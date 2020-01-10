ماذا قال سيميوني وجريزمان بعد سقوط البرسا؟

١٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص

أتليتكو مدريد

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، عن سر الفوز على برشلونة في نصف نهائي السوبر الإسباني، وذلك خلال لقائه مع قناة الرياضية السعودية. وقال مدرب أتليتكو مدريد: "برشلونة فريق كبير مثل مانشستر سيتي وليفربول ونسعى لتقليل الفجوة، الشوط الأول كان صعبا وفي الشوط الثاني خلال 15 دقيقة لعب جميع اللاعبين من قلبهم وهو ما ساهم في فوز الفريق بالمباراة". وواصل دييجو سيميوني: "ركزنا على المساحات واستغلال الأخطاء في خط دفاع برشلونة وتبادل الأدوار بين أنخيل كوريا وماركوس يورنتي".

وتابع عن مواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية، قال مدرب الروخيبلانكوس: "نحن في النهائي نريد تحقيق الانتصار".وفيما يخص خطط الفريق في الميركاتو الشتوي، قال دييجو سيميوني: "أتحدث عن اللاعبين المتواجدين في الفريق وليس لي الحق في الحديث عن لاعبي الفرق الأخرى".من جانبه أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم