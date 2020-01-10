الزمالك يسعى لدك حصون زيسكو في دوري الأبطال

١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ ص

الزمالك

يستضيف نادي الزمالك، فريق زيسكو يونايتد بطل زامبيا، على استاد السلام، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ7 نقاط، فيما يأتي زيسكو وأول أغسطس الأنجولي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويملك كل منهما نقطتين.

الزمالك لعب 7 مباريات أمام أندية زامبيا بالقاهرة حقق خلالها 7 انتصارات، وكانت جميعها أمام فريقي نكانا ريد ديفلز وموفيليرا بواقع 6 مرات مع الأول ومباراة وحيدة أمام موفيليرا، وأحرز الزمالك 23 هدفًا في الشباك الزامبية بالقاهرة واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.وسيكون زيسكو يونايتد هو ثالث فريق زامبي يواجه الأبيض

الزمالك لعب 7 مباريات أمام أندية زامبيا بالقاهرة حقق خلالها 7 انتصارات، وكانت جميعها أمام فريقي نكانا ريد ديفلز وموفيليرا بواقع 6 مرات مع الأول ومباراة وحيدة أمام موفيليرا، وأحرز الزمالك 23 هدفًا في الشباك الزامبية بالقاهرة واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.



وسيكون زيسكو يونايتد هو ثالث فريق زامبي يواجه الأبيض بالقاهرة، ويحلم بأن ينهي هذه الهيمنة الزمالكاوية في الأراضي المصرية، خصوصًا أنه لم يتذوق طعم الخسارة في مصر سوى مرة وحيدة من 3 زيارات.



وكانت بداية مواجهات الزمالك مع أندية زامبيا عام 1984 وفاز 5-1 على نكانا ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما كانت آخر مواجهة أمام نكانا لكن في 2014 بدور الـ 16 من دوري الأبطال وفاز الأبيض 5-0.

