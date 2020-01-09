«كان بيعدي السكة».. مصرع شاب صدمه قطار في الحوامدية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٨ م

حادث - أرشيفية

لقي شاب مساء اليوم الخميس مصرعه، صدمه قطار بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وشطر الجثة لنصفين. المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بمصرع شاب بنطاق القسم. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، مجهول الهوية اصطدم القطار به، وشطر جثته لنصفين حال عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لتولي التحقيقات. وفي وقت سابق من اليوم، لقي طالب مصرعه في الجيزة، حيث اصطدم به قطار في البدرشين بعد أدائه امتحان منتصف العام الدراسي. وتلقى مأمور قسم شرطة البدرشين، إشارة من شرطة النجدة بالعثور