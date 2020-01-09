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في أحدث تقارير الإياتا: ارتفاع الطلب على السفر وزيادة المعروض

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥١ م
الإياتا _ أرشيفية
الإياتا _ أرشيفية
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن نتائج حركة نقل الركاب العالمية لشهر نوفمبر 2019، والتي أظهرت ارتفاع الطلب بنسبة 3.3% مقارنة بنفس الشهر في عام 2018. ولم يتغير هذا المؤشر عن نتائج شهر أكتوبر. وعلى المدى طويل الأجل زادت السعة بنسبة 1.8%، وارتفع عامل الحمولة 1.1 نقطة مئوية إلى 81.1%، وهو رقم قياسي لشهر نوفمبر على الإطلاق، حيث شهدت جميع المناطق زيادات سنوية في حركة المرور.
وتعكس نتيجة نوفمبر المعتدلة استمرار تأثير النشاط الاقتصادي البطيء والتوترات الجيوسياسية وغيرها من الاضطرابات، بما في ذلك الإضرابات في أوروبا. وعلى الجانب الإيجابي، ووفقًا للإياتا يمكن للتطورات الإيجابية في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، جنبًا إلى جنب مع وجود علامات على تحسن الثقة التجارية،
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سكينه- فؤاد (2)

سكينة فؤاد: نعيش أخطر لحظة في تاريخ المنطقة.. والعملاء لا أول لهم ولا آخر

مهتمة بقضايا وطنها ومشكلات أبنائه، لم تغير السنوات قناعاتها بأنها جندية فى معركة سلاحها القلم، عاصرت أهم الأحداث فى تاريخ مصر والأمة العربية ومرت فى رحلتها بثلاث ثورات منذ تأسيس الجمهورية، تحمل فى جعبتها كثيرًا من المعلومات والأسرار على مر العصور، خصوصا ما بعد ثورة يناير بحكم قربها من مراكز صنع القرار، إذ عينت مستشارًا للرئيس الأسبق محمد مرسى، ولم تطق غير شهور قليلة لتعلن استقالتها، قبل أن تعود مرة أخرى إلى نفس الموقع مع تولى المستشار عدلى منصور رئاسة البلاد بصفة مؤقتة، بعد إسقاط حكم الإخوان فى 30 يونيو 2013، لديها اطلاع كبير ومتابعة جيدة للأحداث الجارية وتطوراتها، تقرؤها وتحللها بثلاثة أعين خبيرة: السياسى والصحفى والأديب.. إنها الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، التى كان لنا معها حوار ثري اعترفت فيه بخطأ كبير، وكشفت كواليس السنوات العشر الغامضة فى تاريخنا الحديث، وحذرت من أخطار شديدة تعيشها مصر والمنطقة الآن..
مصطفى-مدبولى

من عيني لنقدي.. الحكومة تبدأ دراسة خطط تحويل الدعم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا ضم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية، وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، مشيرا إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بالتنفيذ والتوقيت الأنسب، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية.
صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري

لا تدخل لا سلاح.. الجزائر ترفض خطط أردوغان في ليبيا

أكدت الجزائر رفضها للتدخل العسكري في ليبيا، مطالبة باحترام حظر دخول الأسلحة إلى البلد الملاصق لحدودها، وأوضح صبري بوقادوم وزير الخارجية، إن بلاده تدعم الحل السياسي والسلمي في ليبيا، وترفض التدخل العسكري، وتصر على احترام حظر تزويد ليبيا بالأسلحة، داعيا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لوجي دي مايو، اليوم الخميس، إلى "مفاوضات بين الليبيين في إطار احترام القانون الدولي وبدعم من المجتمع الدولي"، بحسب سكاي نيوز.
سامح-شكري (2)

حاملا رسالة من السيسي.. سامح شكري يصل الجزائر لإجراء مشاورات

وصل اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، إلى الجزائر العاصمة، في زيارة تستغرق يوما واحدا، لإجراء مشاورات مع الأشقاء الجزائريين حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتباحُث حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وكان في استقباله بمطار هواري بومدين، الوزير المنتدب المكلف بالجالية في الخارج رشيد بلادهان، والسفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، وطاقم السفارة المصرية.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: قضايا الحوكمة تعد أحد ركائز توجه نمو الدولة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى منتدى الحوكمة ورؤية 2030 الذى تنظمه سفارة الصين في القاهرة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال الفترة من 8-9 يناير الجاري، وذلك بحضور لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين في القاهرة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وألقى الدكتو أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط خلال المنتدى كلمة مصر نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

لتحقيق السلام.. أمريكا تؤكد التزامها بالتعاون مع السودان

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أن بلاده لاتزال ملتزمة بالتعاون مع الحكومة الانتقالية في السودان في سعيه نحو تحقيق السلام والأمن والرخاء واحترام حقوق الإنسان، إذ قال بومبيو في تصريح اليوم الثلاثاء، وفي سياق تهنئته لشعب السودان بمناسبة عيده الوطني، إن الإدارة الأمريكية تتطلع نحو تعميق الشراكة الأمريكية مع السودان في إطار ضمان إحراز تقدم في هذه القيم المشتركة، مضيفًا: «أنه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين ليوم الاستقلال الوطني السوداني، نهنئ - باسم حكومة الولايات المتحدة - السودان على جهوده البطولية لتشكيل حكومية ديمقراطية تمثل جميع السودانيين بمن فيهم الشباب والنساء وأولئك الذين ينتمون للمناطق المهمشة تاريخيا».
ترامب مع رئيس الصين

ترامب: توقيع اتفاق التجارة الأوّلي مع الصين في 15 يناير المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيوقّع الاتفاق التجاري المبدئي الذي جرى التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي مع الحكومة الصينية، في منتصف يناير المقبل في البيت الأبيض بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الصين. وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصير "تويتر": "سأوقّع على اتفاق المرحلة الأولى التجاري الكبير والشامل للغاية مع الصين في 15 يناير، سيُجرى الاحتفال في البيت الأبيض، سيحضر ممثلون رفيعو المستوى عن الصين، في تاريخ لاحق سأذهب إلى بكين حيث ستبدأ محادثات المرحلة الثانية" من اتفاق التجارة بين البلدين".
النقل -الجوي

النقل الجوي في ميزان الأياتا.. أمريكا وأوروبا تلتهمان الأرباح وإفريقيا تنزف

وسط توقعات بدت متفائلة عن قطاع النقل الجوي في العالم كله، حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا، من أن المشهد الإقليمي سيسجل معدلات أداء متباينة بين عامي 2019 و2020، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى تسجيل شركات الطيران في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية لخسائر مالية خلال عام 2019، مع عودة الأخيرة لتحقيق أرباح في العام المقبل بالتزامن مع تزايد قوة الاقتصادات الإقليمية. من جانبها، تواصل شركات الطيران في الشرق الأوسط جهودها الخاصة لإعادة الهيكلة، مع تحديد جداول زمنية تهدف إلى إحداث تراجع ملحوظ في نمو السعة خلال عام 2020.
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