رياضة

في ليلة الـ «var».. أتليتكو يتأهل لنهائي السوبر

تحرير:علي الزيني ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ م
أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد
حقق فريق أتليتكو مدريد، الفوز على نظيره برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. سجل كوكي، هدف التقدم، الأتليتي، وأدرك ميسي هدف التعادل، وأضاف لويس سواريز، الهدف الثاني للفريق الكتالوني، وأدرك موراتا هدف التعادل للأتليتي، وخطف كوريا هدف الفوز للروخي بلانكوس، الذي يواجه ريال مدريد، في نهائي المسابقة يوم الأحد المقبل.
نجح فريق أتليتكو مدريد، في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، عن طريق كوكي، وأدرك ليونيل ميسي هدف التعادل بعد مرور خمس دقائق، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وسجل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 60 بتسديدةمن داخل منطقة الجزاء، لكن تقنية الفيديو قامت بإلغاء الهدف بسبب لمس الكرة يد ميسي،
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كارتيرون

كارتيرون عن مواجهة زيسكو: صعبة وحاسمة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن بطولة دوري أبطال إفريقيا من أقوى البطولات داخل القارة السمراء، مشيرًا إلى أن لقاء الغد أمام زيسكو الزامبي، مهم وحاسم في مشوار الفارس الأبيض، في المسابقة القارية. وأضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء بطل زامبيا، قائلا: "مباراة زيسكو تحتاج مجهودًا أكبر وهدفنا المكسب، ومن واقع خبراتي في إفريقيا فلابد من احترام المنافس وبذل أقصى مجهود للفوز باللقاء، ولا يجب أن نلعب المباراة على أنها خطوة للصعود للدور المقبل فقط".
هاري كين

توتنهام يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ليفربول

أعلن نادي توتنهام عن غياب لاعبه هاري كين حتى شهر أبريل المقبل بسبب عملية جراحية سيخضع لها، وأشار الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي اليوم الخميس إلى أن كين خضع لفحوصات طبية أثبتت حاجته لإجراء عملية جراحية في العضلة الخلفية للفخذ في القدم اليسرى، لإصلاح وتر تمزق في أوتار الركبة اليسرى، وأوضح التقرير أنه بناء على ذلك فإن المهاجم الإنجليزي من المتوقع أن يغيب حتى شهر أبريل المقبل. وتعد هذه ليست الإصابة الوحيدة الطويلة في صفوف توتنهام، فسبق أن تعرض موسى سيسوكو للإصابة مؤخرًا، وسيخضع لعملية جراحية وسيبتعد حتى أبريل هو الآخر.
باتريس كارتيرون

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لموقعة زيسكو

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، والمقررة إقامتها مساء غد الجمعة، على استاد السلام، بحضور 10 آلاف مشجع. ويقام الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة مساء اليوم الخميس، بحضور مندوبي الناديين والحكام ومراقب المباراة ومسئولي الأمن على أن يقام مساء اليوم أيضًا المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي سيحضره كارتيرون.
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ريال مدريد

ريال مدريد يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة خيتافي

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على نظيره خيتافي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليرفع الملكي، الذي عاد لطريق الانتصارات في الليجا، بعد 3 تعادلات في الجولات الماضية ضد فالنسيا وبرشلونة وأتلتيك بيلباو، رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن برشلونة الذي يواجه أتليتك بلباو في وقت لاحق من مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.
تيرشتيجن

رسميًا.. برشلونة يُعلن عن إصابة حارس مرماه تير شتيجن

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إصابة حارس مرماه الألماني أندريه تير شتيجن في الركبة اليمنى، موضحًا أن اللاعب يخضع حاليًا للعلاج بعد إصابته في الفخذ، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني، بأربعة أهداف مقابل هدف، ولم يكشف النادي الإسباني عن الفترة التي سيغيبها اللاعب الألماني. كما كشف النادي الكتالوني أن لاعب وسطه البرازيلي آرثر سيغيب لثلاثة أسابيع للتعافي من آلام أسفل البطن ولن يكون جاهزا للعودة إلى الملاعب قبل نهاية يناير.
تير شتيجن حارس برشلونة

فالفيردي يعتزم إراحة شتيجن في السوبر الإسباني

تتجه الأنظار صوب المملكة العربية السعودية في الفترة بين يومي 8 و12 من شهر يناير المقبل، حيث ستحتضن منافسات النسخة رقم 36 من السوبر الإسباني بشكله جديد، بمشاركة 4 فرق وهي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني وفالنسيا حامل لقب كأس ملك إسبانيا إضافة إلى أتلتيكو مدريد وصيف الدوري الإسباني وريال مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن فالفيردي ينوي الاعتماد على الحارس البرازيلي نيتو كأساسي في تلك البطولة، مع إراحة زميله الألماني، مارك تير شتيجن.
أتليتكو مدريد

أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس في الدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره ريال بيتيس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد بينتو فيامارين»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، سجل آنخل مارتين كوريا، هدف التقدم للأتليتي، وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني، وقلص مارك بارترا الفارق لبيتيس، ليرفع الروخي بلانكوس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد بيتيس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.
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