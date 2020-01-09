توتنهام يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ليفربول

تحرير:علي الزيني ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م

هاري كين

أعلن نادي توتنهام عن غياب لاعبه هاري كين حتى شهر أبريل المقبل بسبب عملية جراحية سيخضع لها، وأشار الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي اليوم الخميس إلى أن كين خضع لفحوصات طبية أثبتت حاجته لإجراء عملية جراحية في العضلة الخلفية للفخذ في القدم اليسرى، لإصلاح وتر تمزق في أوتار الركبة اليسرى، وأوضح التقرير أنه بناء على ذلك فإن المهاجم الإنجليزي من المتوقع أن يغيب حتى شهر أبريل المقبل. وتعد هذه ليست الإصابة الوحيدة الطويلة في صفوف توتنهام، فسبق أن تعرض موسى سيسوكو للإصابة مؤخرًا، وسيخضع لعملية جراحية وسيبتعد حتى أبريل هو الآخر.

وتعرض هاري كين للإصابة خلال المباراة التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فريق ساوثهامبتون الأسبوع الماضي، ونصحه الأخصائيون بإجراء عملية جراحية بعد مزيد من المراجعة للإصابة. وشارك هاري كين، الموسم الجاري في 25 مباراة مع توتنهام في كل البطولات سجل خلالها 17 هدفا وصنع هدفين. ويحتل فريق توتنهام بقيادة