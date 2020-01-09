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«بدون إصابات».. سقوط صاروخ قرب قاعدة أمريكية بالعراق

تحرير:وكالات ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٩ م
انفجار العراق_أرشيفية
انفجار العراق_أرشيفية
قالت مصادر أمنية، إن صاروخا سقط مساء اليوم الخميس بمنطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق، لافته إلى أن الصاروخ لم يسفر عن سقوط قتلى، مضيفة أن مصدره غير معروف، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا. وكان مصدر أمني عراقي، قد قال مساء أمس، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.
وبين المصدر أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف، مضيفًا أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.وشنت طهران، فجر الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها
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الحرب-في- سوريا (8)

مقتل 3 عسكريين أتراك في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

قتل 3 عسكريين أتراك في انفجار سيارة مفخخة بقرية الأربعين في ريف مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة، وفقًا لروسيا اليوم. وأوفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في وقت سابق من اليوم، سقوط قتلى وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا بانفجار في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا. وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة انفجرت في حاجز للفصائل الموالية للنظام التركي في قرية كوع شلاح بريف رأس العين وتم نقلهم إلى الأراضي التركية. ووقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف "رأس العين".
الجيش العراقي

أول بيان من الجيش العراقي على استهداف مقر الحكومة

أصدر الجيش العراقي بيانًا، اليوم الأربعاء، قال فيه، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، مضيفًا: «سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية وسنوافيكم التفاصيل لاحقا». وكان مصدر أمني عراقي، قد قال مساء اليوم، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.
انفجار-فى-العراق

قصف صاروخي يستهدف مقر الحكومة العراقية في بغداد

قال مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأربعاء، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، مبينا، أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف. وأضاف المصدر، أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
تفجير-ارهابي-في-العراق

إصابات 6 أشخاص في هجوم بمدينة الناصرية العراقية

أصيب 6 أشخاص على الأقل، مساء اليوم الثلاثاء، في هجوم نفذه مسلحون وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، إذ قالت مصادر، إن مسلحين مجهولين اقتحموا ساحة الحبوبي وسط الناصرية، وأطلقت النار على محتجين وأحرقت خيامهم. وأضافت مصادر طبية، أن 6 أشخاص حتى الآن أصيبوا في هجوم ساحة الحبوبي، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وكانت تقارير صحفية تحدثت في وقت سابق عن توتر شديد بين متظاهري الناصرية وميليشيات الحشد الشعبي، بعد رفض المحتجين إقامة تشييع رمزي لنائب قائد الميليشيات أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، اللذين قتلا الجمعة قرب مطار بغداد.
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الجيش العراقي

أول بيان من الجيش العراقي على استهداف مقر الحكومة

أصدر الجيش العراقي بيانًا، اليوم الأربعاء، قال فيه، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، مضيفًا: «سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية وسنوافيكم التفاصيل لاحقا». وكان مصدر أمني عراقي، قد قال مساء اليوم، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.
احمد -موسى

أحمد موسى: السلطة الإيرانية خدعت شعبها بالضربة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أمريكا كانت على علم بضرب القاعدتين العسكريتين في العراق، مشيرًا إلى أن إيران أبلغت العراق بموعد الضربة العسكرية، والأخيرة أبلغت أمريكا بموعد الضرب. وأضاف موسي، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيق جرى بين العراق وأمريكا وإيران قبل إطلاق الصواريخ على القاعدة العسكرية في العراق، قائلًا: «السلطة الإيرانية خدعت شعبها بالضربة التي وجهتها للقواعد الأمريكية في العراق».
وزير- الخارجية- العراقي- محمد- علي -الحكيم (2)

العراق تقرر استدعاء سفير إيران: لن نسمح بأن تكون أرضنا ساحة صراعات

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، أكدت فيه رفضها للهجوم الإيراني على معسكرات للجيش العراقي والقوات الأمريكية، والتي جاءت انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وذكر البيان: "تعرضت الأراضي، والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء، لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية".
رئيس الوزراء العراقي

العراق: تلقينا رسالة انسحاب من الجيش الأمريكي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إن بغداد تلقت رسالة من الجيش الأمريكي بشأن سحب قواته منها، مضيفًا: «النسختان العربية والإنجليزية من الرسالة الأمريكية غير متطابقتين والعراق طلب توضيحات»، مشيرًا خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء: «استلمنا أمس رسالة من القيادة الأمريكية تتكلم عن الانسحاب وبعد ساعات قيل أنها خطأ»، متابعًا: «الجانب الأمريكي بعث بنسخة عربية مترجمة للرسالة لا تتطابق مع النسخة الإنجليزية ثم قام بإرسال أخرى متطابقة»، مؤكدًا: «الرسالة الأمريكية التي استلمناها، أمس، تشير بوضوح للانسحاب».
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