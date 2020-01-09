حاملا رسالة من السيسي.. سامح شكري يصل الجزائر لإجراء مشاورات

٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٦ م

وزير الخارجية سامح شكري

وصل اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، إلى الجزائر العاصمة، في زيارة تستغرق يوما واحدا، لإجراء مشاورات مع الأشقاء الجزائريين حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتباحُث حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وكان في استقباله بمطار هواري بومدين، الوزير المنتدب المكلف بالجالية في الخارج رشيد بلادهان، والسفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، وطاقم السفارة المصرية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شُكري من المُقرر أن يلتقي خلال الزيارة بالرئيس الجزائري حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس عبد المجيد تبون، فضلا عن الالتقاء بوزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم. ومن المقرر بحث سُبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات