ثورات منذ تأسيس الجمهورية، تحمل فى جعبتها كثيرًا من المعلومات والأسرار على مر العصور، خصوصا ما بعد ثورة يناير بحكم قربها من مراكز صنع القرار، إذ عينت مستشارًا للرئيس الأسبق محمد مرسى، ولم تطق غير شهور قليلة لتعلن استقالتها، قبل أن تعود مرة أخرى إلى نفس الموقع مع تولى المستشار عدلى منصور رئاسة البلاد بصفة مؤقتة، بعد إسقاط حكم الإخوان فى 30 يونيو 2013، لديها اطلاع كبير ومتابعة جيدة للأحداث الجارية وتطوراتها، تقرؤها وتحللها بثلاثة أعين خبيرة: السياسى والصحفى والأديب.. إنها الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، التى كان لنا معها حوار ثري اعترفت فيه بخطأ كبير، وكشفت كواليس السنوات العشر الغامضة فى تاريخنا الحديث، وحذرت من أخطار شديدة تعيشها مصر والمنطقة الآن..
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من عيني لنقدي.. الحكومة تبدأ دراسة خطط تحويل الدعم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا ضم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية، وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، مشيرا إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بالتنفيذ والتوقيت الأنسب، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية.
صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري

لا تدخل لا سلاح.. الجزائر ترفض خطط أردوغان في ليبيا

أكدت الجزائر رفضها للتدخل العسكري في ليبيا، مطالبة باحترام حظر دخول الأسلحة إلى البلد الملاصق لحدودها، وأوضح صبري بوقادوم وزير الخارجية، إن بلاده تدعم الحل السياسي والسلمي في ليبيا، وترفض التدخل العسكري، وتصر على احترام حظر تزويد ليبيا بالأسلحة، داعيا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لوجي دي مايو، اليوم الخميس، إلى "مفاوضات بين الليبيين في إطار احترام القانون الدولي وبدعم من المجتمع الدولي"، بحسب سكاي نيوز.
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سامح-شكرى (2)

شكري لمسؤول أمريكي: إرسال تركيا قوات إلى ليبيا تصعيد خطير

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، مع روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الخميس، للتباحُث حول أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات على الساحة الليبية، وتطرقا خلال الاتصال إلى سبل دفع أوجه التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
قاعة-اجتماعات-جامعة-الدول-العربية-فى-مصر-(2)

الجامعة العربية تدين قرار برلمان تركيا بشأن إرسال قوات إلى ليبيا

أدانت جامعة الدول العربية، قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مشددة على رفضها للتدخلات الخارجية، إذ قالت في بيان رسمي اليوم الخميس، إنها مستمرة في دعم العملية السياسية في ليبيا من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، بجانب التأكيد على منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا.
السيسي ووزير الدفاع

ليبيا وسد النهضة.. مجلس الأمن القومي يحدد إجراءات التصدي للتهديدات

اجتمع مجلس الأمن القومي اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وتأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.
سامح-شكرى (1)

مصر عن موافقة برلمان تركيا على إرسال قوات لليبيا: سنواجه التهديدات

?أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
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