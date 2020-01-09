رياضة

توتنهام يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ليفربول

تحرير:علي الزيني ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م
هاري كين
هاري كين
أعلن نادي توتنهام عن غياب لاعبه هاري كين حتى شهر أبريل المقبل بسبب عملية جراحية سيخضع لها، وأشار الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي اليوم الخميس إلى أن كين خضع لفحوصات طبية أثبتت حاجته لإجراء عملية جراحية في العضلة الخلفية للفخذ في القدم اليسرى، لإصلاح وتر تمزق في أوتار الركبة اليسرى، وأوضح التقرير أنه بناء على ذلك فإن المهاجم الإنجليزي من المتوقع أن يغيب حتى شهر أبريل المقبل. وتعد هذه ليست الإصابة الوحيدة الطويلة في صفوف توتنهام، فسبق أن تعرض موسى سيسوكو للإصابة مؤخرًا، وسيخضع لعملية جراحية وسيبتعد حتى أبريل هو الآخر.
وتعرض هاري كين للإصابة خلال المباراة التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فريق ساوثهامبتون الأسبوع الماضي، ونصحه الأخصائيون بإجراء عملية جراحية بعد مزيد من المراجعة للإصابة. وشارك هاري كين، الموسم الجاري في 25 مباراة مع توتنهام في كل البطولات سجل خلالها 17 هدفا وصنع هدفين. ويحتل فريق توتنهام بقيادة
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كارتيرون

كارتيرون عن مواجهة زيسكو: صعبة وحاسمة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن بطولة دوري أبطال إفريقيا من أقوى البطولات داخل القارة السمراء، مشيرًا إلى أن لقاء الغد أمام زيسكو الزامبي، مهم وحاسم في مشوار الفارس الأبيض، في المسابقة القارية. وأضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء بطل زامبيا، قائلا: "مباراة زيسكو تحتاج مجهودًا أكبر وهدفنا المكسب، ومن واقع خبراتي في إفريقيا فلابد من احترام المنافس وبذل أقصى مجهود للفوز باللقاء، ولا يجب أن نلعب المباراة على أنها خطوة للصعود للدور المقبل فقط".
باتريس كارتيرون

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لموقعة زيسكو

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، والمقررة إقامتها مساء غد الجمعة، على استاد السلام، بحضور 10 آلاف مشجع. ويقام الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة مساء اليوم الخميس، بحضور مندوبي الناديين والحكام ومراقب المباراة ومسئولي الأمن على أن يقام مساء اليوم أيضًا المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي سيحضره كارتيرون.
حمادة-امام (5)

في ذكرى رحيله.. مراحل بمسيرة «الثعلب» حمادة إمام

تحل اليوم الخميس، الذكرى الرابعة على رحيل حمادة إمام، نجم مصر والزمالك السابق، حيث إنه وافته المنية في التاسع من يناير عام 2016، بعد رحلة قصيرة مع المرض، بأحد مستشفيات القوات المُسلحة، ليترك الحياة في عمر الـ72 عامًا، مُكتفيًا بتاريخ كتبه بحروف من نور، وأخلاق كتبت له المجد بين العظماء، علمًا بإنه ولد في الثامن والعشرين من نوفمبر لعام 1943، في حي السيدة زينب، ليلتحق بالكلية الحربية وتخرج منها ضابطًا عام 1963، وخدم في القوات المسلحة حتى وصل إلى رتبة العميد، وكان من رجال المخابرات.
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محمد صلاح

ممدوح عباس يعلق على سخرية صلاح من اتحاد الكرة

وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي. وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أكن أود أن أقرأ هذه التغريدة من محمد صلاح، والتي نشرت على حسابه الشخصي، فالسخرية من اتحاد الكرة المصري السابق رغم خلافي الكبير معهم ليست واجبة، بل أكاد أؤكد أنك خسرت كثيرًا من حب وتعاطف الجماهير المصرية.. صلاح، أرجو رجاء حارًّا أن تعود صلاح بتاع زمان وليس صلاح الحالي. ونشبت خلافات بين صلاح واتحاد الكرة خلال الفترة التي كان يتولى فيها المهندس هاني أبوريدة رئاسة الاتحاد.
محمد صلاح

محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في ليفربول «فيديو»

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تتويج هدف الدولي المصري محمد صلاح في مرمى توتنهام هوتسبير، خلال الموسم الماضي، كهدف العِقد، بناء على تصويت الجماهير، بعدما أعلن الريدز عبر موقعه الرسمي قبل عدة أيام، عن عشرة أهداف لاختيار هدف العِقد من بينهم. ونشر ليفربول الأهداف الثلاثة التي حصدت نسبة التصويت الأعلى من جانب الجماهير، حيث حل هدف إيمري تشان في واتفورد ثالثًا، وهدف ديفوك أوريجي في مرمى برشلونة خلال مباراة الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية، بالمرتبة الثانية.
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صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

واصل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تألقه مع الريدز بعد أن قاد فريقه عصر اليوم السبت للفوز على نظيره واتفورد بهدفين نظيفين، سجلهما الفرعون المصري، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليواصل الريدز تربعه على الصدارة برصيد 49 نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسع نقاط في المركز الأخير.. ونجح محمد صلاح في تحقيق عدة أرقام جديدة في مسيرته الكروية بعد الهدفين اللذين سجلهما في شباك واتفورد.
محمد صلاح (2)

صلاح يقود ليفربول للفوز على واتفورد بالبريميرليج

حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليواصل الريدز تربعه على الصدارة برصيد 49ى نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسعة نقاط في المركز الأخير. المباراة بدأت بضغط مفاجئ من لاعبي واتفورد في مفاجأة غير متوقعة لأصحاب الأرض، وصادف الضيوف سوء تويفق في العديد من الهجمات بشكل ملحوظ الأمر الذي علر رمته حاول ليفربول إثبات الذات، حتى مرت أول 20 دقيقة بدون تسجيل أي أهداف.
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