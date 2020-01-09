كارتيرون عن مواجهة زيسكو: صعبة وحاسمة

تحرير:علي الزيني ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٨ م

كارتيرون

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن بطولة دوري أبطال إفريقيا من أقوى البطولات داخل القارة السمراء، مشيرًا إلى أن لقاء الغد أمام زيسكو الزامبي، مهم وحاسم في مشوار الفارس الأبيض، في المسابقة القارية. وأضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء بطل زامبيا، قائلا: "مباراة زيسكو تحتاج مجهودًا أكبر وهدفنا المكسب، ومن واقع خبراتي في إفريقيا فلابد من احترام المنافس وبذل أقصى مجهود للفوز باللقاء، ولا يجب أن نلعب المباراة على أنها خطوة للصعود للدور المقبل فقط".

وأشار مدرب الزمالك إلى أن الفريق يعاني من ضغط كبير، ويخوض مباراتين كل أسبوع، وهذا يسبب جهدًا بدنيًّا زائدًا على اللاعبين، خصوصًا لو استمر هذا الأمر لعدة شهور متتالية، مندهشًا من هذا الوضع القاسي للاعبين، حيث لم ير ذلك أبدًا في مسيرته التدريبية. وأوضح كارتيرون أنه في آخر مباراتين في الدوري أشرك عددًا