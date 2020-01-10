رياضة

ماذا قال سيميوني وجريزمان بعد سقوط البرسا؟

١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص
أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد
كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، عن سر الفوز على برشلونة في نصف نهائي السوبر الإسباني، وذلك خلال لقائه مع قناة الرياضية السعودية. وقال مدرب أتليتكو مدريد: "برشلونة فريق كبير مثل مانشستر سيتي وليفربول ونسعى لتقليل الفجوة، الشوط الأول كان صعبا وفي الشوط الثاني خلال 15 دقيقة لعب جميع اللاعبين من قلبهم وهو ما ساهم في فوز الفريق بالمباراة". وواصل دييجو سيميوني: "ركزنا على المساحات واستغلال الأخطاء في خط دفاع برشلونة وتبادل الأدوار بين أنخيل كوريا وماركوس يورنتي".
وتابع عن مواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية، قال مدرب الروخيبلانكوس: "نحن في النهائي نريد تحقيق الانتصار".وفيما يخص خطط الفريق في الميركاتو الشتوي، قال دييجو سيميوني: "أتحدث عن اللاعبين المتواجدين في الفريق وليس لي الحق في الحديث عن لاعبي الفرق الأخرى".من جانبه أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم
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ماني.. تضحيات مالية هائلة ودرب من الخيال

تم تتويج المهاجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 2019 بالغردقة، لكن قبل سنوات لم يكن الكثيرون يعتقدون أن ابن قرية بامبالي، وهي قرية على ضفاف نهر كاسامانس، سيجلس على عرش كرة القدم الإفريقية. كان بإمكان ماني أن يسير على خطى والده، وهو إمام وداعية إسلامي، لكنه وضع قواعده وقرر السير عليها؛ أراد أن يكون لاعب كرة قدم، ورغم معارضة عائلته بشدة هذه الفكرة، لكنه تقدم إليها، والآن يحصد الثمار بصورة واضحة للجميع.
مصطفى محمد

مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو

يستضيف نادي الزمالك، فريق زيسكو يونايتد بطل زامبيا، على استاد السلام، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ7 نقاط، فيما يأتي زيسكو وأول أغسطس الأنجولي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويملك كل منهما نقطتين.
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اتليتكو مدريد

في ليلة الـ «var».. أتليتكو يتأهل لنهائي السوبر

حقق فريق أتليتكو مدريد، الفوز على نظيره برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. سجل كوكي، هدف التقدم، الأتليتي، وأدرك ميسي هدف التعادل، وأضاف لويس سواريز، الهدف الثاني للفريق الكتالوني، وأدرك موراتا هدف التعادل للأتليتي، وخطف كوريا هدف الفوز للروخي بلانكوس، الذي يواجه ريال مدريد، في نهائي المسابقة يوم الأحد المقبل.
ليفربول - ولفرهامبتون

يورجن كلوب يسعي لتحقيق رقم قياسي جديد أمام شيفيلد

يواجه فريق ليفربول اليوم الخميس في تمام العاشرة مساءً نظيره شيفيلد يونايتد، في الجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لموسم 2019-2020، ويتطلع الريدز للإستمرار على تأكيد الصدارة بعدما اعتلي رجال يورجن كلوب جدول البريميرليج برصيد 55 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، و بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب النسختين الماضيتين . ويبحث كلوب عن تحقيق رقم غاب عن الريدز منذ موسم 1990-1991، حيث كان أخر فوز لليفر ذهابًا وإيابًا علي شيفيلد .
مانشستر سيتي - أرسنال

جوارديولا: مانشستر سيتي الأفضل في آخر 10 أعوام

يرى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن فريق مانشستر سيتي، هو الأفضل في الدوري الإنجليزي في العقد الأخير (2010- 2019)، في ظل أن السيتي هو أكثر الأندية الإنجليزية تتويجًا بالألقاب خلال تلك الفترة، والأكثر جمعًا للنقاط وتسجيلًا للأهداف، وخاض مانشستر سيتي 381 مباراة في الدوري الممتاز في آخر 10 سنوات وحصد 818 نقطة، بفارق 71 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد الذي نال 747 نقطة من 380 مباراة، وسجل السيتي 845 هدفا وبفارق أكثر من 130 هدفا عن تشيلسي وليفربول.
ليفربول - ليستر سيتي

ليفربول يخشى مفاجآت وولفرهابتون في البريميرليج

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل آرسنال نظيره تشيلسي على ملعب الإمارات في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل المدفعجية المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد البلوز في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها آرسنال 20 انتصار مقابل 18 انتصار لتشيلسي وتعادلا في 16 لقاء، وسجل تشيلسي في تلك المباريات 73 هدفًا واستقبلت شباكه 70 هدفًا.
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