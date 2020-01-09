في أحدث تقارير الإياتا: ارتفاع الطلب على السفر وزيادة المعروض

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥١ م

الإياتا _ أرشيفية

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن نتائج حركة نقل الركاب العالمية لشهر نوفمبر 2019، والتي أظهرت ارتفاع الطلب بنسبة 3.3% مقارنة بنفس الشهر في عام 2018. ولم يتغير هذا المؤشر عن نتائج شهر أكتوبر. وعلى المدى طويل الأجل زادت السعة بنسبة 1.8%، وارتفع عامل الحمولة 1.1 نقطة مئوية إلى 81.1%، وهو رقم قياسي لشهر نوفمبر على الإطلاق، حيث شهدت جميع المناطق زيادات سنوية في حركة المرور.

وتعكس نتيجة نوفمبر المعتدلة استمرار تأثير النشاط الاقتصادي البطيء والتوترات الجيوسياسية وغيرها من الاضطرابات، بما في ذلك الإضرابات في أوروبا. وعلى الجانب الإيجابي، ووفقًا للإياتا يمكن للتطورات الإيجابية في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، جنبًا إلى جنب مع وجود علامات على تحسن الثقة التجارية،