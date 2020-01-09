جريمة

«كان بيعدي السكة».. مصرع شاب صدمه قطار في الحوامدية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٨ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
لقي شاب مساء اليوم الخميس مصرعه، صدمه قطار بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وشطر الجثة لنصفين. المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بمصرع شاب بنطاق القسم. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، مجهول الهوية اصطدم القطار به، وشطر جثته لنصفين حال عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة.
تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لتولي التحقيقات. وفي وقت سابق من اليوم، لقي طالب مصرعه في الجيزة، حيث اصطدم به قطار في البدرشين بعد أدائه امتحان منتصف العام الدراسي. وتلقى مأمور قسم شرطة البدرشين، إشارة من شرطة النجدة بالعثور
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جثة (3)

خيانة وخوف وفضيحة.. مصرع طبيب قفز من الطابق 12 بالهرم

لقي طبيب بشري مصرعه متأثرا بإصابته بعد قفزه من الطابق الـ12 بمنطقة الهرم، هربًا من زوج عشيقته، وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بسقوط شخص من علو بمنور عقار بمنطقة مشعل بدائرة القسم، مصابا بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الواقعة، ومن خلال الفحص تبين وفاة طبيب بشري 44 عاما، من محافظة الفيوم، وتبين أن الطبيب كان متواجدا في الطابق الـ12 لدى سيدة، 28 عاما، خريجة كلية آداب، وتربطه بها علاقة غير مشروعة.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

من أعلى بنك بالدقي.. موظف يهدد بالانتحار: عايزين ينقلوني

في مشهد غريب، وقف موظف في بنك التنمية والائتمان الزراعي بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، اليوم الخميس، أعلى مبنى البنك، مهددا بالانتحار بإلقاء نفسه. وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا بالواقعة من المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم الدقي، فانتقلت قوة أمنية بإشراف العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، إلى جانب قوة من الإنقاذ البري، تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية إلى مكان الواقعة.
سرقة

ضبط عصابة لسرقة المساكن بالشيخ زايد: «مبنسرقش غلابة»

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة وفق السياسة الموضوعة والاستراتيجية التي وضعها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتي ترجمها ضباط إدارة البحث الجنائي بمجيرية أمن الجيزة بنجاحهم في الإيقاع بتشكيل عصابي يضم عاطلين اثنين يحملان جنسية دولة عربية، تخخص نشاطهما الإجرامي في سرقة الوحدات السكنية وتحديدا التجمعات السكنية الراقية بمدينة الشيخ زايد.
كلبش

«مصلحتك عندي»..حيلة عامل للنصب على المواطنين بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، واستغلال تلك الصفة فى عمليات نصب واحتيال على بعض المواطنين، وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية، نظير حصوله على مبالغ مالية طائلة تحت ذلك الزعم، وتم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير.
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جثة طفل

عام من الحرام انتهى بجريمة| أم تقتل رضيعها من السفاح

علاقة غير شرعية جمعت خادمة وشاب استمرت في الخفاء لمدة عام، ونتج عنها حملها سفاحا، فهرعت إلى محبوبها طلبا للمساعدة وأن يعترف به، لكن الرد جاء صادما، قوبل طلب الخادمة بالرفض القاطع متنصلا من فعلته غير السوية، ومع مرور الأيام وضعت السيدة مولودها في حيرة من أمرها لما ستؤول إليه الأمور، فما كان منها إلا قتل رضيعها خنقا حتى فارق الحياة ظنا أن فعلتها لن تنكشف خباياها لكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة كشفتوا المستور تحت إشراف اللواء أشرف الجندي.
شادي محمد

حبس زوجة شادي محمد وشقيقها وآخرين 3 سنوات

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس زوجة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق و3 آخرين لمدة 3 سنوات مع النفاذ؛ لاتهامهم بسرقة شقته. ونسبت النيابة للمتهمين سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب، وإتلاف ممتلكاته الخاصة. وفي وقت سابق، تسلمت النيابة التحريات التي أكدت صحة اقتحام زوجة شادي محمد لشقته أثناء سفره، وسرقة أمواله ودروع وميداليات ونياشين خاصة به، حصل عليها من النادي الأهلي والمنتخب ووسام الجمهورية، وقد تبين وجود كسر في أبواب الشقة وبعض المتعلقات الخاصة بها.
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كواليس جريمة أرشد ضحيتها عن قاتليه قبل وفاته

كشفت مباحث الجيزة ملابسات مقتل سائق توك توك عثر عليه بالطريق، إذ تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالعثور على سائق "توك توك" مُقيم بمنطقة الهرم مصابا بجروح فى الرأس وجرى نقله إلى أقرب مستشفى، وبمناقشته قررأنه أثناء قيادته "التوك توك" خاصته بمنطقة فيصل طلب منه شخصان مجهولان توصيلهما إلى منطقة أبو رواش بدائرة المركز، وأثناء سيرهم بمكان الواقعة تعديا عليه بالضرب بجسم صلب محدثان إصابته، واستوليا منه على "التوك توك" قيادته وفرا هاربين، وفى وقت لاحق توفى المصاب بالمستشفى متأثراً بإصابته.
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مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في تصادم قطار بسيارة بالدقهلية

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص بمزلقان "الصوفي" على طريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفى طريق الزقازيق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
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