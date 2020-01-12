لفقدان الوزن بشكل سريع.. أضف الفراولة لنظامك الغذائي

تحرير:إسراء سليمان ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

فوائد الفراولة

عند التفكير في فقدان الوزن، توجد بعض الأساسيات التي يسير عليها العديد من الأشخاص، على سبيل المثال تناول قدر كافٍ من الماء وممارسة الرياضة بانتظام لحرق الدهون، وفقد العديد من الكيلوجرامات، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية، وخالي من مسببات الزيادة من أفضل الأساليب الممكنة، مع إدراج مجموعة متنوعة من الخضراوات والفواكه، ولكن هل تعلم أن "الفراولة" من أهم الفواكه التي تساعد في فقدان الوزن؟ لأنها سهلة الهضم وغنية بالعناصر الهامة، نقلًا عن "timesofindia".

الفواكه من أكثر المواد الغذائية المفضلة في أي نظام غذائي، وخاصة إذا كانت تساعد في فقدان الوزن، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم، وتحميك من الإصابة بعدة أمراض، على سبيل المثال الفراولة من أهم الفواكه التي يجب استهلاكها، لأنها مليئة بمضادات الأكسدة والإنزيمات المضادة للالتهابات،