الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في العمرانية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ م

حريق - أرشيفية

حريق بمحل ملاصق لغرفة محول كهرباء كاد أن يتسبب في كارثة مدوية بمنطقة العمرانية. البداية كانت بتلقي اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد دخان كثيف من محل تجاري بشارع جمال الدين الأفغاني بمنطقة العمرانية. على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية. المعاينة الأولية بينت أن المحل الذي شب به الحريق غير مرخص ولا تتوافر فيه اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، وملاصق لغرفة محول كهرباء.

فيما يجري رجال الإطفاء عمليات التبريد، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري الوقوف على ملابسات الحريق من خلال لجنة من المعمل الجنائي. ولقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق هائل التهم فيلته الكائنة بحي مجينة نصر بمحافظة القاهرة. غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية