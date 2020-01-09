أسفرت عن 17 ضحية.. الأزهر يُنهي خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات بقنا

تحرير:محمد فتحي ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٥ م

أحمد الطي شيخ الأزهر الشريف

نجحت لجنة مصالحات الأزهر،برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إنهاء خصومة ثأرية استمرت عشر سنوات، أسفرت عن سقوط 17 ضحية بقرية كوم هتيم في أبو تشت، بمحافظة قنا. وأعرب الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات بالأزهر، خلال حضوره الصلح عن تحيات فضيلة الإمام الأكبر للعائلتين، ومتابعة فضيلته عن كثب لجهود التي تبذل من أجل المصالحات في كل ربوع مصر، واهتمامه بالمشاركة في رأب الصدع والبعد عن وساوس الشيطان التي تؤدي إلى الفرقة والنزاع.

وأكد شومان أهمية الاعتصام بحبل الله والتعاون والمحافظة على الأخوة، مبينًا أن البلاد لا تتحمل هزات اجتماعية وأسرية، بل الجميع في مركب واحد لا ينبغي أبدًا إغراقها بل إنقاذها واجب علينا جميعًا، موضحًا أن لجنة المصالحات بالأزهر تتعقب الخصومات الثأرية وتعمل على إنهائها في مختلف محافظات الجمهورية.حضر الصلح