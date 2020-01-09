إصابة 20 عاملا في انقلاب سيارة نصف نقل بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٩ م

انقلاب سيارة_أرشيفية

أصيب 20 عاملا بإصابات مختلفة أثر انقلاب سيارة نصف نقل مساء اليوم الخميس قرب مركز ومدينة فايد، وكان اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد شاهين رئيس مباحث فايد يفيد انقلاب سيارة نقل يستقلها ما يزيد على 20 عاملا أثناء عودتهم من العمل في إحدى المزارع. ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ13 سيارة نقلت المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية، فيما أشارت المصادر الطبية إلى أن الإصابات تتنوع ما بين كسور مختلفة وكدمات وجروح في أنحاء مختلفة من الجسم.

وأمر المستشار يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية بانتداب لجنة فنية من المرور والنيابة العامة لفحص السيارة واستجواب العمال حين تماثلهم للشفاء لبيان أسباب الحادث.











