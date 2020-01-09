«ماريجوانا وطائرة تصنت».. إحباط محاولتي تهريب بمطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٦ م

مطار القاهرة - أرشيفية

تمكن جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، من إحباط محاولتي تهريب طائرة تنصت وتجسس وكمية من مخدر الماريجوانا بحوزة راكبين قادمين من نيويورك. المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، إذ تم الاشتباه في راكب أمريكي الجنسية يمني الأصل، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 6 أكياس بها كمية من مادة الماريجوانا المخدرة و6 سجائر محشوة بمواد مخدرة معدة ومجهزة للتعاطي.

ثاني المحاولات كانت عندما تم الإشتباه في راكب مصري قادم من أمريكا على نفس الرحلة، وبتفتيش حقائبه تبين وجود لعبة طائرة "دورنز"مزودة بكاميرا مغطاه بجاكيت ومخباة بين الحقائب. كما تبين بحوزة الراكب وجود كيس شفاف كبير الحجم بداخله حوالى 30 جرامًا من نبات الماريجوانا المخدرة و2 مطحنة خاصة بطحن الماريجوانا