ماذا قال سيميوني وجريزمان بعد سقوط البرسا؟
١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص
أتليتكو مدريد
كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، عن سر الفوز على برشلونة في نصف نهائي السوبر الإسباني، وذلك خلال لقائه مع قناة الرياضية السعودية.
وقال مدرب أتليتكو مدريد: "برشلونة فريق كبير مثل مانشستر سيتي وليفربول ونسعى لتقليل الفجوة، الشوط الأول كان صعبا وفي الشوط الثاني خلال 15 دقيقة لعب جميع اللاعبين من قلبهم وهو ما ساهم في فوز الفريق بالمباراة".
وواصل دييجو سيميوني: "ركزنا على المساحات واستغلال الأخطاء في خط دفاع برشلونة وتبادل الأدوار بين أنخيل كوريا وماركوس يورنتي".
وتابع عن مواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية، قال مدرب الروخيبلانكوس: "نحن في النهائي نريد تحقيق الانتصار".وفيما يخص خطط الفريق في الميركاتو الشتوي، قال دييجو سيميوني: "أتحدث عن اللاعبين المتواجدين في الفريق وليس لي الحق في الحديث عن لاعبي الفرق الأخرى".من جانبه أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم
وتابع عن مواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية، قال مدرب الروخيبلانكوس: "نحن في النهائي نريد تحقيق الانتصار".
وفيما يخص خطط الفريق في الميركاتو الشتوي، قال دييجو سيميوني: "أتحدث عن اللاعبين المتواجدين في الفريق وليس لي الحق في الحديث عن لاعبي الفرق الأخرى".
من جانبه أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة عن أسفه لوقوع "أخطاء" استغلها أتلتيكو مدريد لتسطير الفوز، قائلآ: "لقد استغلوا بعض أخطائنا وقد دفعنا ثمن ذلك، والأخطاء على الجميع. لقد أخطأت في التمريرة التي جاء منها هدف لهم. إنها أشياء صغيرة تجعلك تخسر مباراة، دوري أو تشامبيونز ليج".
وعن إلغاء تقنية التحكيم بالفيديو "VAR" هدفين لبرشلونة، قال مهاجم البرسا: "هذه التقنية جاءت للمساعدة في كرة القدم. أحيانا تساعدك وأحيانا تكون ضدك، ولكن هذا هو الحال".