«بدون إصابات».. سقوط صاروخ قرب قاعدة أمريكية بالعراق

تحرير:وكالات ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٩ م

انفجار العراق_أرشيفية

قالت مصادر أمنية، إن صاروخا سقط مساء اليوم الخميس بمنطقة فضلان في الدجيل بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق، لافته إلى أن الصاروخ لم يسفر عن سقوط قتلى، مضيفة أن مصدره غير معروف، وفقًا لما ذكرته وكالة معًا. وكان مصدر أمني عراقي، قد قال مساء أمس، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.

وبين المصدر أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف، مضيفًا أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.وشنت طهران، فجر الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها