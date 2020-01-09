جريمة

انتشال جثة «إمام مسجد» سقطت سيارته في ترعة بالشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، مساء اليوم الخميس، من انتشال جثة قائد سيارة سقطت في ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز. البداية كانت بتلقي مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد بسقوط سيارة في ترعة الإسماعيلية، على الفور انتقلت قوات الشرطة لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط سيارة «إمام وخطيب أحد المساجد» بالترعة. وكشفت التحريات الأولية، أن سبب سقوط السيارة هو اختلال عجلة القيادة، فيما لم يتم العثور على قائدها.
اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، كلف فريق الإنقاذ النهري بالمديرية من تمشيط المنطقة، بالإضافة إلى تكثيف البحث عن قائد السيارة، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة بجوار أحد الكباري بدائرة المركز تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة
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مطار-القاهرة (4)

«ماريجوانا وطائرة تصنت».. إحباط محاولتي تهريب بمطار القاهرة

تمكن جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، من إحباط محاولتي تهريب طائرة تنصت وتجسس وكمية من مخدر الماريجوانا بحوزة راكبين قادمين من نيويورك. المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، إذ تم الاشتباه في راكب أمريكي الجنسية يمني الأصل، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 6 أكياس بها كمية من مادة الماريجوانا المخدرة و6 سجائر محشوة بمواد مخدرة معدة ومجهزة للتعاطي.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في العمرانية

حريق بمحل ملاصق لغرفة محول كهرباء كاد أن يتسبب في كارثة مدوية بمنطقة العمرانية. البداية كانت بتلقي اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد دخان كثيف من محل تجاري بشارع جمال الدين الأفغاني بمنطقة العمرانية. على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية. المعاينة الأولية بينت أن المحل الذي شب به الحريق غير مرخص ولا تتوافر فيه اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، وملاصق لغرفة محول كهرباء.
انقلاب-سيارة-نصف-نقل

إصابة 20 عاملا في انقلاب سيارة نصف نقل بالإسماعيلية

أصيب 20 عاملا بإصابات مختلفة أثر انقلاب سيارة نصف نقل مساء اليوم الخميس قرب مركز ومدينة فايد، وكان اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد شاهين رئيس مباحث فايد يفيد انقلاب سيارة نقل يستقلها ما يزيد على 20 عاملا أثناء عودتهم من العمل في إحدى المزارع. ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ13 سيارة نقلت المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية، فيما أشارت المصادر الطبية إلى أن الإصابات تتنوع ما بين كسور مختلفة وكدمات وجروح في أنحاء مختلفة من الجسم.
حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

«كان بيعدي السكة».. مصرع شاب صدمه قطار في الحوامدية

لقي شاب مساء اليوم الخميس مصرعه، صدمه قطار بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وشطر الجثة لنصفين. المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بمصرع شاب بنطاق القسم. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، مجهول الهوية اصطدم القطار به، وشطر جثته لنصفين حال عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة.
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حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

«كان بيعدي السكة».. مصرع شاب صدمه قطار في الحوامدية

لقي شاب مساء اليوم الخميس مصرعه، صدمه قطار بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وشطر الجثة لنصفين. المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بمصرع شاب بنطاق القسم. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، مجهول الهوية اصطدم القطار به، وشطر جثته لنصفين حال عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة.
حادث- الاتوبيس (3)

إصابة 19 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالشرقية

شهد طريق "بلبيس- العاشر من رمضان" بالشرقية اليوم الخميس، حادث انقلاب أتوبيس أسفر عن إصابة 19 شخصا من مستقليه، وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب أتوبيس بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان"، أصيب على أثره 19 شخصا بكدمات وجروح وسحجات، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي وبلبيس المركزي، وانتقل الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، إلى مستشفى بلبيس المركزي لمتابعة تلقي المصابين العلاج اللازم.
جثه-في-ارض-زراعيه (3)

كواليس جريمة أرشد ضحيتها عن قاتليه قبل وفاته

كشفت مباحث الجيزة ملابسات مقتل سائق توك توك عثر عليه بالطريق، إذ تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالعثور على سائق "توك توك" مُقيم بمنطقة الهرم مصابا بجروح فى الرأس وجرى نقله إلى أقرب مستشفى، وبمناقشته قررأنه أثناء قيادته "التوك توك" خاصته بمنطقة فيصل طلب منه شخصان مجهولان توصيلهما إلى منطقة أبو رواش بدائرة المركز، وأثناء سيرهم بمكان الواقعة تعديا عليه بالضرب بجسم صلب محدثان إصابته، واستوليا منه على "التوك توك" قيادته وفرا هاربين، وفى وقت لاحق توفى المصاب بالمستشفى متأثراً بإصابته.
انهيار-سقف-مصيفة-مسجد-بالبحيرة (2)

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انهيار سقف مسجد بالبحيرة

انهار سقف مضيفة ودار مناسبات خاصة بمسجد تحت الإنشاء، اليوم الجمعة، ما تسبب في وفاة شخصين وإصابة اثنان أخرين، وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الرحمانية بانهيار سقف مضيفة ودار مناسبات مسجد بعزبة رستم التابعة لقرية الهوارية بمركز الرحمانية، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة.
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