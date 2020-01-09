جريمة

«ماريجوانا وطائرة تصنت».. إحباط محاولتي تهريب بمطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ م
مطار القاهرة - أرشيفية
مطار القاهرة - أرشيفية
تمكن جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، من إحباط محاولتي تهريب طائرة تنصت وتجسس وكمية من مخدر الماريجوانا بحوزة راكبين قادمين من نيويورك. المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، إذ تم الاشتباه في راكب أمريكي الجنسية يمني الأصل، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 6 أكياس بها كمية من مادة الماريجوانا المخدرة و6 سجائر محشوة بمواد مخدرة معدة ومجهزة للتعاطي.
ثاني المحاولات كانت عندما تم الإشتباه في راكب مصري قادم من أمريكا على نفس الرحلة، وبتفتيش حقائبه تبين وجود لعبة طائرة "دورنز"مزودة بكاميرا مغطاه بجاكيت ومخباة بين الحقائب. كما تبين بحوزة الراكب وجود كيس شفاف كبير الحجم بداخله حوالى 30 جرامًا من نبات الماريجوانا المخدرة و2 مطحنة خاصة بطحن الماريجوانا
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في العمرانية

حريق بمحل ملاصق لغرفة محول كهرباء كاد أن يتسبب في كارثة مدوية بمنطقة العمرانية. البداية كانت بتلقي اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد دخان كثيف من محل تجاري بشارع جمال الدين الأفغاني بمنطقة العمرانية. على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية. المعاينة الأولية بينت أن المحل الذي شب به الحريق غير مرخص ولا تتوافر فيه اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، وملاصق لغرفة محول كهرباء.
انقلاب-سيارة

انتشال جثة «إمام مسجد» سقطت سيارته في ترعة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، مساء اليوم الخميس، من انتشال جثة قائد سيارة سقطت في ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز. البداية كانت بتلقي مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد بسقوط سيارة في ترعة الإسماعيلية، على الفور انتقلت قوات الشرطة لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط سيارة «إمام وخطيب أحد المساجد» بالترعة. وكشفت التحريات الأولية، أن سبب سقوط السيارة هو اختلال عجلة القيادة، فيما لم يتم العثور على قائدها.
انقلاب-سيارة-نصف-نقل

إصابة 20 عاملا في انقلاب سيارة نصف نقل بالإسماعيلية

أصيب 20 عاملا بإصابات مختلفة أثر انقلاب سيارة نصف نقل مساء اليوم الخميس قرب مركز ومدينة فايد، وكان اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد شاهين رئيس مباحث فايد يفيد انقلاب سيارة نقل يستقلها ما يزيد على 20 عاملا أثناء عودتهم من العمل في إحدى المزارع. ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ13 سيارة نقلت المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية، فيما أشارت المصادر الطبية إلى أن الإصابات تتنوع ما بين كسور مختلفة وكدمات وجروح في أنحاء مختلفة من الجسم.
حادث دهس قطار لسيارة بمزلقان البليدة في العياط-19

«كان بيعدي السكة».. مصرع شاب صدمه قطار في الحوامدية

لقي شاب مساء اليوم الخميس مصرعه، صدمه قطار بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وشطر الجثة لنصفين. المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بمصرع شاب بنطاق القسم. على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، مجهول الهوية اصطدم القطار به، وشطر جثته لنصفين حال عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة.
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مطار-القاهرة (2)

إحباط تهريب أقراص مخدرة في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية في مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عددًا من الأقراص المخدرة والمحظور إستيرادها أوتصديرها أو حيازتها طبقا لجداول قانون مكافحة المخدرات. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة رقم 760 القادمة من كوبنهاجن، حيث تم الإشتباه في راكب دنماركي من أصل لبناني قادم من الدانمارك، إذ قرر مدير الجمرك تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة «الأكس راي» فتم تأكيد الإشتباه.
جثة- ارشفيفة

الصحبة الغدارة.. شاب يقتل صديقه في أحد شوارع الغربية

واقعة مؤسفة دارت أحداثها في أحد شوارع قرية بلتاج التابعة لمركز قطور بالغربية، إذ أقدم شاب على قتل صديقه بسلاح أبيض وسط ذهول المارة، وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى قطور العام بوصول "حمدى ا." 25 عاما، مصابا بجروح قطعية، وتوفى فور وصوله المستشفى متأثرًا باصاباته، وانتقل ضباط المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة "تامر س." مقيم بنفس القرية، بسبب خلافات سابقة بينهما.
حريق (2)

السيطرة على حريق بمحل ملابس في وسط البلد

رغم برودة الجو إلا أن الأجواء كانت تبدو عادية في منطقة وسط البلد التي تزدحم شوارعها بالمارة ما بين مرتادي المحلات للشراء أو رواد المقاهي، حتى تبدل السيناريو مساء اليوم، حيث شب حريق داخل محل تجاري بمحل ملابس بشارع شريف بوسط القاهرة، وتصاعدت أعمدة الدخان، التي غطت السماء الملبدة بالغيوم وتسببت في حالة من الذعر بين المارة وأصحاب المحال، وتلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية بمنطقة وسط البلد.
جمارك- سفاجا (1)

أمن المنافذ يحبط 7 قضايا تهرب جمركي بـ2.5 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع – ساعات ونظارات– قطع غيار سخانات– قطع غيار دراجات نارية) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو مليونين ونصف المليون جنيه.
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