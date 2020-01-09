انتشال جثة «إمام مسجد» سقطت سيارته في ترعة بالشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ م

حادث - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، مساء اليوم الخميس، من انتشال جثة قائد سيارة سقطت في ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز. البداية كانت بتلقي مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد بسقوط سيارة في ترعة الإسماعيلية، على الفور انتقلت قوات الشرطة لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط سيارة «إمام وخطيب أحد المساجد» بالترعة. وكشفت التحريات الأولية، أن سبب سقوط السيارة هو اختلال عجلة القيادة، فيما لم يتم العثور على قائدها.

اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، كلف فريق الإنقاذ النهري بالمديرية من تمشيط المنطقة، بالإضافة إلى تكثيف البحث عن قائد السيارة، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة بجوار أحد الكباري بدائرة المركز تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة