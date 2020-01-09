خيانة وخوف وفضيحة.. مصرع طبيب قفز من الطابق 12 بالهرم

٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣١ م

جثة - أرشيفية

لقي طبيب بشري مصرعه متأثرا بإصابته بعد قفزه من الطابق الـ12 بمنطقة الهرم، هربًا من زوج عشيقته، وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بسقوط شخص من علو بمنور عقار بمنطقة مشعل بدائرة القسم، مصابا بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الواقعة، ومن خلال الفحص تبين وفاة طبيب بشري 44 عاما، من محافظة الفيوم، وتبين أن الطبيب كان متواجدا في الطابق الـ12 لدى سيدة، 28 عاما، خريجة كلية آداب، وتربطه بها علاقة غير مشروعة.

التحريات التي قادها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والتي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، كشفت أن الطبيب كان يتردد على السيدة في غياب زوجها، الذي يعمل "فرد أمن". وبينت التحريات أن زوجها حضر إلى المنزل فجأة وشاهدهما في وضع مخل، وحاول الإمساك به، الأمر