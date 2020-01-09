لا تدخل لا سلاح.. الجزائر ترفض خطط أردوغان في ليبيا

٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٨ م

صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري

أكدت الجزائر رفضها للتدخل العسكري في ليبيا، مطالبة باحترام حظر دخول الأسلحة إلى البلد الملاصق لحدودها، وأوضح صبري بوقادوم وزير الخارجية، إن بلاده تدعم الحل السياسي والسلمي في ليبيا، وترفض التدخل العسكري، وتصر على احترام حظر تزويد ليبيا بالأسلحة، داعيا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لوجي دي مايو، اليوم الخميس، إلى "مفاوضات بين الليبيين في إطار احترام القانون الدولي وبدعم من المجتمع الدولي"، بحسب سكاي نيوز.

وجاء المؤتمر الصحفي، بين الوزيرين، في أعقاب محادثات أجريت بينهم، تناولت بشكل أساسي تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان، إن الوزيرين تطرقا إلى "القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع في ليبيا الذي يبذل البلدان بشأنه جهودا دبلوماسية مكثفة بهدف التوصل