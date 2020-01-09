في ليلة الـ «var».. أتليتكو يتأهل لنهائي السوبر

تحرير:علي الزيني ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ م

أتليتكو مدريد

حقق فريق أتليتكو مدريد، الفوز على نظيره برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. سجل كوكي، هدف التقدم، الأتليتي، وأدرك ميسي هدف التعادل، وأضاف لويس سواريز، الهدف الثاني للفريق الكتالوني، وأدرك موراتا هدف التعادل للأتليتي، وخطف كوريا هدف الفوز للروخي بلانكوس، الذي يواجه ريال مدريد، في نهائي المسابقة يوم الأحد المقبل.

نجح فريق أتليتكو مدريد، في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، عن طريق كوكي، وأدرك ليونيل ميسي هدف التعادل بعد مرور خمس دقائق، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وسجل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 60 بتسديدةمن داخل منطقة الجزاء، لكن تقنية الفيديو قامت بإلغاء الهدف بسبب لمس الكرة يد ميسي،

نجح فريق أتليتكو مدريد، في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، عن طريق كوكي، وأدرك ليونيل ميسي هدف التعادل بعد مرور خمس دقائق، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.



وسجل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 60 بتسديدةمن داخل منطقة الجزاء، لكن تقنية الفيديو قامت بإلغاء الهدف بسبب لمس الكرة يد ميسي، وبعدها بثلاث دقائق، سجل برشلونة الهدف الثاني، عن طريق جريزمان.



وفي الدقيقة 74، ألغت تقنية الفيديو هدف ثالث لبرشلونة، بعد عرضية حولها بيكيه إلى الشباك، قبل أن يتدخل الحكم لاحتساب تسلل، وفي الدقيقة 80 احتسب الحكم ركلة جزاء لأتلتيكو بعد تدخل من نيتو على فيتولو، نفذها موراتا بنجاح مدركًا هدف التعادل.



وفي الدقيقة 87، خطف أتلتيكو هدف الفوز، بعد تمريرة من موراتا خلف الدفاع الكتالوني لينفرد كوريا ويسدد كرة ارتطمت بالحارس نيتو، وسكنت الشباك.