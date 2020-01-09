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«بكاء وحزن».. مشاهد من جنازة والد الفنان إيهاب توفيق

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٤ م
جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
حالة من الحزن الشديد والبكاء، سيطرت على الفنان إيهاب توفيق، وعائلته عقب وصول جثمان والده لمسجد السلام، حيث تأخر تشييع الجثمان بسبب الانتهاء من الإجراءات القانونية. فيما أدى العشرات صلاة الجنازة وسط حضور من نجوم الفن على رأسهم المطرب مصطفى كامل، وهشام عباس، وأحمد التهامي، وحميد الشاعري، ومحمد الحلو، ونادية مصطفى، ونهال عنبر، والمطرب الشعبي حجازي متقال، ومن نجوم الرياضة حرص أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر على الحضور وأداء صلاة الجنازة. فيما يقام العزاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس الأحد المقبل.
ولقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، اليوم الخميس، أثر نشوب حريق هائل التهم فيلته الكائنة بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة. غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية، تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من فيلا بنطاق قسم شرطة أول مدينة نصر، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء بقيادة مدير الحماية المدنية
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غالية بن علي تخضع لعملية جراحية في بلجيكا

تجري اليوم الفنانة التونسية غالية بن علي عملية جراحية لاستئصال المرارة، بأحد المستشفيات في بلجيكا، وكتبت عبر صفحتها على "فيسبوك": "عملية المرارة إن شاء الله تعدي على خير، ماشية من غير مرارة، الحمد لله". "غالية" كشفت مؤخرا عن تفاصيل أول ألبوم لها باللهجة المصرية، وكتبت عبر حسابها الرسمي بإنستجرام: "اكتشفت طيلة هذه السنوات أنني ألفت "أغنيات" باللهجة المصرية والدلع المصري وحتى الهلس المصري، ولذلك أصبح من الطبيعي أن ترى سنة 2020 إن شاء الله عملا مصريا من إنتاج مواطنة بلجيكية، بنت تونس، كانت ضيفة على مصر وأصبحت ابنتها.. بعنوان "قولوا لها".
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أول صورة للفنانة نانسي عجرم وزوجها بعد إخلاء سبيله

نشرت الإعلامية اللبنانية دارين شاهين، على صفحتها الخاصة عبر «إنستجرام»، صورة تجمعها بالفنانة نانسي عجرم، وزوجها الدكتور فادي الهاشم، في أول ظهور له عقب إخلاء سبيله. كانت المدعية العامة في محكمة الاستئناف بمنطقة جبل لبنان، غادة عون، قررت اليوم إخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على خلفية التحقيقات التي تجرى معه في مقتل سوري تسلل إلى منزلهما منذ أيام، إثر تبادل إطلاق نار بينهما.
غالية-بن علي (1)

غالية بن علي تغني من كلمات صلاح جاهين في «قولوا لها»

كشفت المطربة غالية بن علي عن تفاصيل أول ألبوم لها باللهجة المصرية، وكتبت عبر حسابها الرسمي بإنستجرام: "اكتشفت طيلة هذه السنوات أنني ألفت "أغنيات" باللهجة المصرية والدلع المصري وحتى الهلس المصري، ولذلك أصبح من الطبيعي أن ترى سنة 2020 إن شاء الله عملا مصريا من إنتاج مواطنة بلجيكية، بنت تونس، كانت ضيفة على مصر وأصبحت ابنتها.. بعنوان "قولوا لها"، وتابعت: "أعد اليوم 14 أغنية باللهجة المصرية كتبها شعراء مثل أحمد سلاموني، منتصر حجازي، صلاح جاهين، فؤاد حداد، مصطفى إبراهيم، وئام إسماعيل، رنا صبرا وحتى من كلماتي.
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