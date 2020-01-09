جريمة

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في العمرانية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
حريق بمحل ملاصق لغرفة محول كهرباء كاد أن يتسبب في كارثة مدوية بمنطقة العمرانية. البداية كانت بتلقي اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد دخان كثيف من محل تجاري بشارع جمال الدين الأفغاني بمنطقة العمرانية. على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية. المعاينة الأولية بينت أن المحل الذي شب به الحريق غير مرخص ولا تتوافر فيه اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، وملاصق لغرفة محول كهرباء.
فيما يجري رجال الإطفاء عمليات التبريد، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري الوقوف على ملابسات الحريق من خلال لجنة من المعمل الجنائي. ولقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق هائل التهم فيلته الكائنة بحي مجينة نصر بمحافظة القاهرة. غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية
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مطار-القاهرة (4)

«ماريجوانا وطائرة تصنت».. إحباط محاولتي تهريب بمطار القاهرة

تمكن جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، من إحباط محاولتي تهريب طائرة تنصت وتجسس وكمية من مخدر الماريجوانا بحوزة راكبين قادمين من نيويورك. المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، إذ تم الاشتباه في راكب أمريكي الجنسية يمني الأصل، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 6 أكياس بها كمية من مادة الماريجوانا المخدرة و6 سجائر محشوة بمواد مخدرة معدة ومجهزة للتعاطي.
انقلاب-سيارة

انتشال جثة «إمام مسجد» سقطت سيارته في ترعة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، مساء اليوم الخميس، من انتشال جثة قائد سيارة سقطت في ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز. البداية كانت بتلقي مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد بسقوط سيارة في ترعة الإسماعيلية، على الفور انتقلت قوات الشرطة لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط سيارة «إمام وخطيب أحد المساجد» بالترعة. وكشفت التحريات الأولية، أن سبب سقوط السيارة هو اختلال عجلة القيادة، فيما لم يتم العثور على قائدها.
انقلاب-سيارة-نصف-نقل

إصابة 20 عاملا في انقلاب سيارة نصف نقل بالإسماعيلية

أصيب 20 عاملا بإصابات مختلفة أثر انقلاب سيارة نصف نقل مساء اليوم الخميس قرب مركز ومدينة فايد، وكان اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد شاهين رئيس مباحث فايد يفيد انقلاب سيارة نقل يستقلها ما يزيد على 20 عاملا أثناء عودتهم من العمل في إحدى المزارع. ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ13 سيارة نقلت المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية، فيما أشارت المصادر الطبية إلى أن الإصابات تتنوع ما بين كسور مختلفة وكدمات وجروح في أنحاء مختلفة من الجسم.
حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

«كان بيعدي السكة».. مصرع شاب صدمه قطار في الحوامدية

لقي شاب مساء اليوم الخميس مصرعه، صدمه قطار بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وشطر الجثة لنصفين. المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بمصرع شاب بنطاق القسم. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، مجهول الهوية اصطدم القطار به، وشطر جثته لنصفين حال عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة.
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جثة (3)

خيانة وخوف وفضيحة.. مصرع طبيب قفز من الطابق 12 بالهرم

لقي طبيب بشري مصرعه متأثرا بإصابته بعد قفزه من الطابق الـ12 بمنطقة الهرم، هربًا من زوج عشيقته، وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بسقوط شخص من علو بمنور عقار بمنطقة مشعل بدائرة القسم، مصابا بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الواقعة، ومن خلال الفحص تبين وفاة طبيب بشري 44 عاما، من محافظة الفيوم، وتبين أن الطبيب كان متواجدا في الطابق الـ12 لدى سيدة، 28 عاما، خريجة كلية آداب، وتربطه بها علاقة غير مشروعة.
انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

من أعلى بنك بالدقي.. موظف يهدد بالانتحار: عايزين ينقلوني

في مشهد غريب، وقف موظف في بنك التنمية والائتمان الزراعي بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، اليوم الخميس، أعلى مبنى البنك، مهددا بالانتحار بإلقاء نفسه. وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا بالواقعة من المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم الدقي، فانتقلت قوة أمنية بإشراف العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، إلى جانب قوة من الإنقاذ البري، تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية إلى مكان الواقعة.
الحريق (31)

«معرفتش أنقذه»..مصرع والد إيهاب توفيق في حريق فيلته

لقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق هائل التهم فيلته الكائنة بحي مجينة نصر بمحافظة القاهرة. غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من فيلا بنطاق قسم شرطة أول مدينة نصر، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة مدير الحماية المدنية ورئيس قسم الإطفاء، فضلا عن فرق إنقاذ بري لسرعة التدخل ومحاصرة ألسنة النيران والعمل على تقليل حجم الخسائر والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة.
حريق مصنع (1)

السيطرة على حريق في 7 «محلات» بشبرا الخيمة (فيديو)

نشب حريق هائل مساء اليوم الثلاثاء، بـ7 محال في منطقة «بيجام» بمدينة شبرا الخيمة. البداية كانت بتلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل بـ7 محلات في منطقة «بيجام» في شارع ناصر بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، فيما دفعت الحماية المدنية بجنوب القليوبية، بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له.
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