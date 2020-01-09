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سكينة فؤاد: نعيش أخطر لحظة في تاريخ المنطقة.. والعملاء لا أول لهم ولا آخر

سكينة فؤاد: وافقت على الاقتراب من مركز صناعة القرار عندما دعيت إليه.. والكتابة كانت وستظل أهم وأكبر من أى منصب دعيت لأشغله.. نحن فى لحظة من أخطر ما عاشته المنطقة العربية، وللأسف العملاء من أبناء المنط
تحرير:محمد فتحي ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٤ م
الكاتبة سكينة فؤاد
الكاتبة سكينة فؤاد
مهتمة بقضايا وطنها ومشكلات أبنائه، لم تغير السنوات قناعاتها بأنها جندية فى معركة سلاحها القلم، عاصرت أهم الأحداث فى تاريخ مصر والأمة العربية ومرت فى رحلتها بثلاث ثورات منذ تأسيس الجمهورية، تحمل فى جعبتها كثيرًا من المعلومات والأسرار على مر العصور، خصوصا ما بعد ثورة يناير بحكم قربها من مراكز صنع القرار، إذ عينت مستشارًا للرئيس الأسبق محمد مرسى، ولم تطق غير شهور قليلة لتعلن استقالتها، قبل أن تعود مرة أخرى إلى نفس الموقع مع تولى المستشار عدلى منصور رئاسة البلاد بصفة مؤقتة، بعد إسقاط حكم الإخوان فى 30 يونيو 2013، لديها اطلاع كبير ومتابعة جيدة للأحداث الجارية وتطوراتها، تقرؤها وتحللها بثلاثة أعين خبيرة: السياسى والصحفى والأديب.. إنها الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، التى كان لنا معها حوار ثري اعترفت فيه بخطأ كبير، وكشفت كواليس السنوات العشر الغامضة فى تاريخنا الحديث، وحذرت من أخطار شديدة تعيشها مصر والمنطقة الآن..
سكينة فؤاد: الأجهزة قصرت فى تقديم وثائق إثبات حروب الجيل الرابع للشباب    يجب الاستفادة من الكفاءات والخبرات بجميع الأطياف السياسية    رهان الرئيس السيسى على إرادة الشعب صحيح.. لكن يجب جنى ثمار الصبر   الطبقة الوسطى أصبحت تحت خطوط الفقر.. والأغنياء يجب أن يتحملوا الأعباء   كنت
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الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (2)

في أحدث تقارير الإياتا: ارتفاع الطلب على السفر وزيادة المعروض

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن نتائج حركة نقل الركاب العالمية لشهر نوفمبر 2019، والتي أظهرت ارتفاع الطلب بنسبة 3.3% مقارنة بنفس الشهر في عام 2018. ولم يتغير هذا المؤشر عن نتائج شهر أكتوبر. وعلى المدى طويل الأجل زادت السعة بنسبة 1.8%، وارتفع عامل الحمولة 1.1 نقطة مئوية إلى 81.1%، وهو رقم قياسي لشهر نوفمبر على الإطلاق، حيث شهدت جميع المناطق زيادات سنوية في حركة المرور.
مصطفى-مدبولى

من عيني لنقدي.. الحكومة تبدأ دراسة خطط تحويل الدعم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا ضم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية، وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، مشيرا إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بالتنفيذ والتوقيت الأنسب، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية.
صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري

لا تدخل لا سلاح.. الجزائر ترفض خطط أردوغان في ليبيا

أكدت الجزائر رفضها للتدخل العسكري في ليبيا، مطالبة باحترام حظر دخول الأسلحة إلى البلد الملاصق لحدودها، وأوضح صبري بوقادوم وزير الخارجية، إن بلاده تدعم الحل السياسي والسلمي في ليبيا، وترفض التدخل العسكري، وتصر على احترام حظر تزويد ليبيا بالأسلحة، داعيا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لوجي دي مايو، اليوم الخميس، إلى "مفاوضات بين الليبيين في إطار احترام القانون الدولي وبدعم من المجتمع الدولي"، بحسب سكاي نيوز.
سامح-شكري (2)

حاملا رسالة من السيسي.. سامح شكري يصل الجزائر لإجراء مشاورات

وصل اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، إلى الجزائر العاصمة، في زيارة تستغرق يوما واحدا، لإجراء مشاورات مع الأشقاء الجزائريين حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتباحُث حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وكان في استقباله بمطار هواري بومدين، الوزير المنتدب المكلف بالجالية في الخارج رشيد بلادهان، والسفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، وطاقم السفارة المصرية.
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مايك-بومبيو

قلق أمريكي بعد طلب «حكومة السراج» دعما عسكريا خارجيا في ليبيا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن قلقها بشأن طلب حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، دعما عسكريا خارجيا، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمته مع تركيا، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع الأمم المتحدة لبدء مفاوضات سياسية في ليبيا، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن "التدخل العسكري في ليبيا، يحد من فرص التوصل إلى حل للنزاع"، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
سامح-شكرى (1)

مصر والمغرب يتفقان على العمل لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بُغية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، واستعرضا سُبل الدفع قُدما بجهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه شكري اليوم السبت، بنظيره المغربي، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي: إحباط هجوم لـ«قوات الوفاق» شرق ترهونة

أعلن الناطق باسم القيادة العامة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إحباط هجوم شنته القوات التابعة لحكومة الوفاق على منطقة الداوون شرق ترهونة، مؤكدا أن الهجوم تم دحره ببعض القدرات الذاتية للمدينة. وجدد المسماري وفقا لما أوردته بوابة الوسط الليبية، التزام القيادة العامة بمهلة الـ3 أيام لمدينة مصراتة والتي تنتهي ظهر غد الأحد، وعدم تجديدها أو تمديدها.
الجيش الليبي

الجيش الليبي يعلن مقتل 19 مسلحًا في غارة شرق طرابلس

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مقتل 19 مسلحًا في غارة جوية شرق العاصمة طرابلس. وقال المتحدث الليبي حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية اليوم السبت، إن الجيش شن غارات جوية على مواقع تابعة لمجموعات إرهابية بالقرب من مدينة سرت الساحلية الواقعة على بعد 450 كم شرق العاصمة طرابلس، مما أدى إلى مقتل 19 مسلحًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
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