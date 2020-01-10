طبيب الأهلي يحدد موعد عودة رمضان صبحي

١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ ص

رمضان صبحي

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي كواليس وتفاصيل عديدة عن اللاعبين المصابين بصفوف الفريق، وذلك خلال حديثه عبر قناة الأهلي. وعن حمدي فتحي المصاب بقطع في غضروف الركبة، أوضح: "لقد أجمع الخبراء الألمان على أن (خياطة) الغضروف هي الحل الأنسب للحفاظ على اللاعب لفترة بعيدة المدى، لأنه لاعب صغير في السن، ودرجة القطع تسمح بخياطة الغضروف. التقدير المبدئي سيكون ابتعاده 9 أشهر من تاريخ الإصابة، وسيخضع اللاعب لفحص جديد تحت إشراف الطبيب الألماني يوم 18 يناير المقبل، سيعود بعدها تدريجيا بأحمال بدنية سعيا لمعدلات ثني أفضل للركبة وتقوية أخرى للعضلات والغضروف".

وعن سعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيليس، قال: "لقد فضل الجراح الألماني أن يبقى سعد سمير هناك ليوم الجمعة لحين حقنه بمادة (بي آر بي) المحفزة للالتئام".وفسر أيضا سر ابتعاد كريم نيدفيد المصاب في غضروف الركبة لفترة طويلة، قائلآ: "في مرحلة التأهيل الأولى، أسرع الأطباء الألمان في عملية التأهيل، مما أدى

وعن سعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيليس، قال: "لقد فضل الجراح الألماني أن يبقى سعد سمير هناك ليوم الجمعة لحين حقنه بمادة (بي آر بي) المحفزة للالتئام".



وفسر أيضا سر ابتعاد كريم نيدفيد المصاب في غضروف الركبة لفترة طويلة، قائلآ: "في مرحلة التأهيل الأولى، أسرع الأطباء الألمان في عملية التأهيل، مما أدى لآلام استلزمت إجراء جراحة ثانية باستئصال الغشاء المبطن لغضروف الركبة، ثم عانى من رشح في الركبة مع المرحلة الجديدة من التأهيل، مما دفعنا خطوات للخلف بأحمال بدنية بطيئة وهادئة".



وتطرق طبيب الأهلي للحديث عن رمضان صبحي، قائلآ: "لقد تعرض لمزق في العضلة الخلفية بنسبة 60% من قطر الوتر الخاص بالعضلة، والمزق التئم حاليا بنسبة 80%، ورمضان يجري جزء من تأهيله، ووصل لمراحل جيدة".

