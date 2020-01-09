«بكاء وحزن».. مشاهد من جنازة والد الفنان إيهاب توفيق

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٤ م

جانب من الجنازة

حالة من الحزن الشديد والبكاء، سيطرت على الفنان إيهاب توفيق، وعائلته عقب وصول جثمان والده لمسجد السلام، حيث تأخر تشييع الجثمان بسبب الانتهاء من الإجراءات القانونية. فيما أدى العشرات صلاة الجنازة وسط حضور من نجوم الفن على رأسهم المطرب مصطفى كامل، وهشام عباس، وأحمد التهامي، وحميد الشاعري، ومحمد الحلو، ونادية مصطفى، ونهال عنبر، والمطرب الشعبي حجازي متقال، ومن نجوم الرياضة حرص أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر على الحضور وأداء صلاة الجنازة. فيما يقام العزاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس الأحد المقبل.

ولقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، اليوم الخميس، أثر نشوب حريق هائل التهم فيلته الكائنة بحي مدينة نصر بمحافظة القاهرة. غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية، تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من فيلا بنطاق قسم شرطة أول مدينة نصر، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء بقيادة مدير الحماية المدنية