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لفقدان الوزن بشكل سريع.. أضف الفراولة لنظامك الغذائي

تحرير:إسراء سليمان ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
فوائد الفراولة
فوائد الفراولة
عند التفكير في فقدان الوزن، توجد بعض الأساسيات التي يسير عليها العديد من الأشخاص، على سبيل المثال تناول قدر كافٍ من الماء وممارسة الرياضة بانتظام لحرق الدهون، وفقد العديد من الكيلوجرامات، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية، وخالي من مسببات الزيادة من أفضل الأساليب الممكنة، مع إدراج مجموعة متنوعة من الخضراوات والفواكه، ولكن هل تعلم أن "الفراولة" من أهم الفواكه التي تساعد في فقدان الوزن؟ لأنها سهلة الهضم وغنية بالعناصر الهامة، نقلًا عن "timesofindia".
الفواكه من أكثر المواد الغذائية المفضلة في أي نظام غذائي، وخاصة إذا كانت تساعد في فقدان الوزن، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم، وتحميك من الإصابة بعدة أمراض، على سبيل المثال الفراولة من أهم الفواكه التي يجب استهلاكها، لأنها مليئة بمضادات الأكسدة والإنزيمات المضادة للالتهابات،
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يعتبر السعي وراء فقدان الوزن أمرا مملا إذا لم يكن له نتيجة، وخلال فصل الشتاء يزداد الوزن بشكل كبير نتيجة كمية الطعام التي يمكن تناولها للحصول على الطاقة والدفء. وغالبا ما تبحث عن نظام غذائي يسهم في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، إلى جانب التمارين المكثفة من اجل الحصول على نتائج مثيرة. إذا كانت حياتك العاطفية ليست على ما يرام فغالبا لن تتحكم في وزنك نتيجة تناول الطعام بشكل مفرط وحالتك المزاجية لن تسمح لك بممارسة التمارين بانتظام، ومن هنا يصيبك الارتباك، وذلك حسبما ذكر موقع The Times of India .
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زيادة الوزن والدهون من أكثر الأشياء المزعجة التي تواجهنا، وتمنعنا من ممارسة الحياة اليومية، إضافة إلى صعوبة اختيار الملابس، تختزن الدهون في أماكن متفرقة من الجسم، من بينها منطقة الأرداف والوركين، وبالنسبة للبطن، فهي تعتبر من أكثر المناطق عرضة لتكوين الدهون، وقد ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية الأخرى، على سبيل المثال أثبتت الدراسات أن تراكم الدهون، يؤدي إلى مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأمراض الخطيرة الأخرى، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "livestrong".
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